Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП
Впереди ямальцев ждут самые любимые дни недели - выходные. Суббота и воскресенье - это период, когда можно провести время в кругу семьи, друзей или посетить различные мероприятия, коих в регионе пройдет не мало - концерты, экскурсии, выставки и другие.
«Комсомольская правда» - Ямал» подготовила афишу на предстоящие выходные, 4 и 5 июля, в которой каждый сможет найти для себя что-нибудь интересное.
Веревочный парк (6+)
Юные салехардцы могут проверить свои силы и ловкость в веревочном парке. На выбор - трассы от самых простых до сложных.
Адрес: ул. Чкалова, д. 5 «А»
Дата: 4 и 5 июля
Стоимость: бесплатно
Программа «Многоликий Салехард» (6+)
Центр культуры и спорта «Геолог» представляет увлекательное мероприятие - информационно-познавательную программу «Многоликий Салехард». Это серия авторских экскурсий и творческих мастер-классов, открывающих разные грани окружной столицы.
Проект будет интересен гостям и жителям города, которые хотят глубже познакомиться с культурой, историей и искусством Ямала.
Адрес: ул. Матросова, д. 31
Дата: 4 и 5 июля
Стоимость: от 220 рублей
Мультимедийная выставка «Французский импрессионизм» (6+)
Выставка посвящена творчеству художников Франции, решивших бросить вызов многовековым традициям академизма и основавшим собственное направление в XIX веке. +
На глазах посетителей в динамичной проекции «оживут» десятки живописных полотен импрессионистов: Анри Руссо («Голодный лев набрасывается на антилопу», «Мечта», «Сон», «Заклинательница змей»); Винсента Ван Гога («Звездная ночь», «Автопортрет», «Сад в Арле»); Эдгара Дега («Голубые танцовщицы», «Танцовщица с тамбурином»); Клода Моне (серия картин «Плакучая ива») и не только.
Адрес: ул. Чубынина, д. 38
Дата: 4 и 5 июля
Стоимость: от 500 рублей
Занятия в лаборатории «Моторика» (0+)
Здесь дети не просто играют - они превращаются в настоящих мастеров: собирают волшебные бусы, создают яркие картины из аппликаций, разгадывают секреты сортировки и учатся писать первые буквы.
Занятия помогут развить координацию движений, улучшить мелкую моторику и подготовить руку к письму - незаметно, играючи, с интересом.
Адрес: ул. Чубынина, д. 36
Дата: 5 июля
Стоимость: от 800 рублей
Выставка «Дающий жизнь» (0+)
«Дающий жизнь» - так переводится с ненецкого языка слово «олень». Этим грациозным животным и посвятила свое творчество новоуренгойская художница Маргарита Липчанская. Мастер не просто изображает оленей, а передает их дух, стойкость и свободу.
Живописные полотна дополняют предметы из собрания Новоуренгойского государственного музея: хозяйственно-промысловая утварь, изготовленная тундровиками.
Представленные на выставке произведения искусства и предметы материальной культуры народов Севера являются живым свидетельством тех бесценных традиций, что веками связывают человека с его северной землей.
Адрес: ул. Молодежная, д. 17 «Г»
Дата: 4 и 5 июля
Стоимость: от 200 рублей
Программа «Загадки космоса» (12+)
«Загадки космоса» - это событие, которое объединяет историю, науку и творчество. Участники программы узнают, как готовился исторический старт Юрия Гагарина и почему этот день навсегда изменил мир. Поговорят о звездах, планетах и космических открытиях, а также создадут собственный космический пейзаж.
Мероприятие проводится по предварительной записи: 23-94-11.
Адрес: ул. Молодежная, д. 11 «Г»
Дата: 4 и 5 июля
Стоимость: от 500 рублей
Программа «Вечер в Крыму» (12+)
Крым - удивительное место, полное исторических событий и природных достопримечательностей. Здесь каждый найдет что-то интересное для себя, будь то экскурсии по историческим местам, знакомство с местной кухней или активный отдых на природе.
В программе «Крымская весна» не будет скучных лекций. Вместо этого участник отправятся на увлекательную интерактивную экскурсию и узнают интересные факты о полуострове, услышат захватывающие истории и откроют для себя новые грани Крыма. На память о встрече у каждого останется уникальное изделие, созданное своими руками.
Адрес: ул. Молодежная, д. 17 «Г»
Дата: 4 и 5 июля
Стоимость: от 300 рублей
Программа «Дом мой - Ямал» (12+)
Мастерская «Дом мой - Ямал» - это интегрированное мероприятие, объединившее традиционную лекцию с интерактивными элементами и мастер-классом.
Участники узнают о прошлом и настоящем Ямала, о промышленном освоении Крайнего Севера, когда мечта стала реальностью благодаря отваге и оптимизму первопроходцев.
Один из разделов лекции посвящен военным действиям в Арктике в годы Великой Отечественной войны и значительному вкладу коренных жителей в Победу.
Необходима предварительная запись: +7 (3494) 23-94-11.
Адрес: ул. Молодежная, д. 17 «Г»
Дата: 4 и 5 июля
Стоимость: от 500 рублей
Выставка «Рецепт Победы. Медицина для фронта» (6+)
Это экспозиция - дань уважения тем, кто в годы Великой Отечественной войны спасал жизни бойцов. Посетители увидят снаряжение и униформу медперсонала, учебные пособия, документы, медицинские флаконы и инструменты. Узнают, как проходила ускоренная подготовка медперсонала и о сложной системе сортировки раненых.
Отдельный блок выставки посвящен медицинской службе в зоне специальной военной операции. Здесь представлены актуальные фотоснимки и предметы, связанные с данной работой.
Адрес: ул. Ленина, д. 70 «А»
Дата: 4 и 5 июля
Стоимость: бесплатно
Этнографическая выставка «Ни. Пояс жизни» (0+)
Посетители увидят мультимедийную экспозицию, посвященную самобытной культуре коренных народов Севера и отличающуюся своим современным подходом - используются не только предметы из фондов музея, но и интерактивные цифровые технологии.
В экспозицию вошли: предметы быта, одежда, украшения, орудия и мужской пояс «Ни» - главный экспонат.
По словам организаторов, выставка дает отличную возможность познакомиться с культурой кочевников, понять их традиции и образ жизни в вечном движении.
Адрес: ул. Советская, д. 82
Дата: 4 и 5 июля
Стоимость: от 175 рублей
Выставка «Календарь народных кукол» (6+)
Выставка знакомит гостей с богатой фондовой коллекцией народных кукол, изготовленных по древней традиционной технологии. Посетители увидят обрядовые и обереговые народные куклы календарного цикла, а также игровые куклы из ткани и природных материалов.
Дополняют выставку фотозоны в деревенском стиле и интерактивные конструкции.
Адрес: ул. Советская, д. 82
Дата: 4 и 5 июля
Стоимость: от 100 рублей
Цикл мероприятий «Музейный переполох» (12+)
Это специальные мероприятия для подростков, наполненные историей и традициями. Ребят ждут множество интеллектуальных испытаний, веселых конкурсов, активных игр и задорных эстафет. Такой праздник не только доставит массу удовольствия и радости, но еще и подарит много новых знаний.
Адрес: ул. Советская, д. 82
Дата: 4 и 5 июля
Стоимость: от 199 рублей
Экскурсия «Путешествие в каменный век» (0+)
Интерактивная выставка «Путешествие в каменный век» приглашает в увлекательное путешествие сквозь тысячелетия - от эпохи палеолита до неолита. Экскурсовод расскажет о жизни пещерных людей, неандертальцев и Homo sapiens: как они выживали, охотились, создавали семьи и передавали знания. Отдельное внимание - первым глиняным сосудам, ставшим прорывом в быту древних людей.
Интерактивные зоны позволят не просто смотреть, а действовать: метнуть копье, высечь искру, оставить свой след на «стене пещеры».
Адрес: ул. Первомайская, д. 29
Дата: 4 и 5 июля
Стоимость: от 250 рублей
Мастер-класс «Живая глина: традиции и ремесло» (6+)
Цикл мастер-классов «Живая глина: традиции и ремесло» посвящен знакомству с искусством ручной лепки из глины. Каждое занятие представляет собой новое творческое погружение в мир народного художественного промысла.
Участники освоят различные техники лепки: пластовую, жгутовую, лепку из целого куска. Итогом станет создание собственного изделия: народной игрушки-свистулька, изящной кружки или декоративной тарелки.
Адрес: ул. Первомайская, д. 29
Дата: 4 и 5 июля
Стоимость: от 500 рублей
Экскурсия «История семи лиственниц» (0+)
Начинается экскурсия со стилизованного жертвенного места народа ханты, которое было устроено у причудливо растущих семи лиственниц. Ее участники познакомятся с материальной и духовной культурой первых поселенцев будущего горда - ханты и коми-зырян. Так, в стилизованных чуме и избе можно посмотреть этнографические предметы, отражающие быт и традиционные занятия северян: орудия труда, утварь, одежда, средства передвижения, предметы охоты и рыболовства.
Далее экскурсанты узнают история «мертвой дороги», первого градообразующего предприятия и лесоперевалочной базы.
Завершает экскурсию раздел о флоре и фауне ямальской природы и богатстве месторождений полезных ископаемых Полярного Урала.
Адрес: ул. Первомайская, д. 29
Дата: 4 и 5 июля
Стоимость: от 300 рублей
Мастер-класс по резьбе (12+)
Мастер-класс предлагает освоить резьбу по дереву через призму северной культуры. Участники познают базовые приемы геометрической и контурной резьбы, учатся работать с ручным инструментом и разными породами дерева. В итоге каждый создает собственное изделие - это может быть стилизованная фигурка животного, декоративная пластина с узором, элемент бытовой утвари или символ.
Адрес: ул. Первомайская, д. 29
Дата: 4 и 5 июля
Стоимость: от 500 рублей
Экспозиция «По следам забытой экспедиции» (6+)
Выставка погружает в мир ледникового периода. Посетители познакомятся с животными, жившими более 100 000 лет назад, а затем, с помощью камеры телефона, смогут оживить их. Новые технологии позволяют не только показать экспонаты из фонда музея, но и увидеть, как выглядели древние животные.
В проекте участвуют не похожие друг на друга представители фауны прошлого: мамонт, шерстистый носорог, эласмотерий, пещерный лев и другие.
Адрес: ул. Ленина, д. 51
Дата: 4 и 5 июля
Стоимость: от 200 рублей
Экспозиция «Биография нефти. В. И. Муравленко» (12+)
Посетители узнают о истории нефтяной индустрии Ямала и какую роль в этом сыграл Виктор Иванович Муравленко.
В процессе горожане совершать увлекательное путешествие в мир освоения сибирских недр - от первых шагов до современных технологий добычи нефти. Кроме того, благодаря интерактивным зонам все пришедшие услышат голос Виктора Ивановича, полистают его научный труд и в игровой форме познают весь технологический процесс добычи этого полезного ископаемого.
Адрес: ул. Ленина, д. 51
Дата: 4 и 5 июля
Стоимость: от 200 рублей
Игра-путешествие «Добро пожаловать на Луну» (0+)
Участники игры отправятся в воображаемое космическое путешествие, где их ждут необычные задания и открытия. Вместе они будут искать ответы на вопросы, разгадывать загадки и придумывать решения в самых разных ситуациях.
Путешествие на Луну - это не только про космос, но и про умение удивляться, договариваться и находить общий язык.
Адрес: ул. Дружбы Народов, д. 8 «А»
Дата: 5 июля
Стоимость: бесплатно
Арт-мастерская «Искусница» (12+)
Сегодня вязание считается одним из самых древних видов рукоделия, ведь его история началась более трех тысяч лет тому назад!
Арт-мастерская «Искусница» - это место, где каждый желающий может научиться искусству вязания крючком и спицами в приятной обстановке, пообщаться как с опытными, так и с начинающими вязальщицами.
В процессе работы участников обучат азам и объяснят необходимые основы вязания.
Адрес: ул. Ленина, д. 51
Дата: 5 июля
Стоимость: бесплатно
Фестиваль «Белые ночи в библиотеке» (0+)
В преддверии Дня семьи, любви и верности детская библиотека превратится в сказочный центр культурного притяжения, где каждая семья сможет почувствовать атмосферу тепла и дружбы.
Гостей ждут творческие мастер-классы, веселые игры, конкурсы, сцены с чтениями, песнями и семейными выступлениями. Дополнит атмосферу праздника книжная выставками и фотозонами.
Каждый участник найдет занятие по душе: от создания поделок до интеллектуальных состязаний.
Адрес: мкр. 3, д. 6
Дата: 4 июля
Стоимость: бесплатно
Мастер-класс «Дары Ямала» (6+)
Мастер-класс проходит на базе этнографической выставки «Соседи. Лесные ненцы». Перед занятием экскурсовод познакомит участников с бытом и культурой лесных ненцев, традиционными промыслами и орнаментами в национальной одежде, а затем начнется самое современное - создание украшения, брелока, магнита или подвески из полимерной глины.
Необходима предварительная запись по телефону: 5-44-76.
Адрес: мкр. 12, д. 38
Дата: 4 июля
Стоимость: от 350 рублей
Иммерсивный спектакль-променад «Душа города» (0+)
Спектакль-променад погрузит участников в историю города с помощью наушников, в которых «Душа города» расскажет свою историю и истории первопроходцев - людей, которые, несмотря на суровые северные условия, возводили город.
Спектакль-променад - отличный повод задуматься о происходящем здесь и сейчас, используя историю как инструмент в познании самого себя. У каждого зрителя появится возможность лучше изучить историю и культуру родного края.
Адрес: мкр. 7, д. 30
Дата: 4 июля
Стоимость: от 300 рублей
Мастер-класс «Филимоновская игрушка» (12+)
Участники мастер-класса познакомятся с традициями изготовления знаменитой филимоновской игрушки, освоят технику росписи и раскроют секреты особого орнамента, который несет в себе глубокий символический смысл и рассказывает свою неповторимую историю.
А еще каждый посетитель получит уникальную возможность создать собственную авторскую игрушку, следуя лучшим традициям филимоновского ремесла.
Адрес: мкр. 7, д. 30
Дата: 4 июля
Стоимость: от 400 рублей
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