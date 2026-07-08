Афиша празднования Дня семьи, любви и верности на Ямале Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности - праздник, особенно важный для нашей страны. Этот день приурочен к памяти святых князя Петра и его супруги Февронии, которые издавна считаются покровителями брака, олицетворяя собой искреннюю любовь, преданность и взаимное уважение. Главная идея праздника - напомнить о том, что крепкая семья, доверие и поддержка близких являются главной опорой в жизни человека.

В этот день традиционно проходят награждения семей, концерты, фестивали, выставки, мастер-классы и другие мероприятия, посвященные семейным ценностям, истории брака и традициям. Ямал не станет исключением - рассказываем подробную афишу празднования.

Салехард

В Салехарде запланирован ряд праздничных мероприятий: в сквере Молодоженов будут чествовать крепкие и дружные семи, а на площади центра «Геолог» развернется локация «Счастливы вместе», где все желающие смогут принять участие в мастер-классах и интерактивной программе.

Кроме того, центральная библиотека имени Р. П. Ругина приглашает на «Семейную мастерскую», а «Школа Ямолод» - на «Ромашковое поле».

Фото: администрация Салехарда

Ноябрьск

В Ноябрьске на территории этнографического комплекса «Нум» состоится интерактивная программа «Лето. Творчество. Любовь». Гостей праздника ждут тематические мастер-классы, интерактивные игры и фотозона.

На волейбольной площадке у гипермаркета «Лента» состоятся соревнования по пляжному волейболу, посвященные Дню семьи, любви и верности. А интеллект-центр приглашает на на акцию «Семья крепка ладом».

Фото: управление культуры Ноябрьска

Лабытнанги

Лабытнангцы могут провести праздник в центральной библиотеке: здесь состоится день семейного общения «Где любовь да свет, там горя нет».

А в клубе Строитель микрорайона «Обской» пройдет интерактивная программа «Семья, радость моя». В конце все желающие могут поучаствовать в увлекательном мастер-классе.

Фото: администрация Приуральского района

Муравленко

В Муравлено основная праздничная программа развернется на летнем стационе. Здесь пройдут семейные веселые старты, фестиваль ГТО, развлекательная программа, творческая мастерская, конкурс детских колясок и не только.

Фото: администрация Муравленко

Губкинский

В Губкинском местом гуляний выбраны Никольский сквер и Бородинский бульвар. В программе - парад семей, торжественные награждения и тематическая программа «Формула семьи». Мероприятия объединят активный отдых и теплую атмосферу семейного праздника на открытом воздухе.

Фото: администрация Губкинского

Надым

В Надыме праздник начнется с самого раннего утра и продлится до вечера. Жителей ждут мастер-классы, игровые программы, кинопоказ, подвижные и спортивные игры, семейные конкурсы.

Но само главное событие - это Всероссийский парад Семьи по Ленинградскому проспекту. Он стартует от ТЦ «Надым» и завершится у ЗАГСа.

Фото: администрация Надымского района

Фото: администрация Надымского района

Что еще?

По всему Ямалу поздравят супругов, удостоенных медалями «За любовь и верность» - в этом году их 84. Это супруги, которые вместе уже более 25 лет и воспитали достойных детей.

Кроме того, запланированы свадебные торжества и юбилеи супружеской жизни. Они пройдут не только в ЗАГСах, но и на живописных площадках округа: в «Юган парке» в Мужах, сквере Молодоженов в Тазовском, ноябрьском этнокомплексе «НУМ», «Ямал Парке» и гостинице «Юрибей» в Салехарде, на площади Дворца торжеств в Новом Уренгое, а также у памятника святым Петру и Февронии Муромским в Надыме.

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