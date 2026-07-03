Афиша на Ямале с 4 по 5 июля Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Впереди ямальцев ждут самые любимые дни недели - выходные. Суббота и воскресенье - это период, когда можно провести время в кругу семьи, друзей или посетить различные мероприятия, коих в регионе пройдет не мало - концерты, экскурсии, выставки и другие.

«Комсомольская правда» - Ямал» подготовила афишу на предстоящие выходные, 4 и 5 июля, в которой каждый сможет найти для себя что-нибудь интересное.

Салехард

Веревочный парк (6+)

Юные салехардцы могут проверить свои силы и ловкость в веревочном парке. На выбор - трассы от самых простых до сложных.

Адрес: ул. Чкалова, д. 5 «А»

Дата: 4 и 5 июля

Стоимость: бесплатно

Программа «Многоликий Салехард» (6+)

Центр культуры и спорта «Геолог» представляет увлекательное мероприятие - информационно-познавательную программу «Многоликий Салехард». Это серия авторских экскурсий и творческих мастер-классов, открывающих разные грани окружной столицы.

Проект будет интересен гостям и жителям города, которые хотят глубже познакомиться с культурой, историей и искусством Ямала.

Адрес: ул. Матросова, д. 31

Дата: 4 и 5 июля

Стоимость: от 220 рублей

Мультимедийная выставка «Французский импрессионизм» (6+)

Выставка посвящена творчеству художников Франции, решивших бросить вызов многовековым традициям академизма и основавшим собственное направление в XIX веке. +

На глазах посетителей в динамичной проекции «оживут» десятки живописных полотен импрессионистов: Анри Руссо («Голодный лев набрасывается на антилопу», «Мечта», «Сон», «Заклинательница змей»); Винсента Ван Гога («Звездная ночь», «Автопортрет», «Сад в Арле»); Эдгара Дега («Голубые танцовщицы», «Танцовщица с тамбурином»); Клода Моне (серия картин «Плакучая ива») и не только.

Адрес: ул. Чубынина, д. 38

Дата: 4 и 5 июля

Стоимость: от 500 рублей

Фото: управление культуры Салехарда

Занятия в лаборатории «Моторика» (0+)

Здесь дети не просто играют - они превращаются в настоящих мастеров: собирают волшебные бусы, создают яркие картины из аппликаций, разгадывают секреты сортировки и учатся писать первые буквы.

Занятия помогут развить координацию движений, улучшить мелкую моторику и подготовить руку к письму - незаметно, играючи, с интересом.

Адрес: ул. Чубынина, д. 36

Дата: 5 июля

Стоимость: от 800 рублей

Новый Уренгой

Фото: администрация Нового Уренгоя

Фото: администрация Нового Уренгоя

Выставка «Дающий жизнь» (0+)

«Дающий жизнь» - так переводится с ненецкого языка слово «олень». Этим грациозным животным и посвятила свое творчество новоуренгойская художница Маргарита Липчанская. Мастер не просто изображает оленей, а передает их дух, стойкость и свободу.

Живописные полотна дополняют предметы из собрания Новоуренгойского государственного музея: хозяйственно-промысловая утварь, изготовленная тундровиками.

Представленные на выставке произведения искусства и предметы материальной культуры народов Севера являются живым свидетельством тех бесценных традиций, что веками связывают человека с его северной землей.

Адрес: ул. Молодежная, д. 17 «Г»

Дата: 4 и 5 июля

Стоимость: от 200 рублей

Программа «Загадки космоса» (12+)

«Загадки космоса» - это событие, которое объединяет историю, науку и творчество. Участники программы узнают, как готовился исторический старт Юрия Гагарина и почему этот день навсегда изменил мир. Поговорят о звездах, планетах и космических открытиях, а также создадут собственный космический пейзаж.

Мероприятие проводится по предварительной записи: 23-94-11.

Адрес: ул. Молодежная, д. 11 «Г»

Дата: 4 и 5 июля

Стоимость: от 500 рублей

Программа «Вечер в Крыму» (12+)

Крым - удивительное место, полное исторических событий и природных достопримечательностей. Здесь каждый найдет что-то интересное для себя, будь то экскурсии по историческим местам, знакомство с местной кухней или активный отдых на природе.

В программе «Крымская весна» не будет скучных лекций. Вместо этого участник отправятся на увлекательную интерактивную экскурсию и узнают интересные факты о полуострове, услышат захватывающие истории и откроют для себя новые грани Крыма. На память о встрече у каждого останется уникальное изделие, созданное своими руками.

Адрес: ул. Молодежная, д. 17 «Г»

Дата: 4 и 5 июля

Стоимость: от 300 рублей

Программа «Дом мой - Ямал» (12+)

Мастерская «Дом мой - Ямал» - это интегрированное мероприятие, объединившее традиционную лекцию с интерактивными элементами и мастер-классом.

Участники узнают о прошлом и настоящем Ямала, о промышленном освоении Крайнего Севера, когда мечта стала реальностью благодаря отваге и оптимизму первопроходцев.

Один из разделов лекции посвящен военным действиям в Арктике в годы Великой Отечественной войны и значительному вкладу коренных жителей в Победу.

Необходима предварительная запись: +7 (3494) 23-94-11.

Адрес: ул. Молодежная, д. 17 «Г»

Дата: 4 и 5 июля

Стоимость: от 500 рублей

Ноябрьск

Фото: библиотечная система Ноябрьска

Выставка «Рецепт Победы. Медицина для фронта» (6+)

Это экспозиция - дань уважения тем, кто в годы Великой Отечественной войны спасал жизни бойцов. Посетители увидят снаряжение и униформу медперсонала, учебные пособия, документы, медицинские флаконы и инструменты. Узнают, как проходила ускоренная подготовка медперсонала и о сложной системе сортировки раненых.

Отдельный блок выставки посвящен медицинской службе в зоне специальной военной операции. Здесь представлены актуальные фотоснимки и предметы, связанные с данной работой.

Адрес: ул. Ленина, д. 70 «А»

Дата: 4 и 5 июля

Стоимость: бесплатно

Этнографическая выставка «Ни. Пояс жизни» (0+)

Посетители увидят мультимедийную экспозицию, посвященную самобытной культуре коренных народов Севера и отличающуюся своим современным подходом - используются не только предметы из фондов музея, но и интерактивные цифровые технологии.

В экспозицию вошли: предметы быта, одежда, украшения, орудия и мужской пояс «Ни» - главный экспонат.

По словам организаторов, выставка дает отличную возможность познакомиться с культурой кочевников, понять их традиции и образ жизни в вечном движении.

Адрес: ул. Советская, д. 82

Дата: 4 и 5 июля

Стоимость: от 175 рублей

Выставка «Календарь народных кукол» (6+)

Выставка знакомит гостей с богатой фондовой коллекцией народных кукол, изготовленных по древней традиционной технологии. Посетители увидят обрядовые и обереговые народные куклы календарного цикла, а также игровые куклы из ткани и природных материалов.

Дополняют выставку фотозоны в деревенском стиле и интерактивные конструкции.

Адрес: ул. Советская, д. 82

Дата: 4 и 5 июля

Стоимость: от 100 рублей

Цикл мероприятий «Музейный переполох» (12+)

Это специальные мероприятия для подростков, наполненные историей и традициями. Ребят ждут множество интеллектуальных испытаний, веселых конкурсов, активных игр и задорных эстафет. Такой праздник не только доставит массу удовольствия и радости, но еще и подарит много новых знаний.

Адрес: ул. Советская, д. 82

Дата: 4 и 5 июля

Стоимость: от 199 рублей

Лабытнанги

Фото: управление культуры Приуральского района

Экскурсия «Путешествие в каменный век» (0+)

Интерактивная выставка «Путешествие в каменный век» приглашает в увлекательное путешествие сквозь тысячелетия - от эпохи палеолита до неолита. Экскурсовод расскажет о жизни пещерных людей, неандертальцев и Homo sapiens: как они выживали, охотились, создавали семьи и передавали знания. Отдельное внимание - первым глиняным сосудам, ставшим прорывом в быту древних людей.

Интерактивные зоны позволят не просто смотреть, а действовать: метнуть копье, высечь искру, оставить свой след на «стене пещеры».

Адрес: ул. Первомайская, д. 29

Дата: 4 и 5 июля

Стоимость: от 250 рублей

Мастер-класс «Живая глина: традиции и ремесло» (6+)

Цикл мастер-классов «Живая глина: традиции и ремесло» посвящен знакомству с искусством ручной лепки из глины. Каждое занятие представляет собой новое творческое погружение в мир народного художественного промысла.

Участники освоят различные техники лепки: пластовую, жгутовую, лепку из целого куска. Итогом станет создание собственного изделия: народной игрушки-свистулька, изящной кружки или декоративной тарелки.

Адрес: ул. Первомайская, д. 29

Дата: 4 и 5 июля

Стоимость: от 500 рублей

Экскурсия «История семи лиственниц» (0+)

Начинается экскурсия со стилизованного жертвенного места народа ханты, которое было устроено у причудливо растущих семи лиственниц. Ее участники познакомятся с материальной и духовной культурой первых поселенцев будущего горда - ханты и коми-зырян. Так, в стилизованных чуме и избе можно посмотреть этнографические предметы, отражающие быт и традиционные занятия северян: орудия труда, утварь, одежда, средства передвижения, предметы охоты и рыболовства.

Далее экскурсанты узнают история «мертвой дороги», первого градообразующего предприятия и лесоперевалочной базы.

Завершает экскурсию раздел о флоре и фауне ямальской природы и богатстве месторождений полезных ископаемых Полярного Урала.

Адрес: ул. Первомайская, д. 29

Дата: 4 и 5 июля

Стоимость: от 300 рублей

Мастер-класс по резьбе (12+)

Мастер-класс предлагает освоить резьбу по дереву через призму северной культуры. Участники познают базовые приемы геометрической и контурной резьбы, учатся работать с ручным инструментом и разными породами дерева. В итоге каждый создает собственное изделие - это может быть стилизованная фигурка животного, декоративная пластина с узором, элемент бытовой утвари или символ.

Адрес: ул. Первомайская, д. 29

Дата: 4 и 5 июля

Стоимость: от 500 рублей

Муравленко

Фото: управление культуры Муравленко

Экспозиция «По следам забытой экспедиции» (6+)

Выставка погружает в мир ледникового периода. Посетители познакомятся с животными, жившими более 100 000 лет назад, а затем, с помощью камеры телефона, смогут оживить их. Новые технологии позволяют не только показать экспонаты из фонда музея, но и увидеть, как выглядели древние животные.

В проекте участвуют не похожие друг на друга представители фауны прошлого: мамонт, шерстистый носорог, эласмотерий, пещерный лев и другие.

Адрес: ул. Ленина, д. 51

Дата: 4 и 5 июля

Стоимость: от 200 рублей

Экспозиция «Биография нефти. В. И. Муравленко» (12+)

Посетители узнают о истории нефтяной индустрии Ямала и какую роль в этом сыграл Виктор Иванович Муравленко.

В процессе горожане совершать увлекательное путешествие в мир освоения сибирских недр - от первых шагов до современных технологий добычи нефти. Кроме того, благодаря интерактивным зонам все пришедшие услышат голос Виктора Ивановича, полистают его научный труд и в игровой форме познают весь технологический процесс добычи этого полезного ископаемого.

Адрес: ул. Ленина, д. 51

Дата: 4 и 5 июля

Стоимость: от 200 рублей

Фото: управление культуры Муравленко

Игра-путешествие «Добро пожаловать на Луну» (0+)

Участники игры отправятся в воображаемое космическое путешествие, где их ждут необычные задания и открытия. Вместе они будут искать ответы на вопросы, разгадывать загадки и придумывать решения в самых разных ситуациях.

Путешествие на Луну - это не только про космос, но и про умение удивляться, договариваться и находить общий язык.

Адрес: ул. Дружбы Народов, д. 8 «А»

Дата: 5 июля

Стоимость: бесплатно

Арт-мастерская «Искусница» (12+)

Сегодня вязание считается одним из самых древних видов рукоделия, ведь его история началась более трех тысяч лет тому назад!

Арт-мастерская «Искусница» - это место, где каждый желающий может научиться искусству вязания крючком и спицами в приятной обстановке, пообщаться как с опытными, так и с начинающими вязальщицами.

В процессе работы участников обучат азам и объяснят необходимые основы вязания.

Адрес: ул. Ленина, д. 51

Дата: 5 июля

Стоимость: бесплатно

Губкинский

Фестиваль «Белые ночи в библиотеке» (0+)

В преддверии Дня семьи, любви и верности детская библиотека превратится в сказочный центр культурного притяжения, где каждая семья сможет почувствовать атмосферу тепла и дружбы.

Гостей ждут творческие мастер-классы, веселые игры, конкурсы, сцены с чтениями, песнями и семейными выступлениями. Дополнит атмосферу праздника книжная выставками и фотозонами.

Каждый участник найдет занятие по душе: от создания поделок до интеллектуальных состязаний.

Адрес: мкр. 3, д. 6

Дата: 4 июля

Стоимость: бесплатно

Мастер-класс «Дары Ямала» (6+)

Мастер-класс проходит на базе этнографической выставки «Соседи. Лесные ненцы». Перед занятием экскурсовод познакомит участников с бытом и культурой лесных ненцев, традиционными промыслами и орнаментами в национальной одежде, а затем начнется самое современное - создание украшения, брелока, магнита или подвески из полимерной глины.

Необходима предварительная запись по телефону: 5-44-76.

Адрес: мкр. 12, д. 38

Дата: 4 июля

Стоимость: от 350 рублей

Фото: Губкинский музей освоения Севера

Иммерсивный спектакль-променад «Душа города» (0+)

Спектакль-променад погрузит участников в историю города с помощью наушников, в которых «Душа города» расскажет свою историю и истории первопроходцев - людей, которые, несмотря на суровые северные условия, возводили город.

Спектакль-променад - отличный повод задуматься о происходящем здесь и сейчас, используя историю как инструмент в познании самого себя. У каждого зрителя появится возможность лучше изучить историю и культуру родного края.

Адрес: мкр. 7, д. 30

Дата: 4 июля

Стоимость: от 300 рублей

Мастер-класс «Филимоновская игрушка» (12+)

Участники мастер-класса познакомятся с традициями изготовления знаменитой филимоновской игрушки, освоят технику росписи и раскроют секреты особого орнамента, который несет в себе глубокий символический смысл и рассказывает свою неповторимую историю.

А еще каждый посетитель получит уникальную возможность создать собственную авторскую игрушку, следуя лучшим традициям филимоновского ремесла.

Адрес: мкр. 7, д. 30

Дата: 4 июля

Стоимость: от 400 рублей

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