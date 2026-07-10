Афиша на Ямале с 11 по 12 июля Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Впереди ямальцев ждут самые любимые дни недели - выходные. Суббота и воскресенье - это период, когда можно провести время в кругу семьи, друзей или посетить различные мероприятия, коих в регионе пройдет не мало - концерты, экскурсии, выставки и другие.

«Комсомольская правда» - Ямал» подготовила афишу на предстоящие выходные, 11 и 12 июля, в которой каждый сможет найти для себя что-нибудь интересное.

Салехард

День рыбака (0+)

Жителей Салехарда приглашают отметить День рыбака. Он пройдет 11 июля на берегу реки Полябта, сообщили в городской администрации.

Программа будет самой разнообразной: любителей подвигаться ждут спортивные активности и игры, желающих творить - мольберты и мастер-классы, а певцов - караоке. Кроме того, гости смогут сделать запоминающиеся снимки в тематической фотозоне, посетить ярмарку и, конечно же, угоститься ухой.

Место: берег реки Полябта

Дата: 11 июля

Стоимость: бесплатно

Фото: администрация Салехарда

Игровая программа «День профессий» (0+)

Игровая программа позволит маленьким салехардцам познать профессии повара, инспектора ДПС, футболиста и автомеханика. В процессе детей ждут увлекательные задания, игры, приключения, просмотр мультфильма и море положительных эмоций.

Место: ул. Чубынина, д. 36

Дата: 11 июля

Стоимость: от 800 рублей

Выставка «Через центр России к Карскому морю» (0+)

В 1906 году Дмитрий Менделеев, работая над трудом «К познанию России», определил, что геометрический центр нашей страны находится на территории современного Ямала. В соответствии с названием выставки посетители «проходят» по территории округа, знакомясь с его природными зонами и их обитателями.

На выставке представлены предметы естественно научной коллекции музея, включенные в состав Музейного фонда РФ: мумифицированная голова атлантического моржа и скелет кита малого полосатика.

Адрес: ул. Арктическая, д. 1

Дата: 11 и 12 июля

Стоимость: от 200 рублей

Занятия в лаборатории «Моторика» (0+)

Здесь дети не просто играют - они превращаются в настоящих мастеров: собирают волшебные бусы, создают яркие картины из аппликаций, разгадывают секреты сортировки и учатся писать первые буквы.

Занятия помогут развить координацию движений, улучшить мелкую моторику и подготовить руку к письму - незаметно, играючи, с интересом.

Адрес: ул. Чубынина, д. 36

Дата: 12 июля

Стоимость: от 800 рублей

Фото: администрация Салехарда

Новый Уренгой

Фото: ЯмалЭкоДом

Выставка «Дающий жизнь» (0+)

«Дающий жизнь» - так переводится с ненецкого языка слово «олень». Этим грациозным животным и посвятила свое творчество новоуренгойская художница Маргарита Липчанская. Мастер не просто изображает оленей, а передает их дух, стойкость и свободу.

Живописные полотна дополняют предметы из собрания Новоуренгойского государственного музея: хозяйственно-промысловая утварь, изготовленная тундровиками.

Представленные на выставке произведения искусства и предметы материальной культуры народов Севера являются живым свидетельством тех бесценных традиций, что веками связывают человека с его северной землей.

Адрес: ул. Молодежная, д. 17 «Г»

Дата: 11 и 12 июля

Стоимость: от 200 рублей

Программа «Загадки космоса» (12+)

«Загадки космоса» - это событие, которое объединяет историю, науку и творчество. Участники программы узнают, как готовился исторический старт Юрия Гагарина и почему этот день навсегда изменил мир. Поговорят о звездах, планетах и космических открытиях, а также создадут собственный космический пейзаж.

Мероприятие проводится по предварительной записи: 23-94-11.

Адрес: ул. Молодежная, д. 11 «Г»

Дата: 11 и 12 июля

Стоимость: от 500 рублей

Программа «Вечер в Крыму» (12+)

Крым - удивительное место, полное исторических событий и природных достопримечательностей. Здесь каждый найдет что-то интересное для себя, будь то экскурсии по историческим местам, знакомство с местной кухней или активный отдых на природе.

В программе «Крымская весна» не будет скучных лекций. Вместо этого участник отправятся на увлекательную интерактивную экскурсию и узнают интересные факты о полуострове, услышат захватывающие истории и откроют для себя новые грани Крыма. На память о встрече у каждого останется уникальное изделие, созданное своими руками.

Адрес: ул. Молодежная, д. 17 «Г»

Дата: 11 и 12 июля

Стоимость: от 300 рублей

Программа «Дом мой - Ямал» (12+)

Мастерская «Дом мой - Ямал» - это интегрированное мероприятие, объединившее традиционную лекцию с интерактивными элементами и мастер-классом.

Участники узнают о прошлом и настоящем Ямала, о промышленном освоении Крайнего Севера, когда мечта стала реальностью благодаря отваге и оптимизму первопроходцев.

Один из разделов лекции посвящен военным действиям в Арктике в годы Великой Отечественной войны и значительному вкладу коренных жителей в Победу.

Необходима предварительная запись: +7 (3494) 23-94-11.

Адрес: ул. Молодежная, д. 17 «Г»

Дата: 11 и 12 июля

Стоимость: от 500 рублей

Ноябрьск

Фото: управление культуры Ноябрьска

Выставка «Рецепт Победы. Медицина для фронта» (6+)

Это экспозиция - дань уважения тем, кто в годы Великой Отечественной войны спасал жизни бойцов. Посетители увидят снаряжение и униформу медперсонала, учебные пособия, документы, медицинские флаконы и инструменты. Узнают, как проходила ускоренная подготовка медперсонала и о сложной системе сортировки раненых.

Отдельный блок выставки посвящен медицинской службе в зоне специальной военной операции. Здесь представлены актуальные фотоснимки и предметы, связанные с данной работой.

Адрес: ул. Ленина, д. 70 «А»

Дата: 11 и 12 июля

Стоимость: бесплатно

Этнографическая выставка «Ни. Пояс жизни» (0+)

Посетители увидят мультимедийную экспозицию, посвященную самобытной культуре коренных народов Севера и отличающуюся своим современным подходом - используются не только предметы из фондов музея, но и интерактивные цифровые технологии.

В экспозицию вошли: предметы быта, одежда, украшения, орудия и мужской пояс «Ни» - главный экспонат.

По словам организаторов, выставка дает отличную возможность познакомиться с культурой кочевников, понять их традиции и образ жизни в вечном движении.

Адрес: ул. Советская, д. 82

Дата: 11 и 12 июля

Стоимость: от 175 рублей

Выставка «Календарь народных кукол» (6+)

Выставка знакомит гостей с богатой фондовой коллекцией народных кукол, изготовленных по древней традиционной технологии. Посетители увидят обрядовые и обереговые народные куклы календарного цикла, а также игровые куклы из ткани и природных материалов.

Дополняют выставку фотозоны в деревенском стиле и интерактивные конструкции.

Адрес: ул. Советская, д. 82

Дата: 11 и 12 июля

Стоимость: от 100 рублей

Цикл мероприятий «Музейный переполох» (12+)

Это специальные мероприятия для подростков, наполненные историей и традициями. Ребят ждут множество интеллектуальных испытаний, веселых конкурсов, активных игр и задорных эстафет. Такой праздник не только доставит массу удовольствия и радости, но еще и подарит много новых знаний.

Адрес: ул. Советская, д. 82

Дата: 11 и 12 июля

Стоимость: от 199 рублей

Фото: ЯмалЭкоДом

Лабытнанги

Фото: управление культуры Приуральского района

Творческая программа «Семейный портрет: традиции и современность» (0+)

Лабытнангцев приглашают поучаствовать в творческой программе «Семейный портрет: традиции и современность». Под руководством художника участники создадут свою уникальную работу на холсте акрилом и текстурной пастой - такой, какой видите свой дом, свой уют, свою близость.

Приходите, чтобы остановить мгновение и оставить свои чувства на холсте.

Адрес: ул. Дзержинского, д. 45

Дата: 11 июля

Стоимость: от 1 400 рублей

Экскурсия «Путешествие в каменный век» (0+)

Интерактивная выставка «Путешествие в каменный век» приглашает в увлекательное путешествие сквозь тысячелетия - от эпохи палеолита до неолита. Экскурсовод расскажет о жизни пещерных людей, неандертальцев и Homo sapiens: как они выживали, охотились, создавали семьи и передавали знания. Отдельное внимание - первым глиняным сосудам, ставшим прорывом в быту древних людей.

Интерактивные зоны позволят не просто смотреть, а действовать: метнуть копье, высечь искру, оставить свой след на «стене пещеры».

Адрес: ул. Первомайская, д. 29

Дата: 11 и 12 июля

Стоимость: от 250 рублей

Мастер-класс «Живая глина: традиции и ремесло» (6+)

Цикл мастер-классов «Живая глина: традиции и ремесло» посвящен знакомству с искусством ручной лепки из глины. Каждое занятие представляет собой новое творческое погружение в мир народного художественного промысла.

Участники освоят различные техники лепки: пластовую, жгутовую, лепку из целого куска. Итогом станет создание собственного изделия: народной игрушки-свистулька, изящной кружки или декоративной тарелки.

Адрес: ул. Первомайская, д. 29

Дата: 11 и 12 июля

Стоимость: от 500 рублей

Экскурсия «История семи лиственниц» (0+)

Начинается экскурсия со стилизованного жертвенного места народа ханты, которое было устроено у причудливо растущих семи лиственниц. Ее участники познакомятся с материальной и духовной культурой первых поселенцев будущего горда - ханты и коми-зырян. Так, в стилизованных чуме и избе можно посмотреть этнографические предметы, отражающие быт и традиционные занятия северян: орудия труда, утварь, одежда, средства передвижения, предметы охоты и рыболовства.

Далее экскурсанты узнают история «мертвой дороги», первого градообразующего предприятия и лесоперевалочной базы.

Завершает экскурсию раздел о флоре и фауне ямальской природы и богатстве месторождений полезных ископаемых Полярного Урала.

Адрес: ул. Первомайская, д. 29

Дата: 11 и 12 июля

Стоимость: от 300 рублей

Муравленко

Развлекательная программа «Нескучное лето» (0+)

Кто сказал, что летом бывает скучно? Солнце, игры, новые знакомства и море идей - юных муравленковцев ждет программа, где каждый найдет занятие по душе. Вопросы, загадки, творческие задания и просто возможность провести время в компании таких же веселых и активных людей.

В ходе мероприятия дети будут играть, придумывать, обсуждать и делиться своими мыслями. Можно работать вместе или действовать самостоятельно - главное, чтобы было интересно. Задания сменяют друг друга, давая возможность проявить себя с самой неожиданной стороны.

Адрес: ул. Дружбы Народов, д. 8 «А»

Дата: 11 июля

Стоимость: бесплатно

Фото: управление культуры Муравленко

Экспозиция «По следам забытой экспедиции» (6+)

Выставка погружает в мир ледникового периода. Посетители познакомятся с животными, жившими более 100 000 лет назад, а затем, с помощью камеры телефона, смогут оживить их. Новые технологии позволяют не только показать экспонаты из фонда музея, но и увидеть, как выглядели древние животные.

В проекте участвуют не похожие друг на друга представители фауны прошлого: мамонт, шерстистый носорог, эласмотерий, пещерный лев и другие.

Адрес: ул. Ленина, д. 51

Дата: 11 и 12 июля

Стоимость: от 200 рублей

Экспозиция «Биография нефти. В. И. Муравленко» (12+)

Посетители узнают о истории нефтяной индустрии Ямала и какую роль в этом сыграл Виктор Иванович Муравленко.

В процессе горожане совершать увлекательное путешествие в мир освоения сибирских недр - от первых шагов до современных технологий добычи нефти. Кроме того, благодаря интерактивным зонам все пришедшие услышат голос Виктора Ивановича, полистают его научный труд и в игровой форме познают весь технологический процесс добычи этого полезного ископаемого.

Адрес: ул. Ленина, д. 51

Дата: 4 и 5 июля

Стоимость: от 200 рублей

Фото: управление культуры Муравленко

Арт-мастерская «Искусница» (12+)

Сегодня вязание считается одним из самых древних видов рукоделия, ведь его история началась более трех тысяч лет тому назад!

Арт-мастерская «Искусница» - это место, где каждый желающий может научиться искусству вязания крючком и спицами в приятной обстановке, пообщаться как с опытными, так и с начинающими вязальщицами.

В процессе работы участников обучат азам и объяснят необходимые основы вязания.

Адрес: ул. Ленина, д. 51

Дата: 12 июля

Стоимость: бесплатно

Губкинский

Клуб настольных ролевых игр «Гримуар» (18+)

Представьте себя не месте могучего героя, готового к любым испытаниям, которые ему подкинет мир фэнтези. Звучит заманчиво? Клуб настольных ролевых игр «Гримуар» превратит мечты в реальность!

Участники отправятся в фантастические миры, которые дадут шанс стать кем угодно: настойчивым детективом, отважным воином, могущественным магом или хитроумным разведчиком. Игроков ждут эпические сражения, волшебные подземелья и интригующие расследования.

Клуб «Гримуар» - это отличная площадка для новых знакомств и развития творческого мышления.

Адрес: мкр. 7, д. 30

Дата: 11 июля

Стоимость: бесплатно

Фото: библиотечная система Губкинского

Творческая встреча «Исцеление трещин золотом» (18+)

Это мероприятие, посвященное знакомству с философией японского искусства кинцуги. Участников ждет творческая практика, направленная на переосмысление жизненных трудностей через метафору восстановления разбитого предмета.

Специалист расскажет об истории возникновения техники кинцуги, ее философских основах - принципе принятия несовершенства и превращения повреждений в ценность, а также о символическом значении золота в японской культуре.

В практической части каждый поработает с разбитой керамической чашей, символизирующей прожитые испытания. С использованием клея с золотой пылью произойдет «склеивание» фрагментов, в результате чего линии разломов превратятся в декоративные украшения.

Адрес: ул. Аэродромная, д. 12

Дата: 11 июля

Стоимость: бесплатно

Иммерсивный спектакль-променад «Душа города» (0+)

Спектакль-променад погрузит участников в историю города с помощью наушников, в которых «Душа города» расскажет свою историю и истории первопроходцев - людей, которые, несмотря на суровые северные условия, возводили город.

Спектакль-променад - отличный повод задуматься о происходящем здесь и сейчас, используя историю как инструмент в познании самого себя. У каждого зрителя появится возможность лучше изучить историю и культуру родного края.

Адрес: мкр. 7, д. 30

Дата: 11 июля

Стоимость: от 300 рублей

Выставка фалеристики «ЗНАКовая выставка» (0+)

Губкинцев приглашают на выставку фалеристики «ЗНАКовая выставка», на которой представлены значки советского периода различной тематики: октябрятские, пионерские, комсомольские, памятные знаки съездов и комсомольских строек, наградные и юбилейные экземпляры. Также разделы выставки посвящены космической и спортивной тематике, символике городов и республик СССР, детским значкам с изображением героев мультфильмов.

Каждый экспонат - это маленький рассказ о времени: за ним стоит конкретное событие, достижение или традиция.

Адрес: мкр. 12, д. 38

Дата: 11 и 12 июля

Стоимость: от 40 рублей

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