Антон Русмиленко и Виктория Юрко представят Ямал на Всероссийском свадебном фестивале в Москве Фото: из личного архива Антона Русмиленко

Они прошли путь от встречи на сцене конкурса до собственного свадебного шедевра — и теперь Салехард будет звучать на главной свадебной площадке страны. Антон Русмиленко и Виктория Юрко представят Ямал на III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца» в Национальном центре «Россия» в Москве. Торжественная церемония бракосочетания будет приурочена ко Дню семьи, любви и верности.

Их история — не про идеальную картинку, а про километры расстояний между возлюбленными и упрямую веру: если очень хочется — всё получится. Молодые люди рассказали изданию «Комсомольская правда – Ямал» историю своей любви, как готовятся к фестивалю, что для них оказалось самым сложным испытанием.

Фото: из личного архива Антона Русмиленко

«Наша свадьба должна быть особенной»

Всё началось с ленты новостей: год назад Антон увидел яркие кадры с прошлого свадебного фестиваля и загорелся идеей.

– Я сразу нацелился на участие. Понял: свадьба с такой девушкой, как Вика, просто обязана быть незабываемой.

Он искал информацию, писал участникам прошлых фестивалей в соцсетях, пытался нащупать путь к мечте. В окружном ЗАГСе честно предупредили: отбор жёсткий, нужны серьёзные награды — и поначалу паре сказали, что они не подходят.

Фото: из личного архива Антона Русмиленко

Но судьба приготовила другой сценарий. В сентябре 2025 года, в день 430-летия Салехарда, Антон сделал Виктории предложение прямо на концерте Пелагеи. Ребята стали первой парой, которой звезда российской сцены помогла устроить такое яркое и запоминающееся событие.

Молодых словно благословила большая сцена: их поздравлял весь город, зрители выстроились в живой коридор, аплодировали, и эмоции были такими, что, по словам ребят, «в кино такого не снимут».

Фото: из личного архива Антона Русмиленко

А спустя два месяца раздался тот самый звонок из ЗАГСа: «Мы много о вас узнали и очень хотим, чтобы именно вы представили Ямал». Для пары это был шок и радость одновременно.

Плакат с фотографией, запечатлевшей то событие, еще полгода украшал город Фото: из личного архива Антона Русмиленко

Кольца – каких еще не было

Антон и Виктория начали работать над проектом еще в декабре прошлого года: разрабатывали костюмы, подбирали узоры, чтобы они были не только красивыми, но и «настоящими», отражали дух региона, искали мастеров, которые могли бы помочь им в реализации идей. Параллельно они работали над видеовизиткой: записывали дубли в разных местах, прорабатывали каждый шаг по самому фестивалю еще до начала приема заявок.

Но самым непростым оказалось не придумать, а сохранить всё в секрете: до объявления результатов отбора нельзя было рассказать никому подробности.

– Каждый день был наполнен трудом и творчеством, и мы твёрдо верили, что наши усилия не будут напрасными, — говорит Виктория.

Особая гордость пары — собственные обручальные кольца, которые они придумали сами. Антон, владеющий 3D программами, разрабатывал макет, Виктория добавляла изящные детали.

– Самым сложным была геометрия: мы хотели непрерывный рисунок без единого шва, который плавно перетекает по всей окружности. При изменении размера менялась ширина узора — пришлось создать целую базу расчётов, чтобы кольца были идентичны по стилю, но при этом мужское сохранило характер, а женское осталось нежным, — рассказывают влюблённые.

Когда модель была готова, за дело взялись ювелиры. Теперь эти кольца — не просто украшения, а символ: «Мы сами создали кольца — значит, сами будем создавать своё семейное счастье».

Фото: из личного архива Антона Русмиленко

Любовь на расстоянии и настоящие письма

Их история началась 6 декабря 2022 года на финале конкурса «Мисс и Мистер Студенчество России», когда Антон увидел Викторию.

– Я впервые увидел Вику. Самая красивая девушка в тот момент стояла на сцене, представляя Новосибирскую область — и это была заслуженная победа, ведь путь к финалу лежал через жесточайший отбор: от лучшего студента университета до сильнейшего представителя целого региона. В тот миг, глядя на неё, я почувствовал, что просто обязан познакомиться с этой невероятной девушкой, и сделал первый шаг, – вспоминает молодой человек.

Фото: из личного архива Виктории Юрко

Полтора года они жили, общаясь на расстоянии, терпеливо доводя до конца свои учебные дела, ведь их девиз сразу был: бросать начатое на полпути нельзя. Между Новосибирском и Тюменью (Антон тогда учился в тюменском вузе) летели не только сообщения, но и бумажные письма.

– Чтобы сохранить тепло наших чувств, мы завели свои традиции, например, писали друг другу настоящие письма на бумаге и отправляли их в конвертах, старались как можно креативнее их оформить, чтобы они остались как память того времени. В этих строчках, написанных от руки, жила наша душа, – говорит Антон.

– Для нас километры не были преградой. Не успевала закончиться одна поездка, как мы уже планировали следующую, — вспоминают они.

Одна из самых волнительных страниц — поездка в Омск: Антон защищал научные наработки перед диссертационным советом, а Виктория сидела в зале и была его главной поддержкой.

Дальше — взвешенные решения: Виктория поступила в магистратуру, Антон ушёл в аспирантуру, а потом судьба снова свела их через Ямал: Антон прошёл стажировку в департаменте транспорта округа, а вскоре и Виктория попала на стажировку в проектный отдел Управления делами Правительства ЯНАО. Учёба шла дистанционно, и это позволило совмещать всё сразу: стажировки, работу и отношения.

Ямал позвал

Сегодня Антон работает в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Он —четырёхкратный победитель грантового конкурса губернатора для аспирантов из числа коренных малочисленных народов Севера, автор 29 научных статей, обладатель стипендий губернатора ЯНАО, Правительства и Президента РФ. А ещё —ВИП выпускник Тюменского индустриального университета: в этом году таких всего трое среди аспирантов и около шестнадцати среди всех студентов вуза.

Фото: из личного архива Антона Русмиленко

Виктория трудится в Центре детского отдыха ЯНАО, где организует отдых для тысяч детей с Ямала. В студенчестве она участвовала в конкурсах, научных конференциях, была в студенческом отряде проводников, окончила бакалавриат с красным дипломом. В 2025 году прошла всероссийскую программу «Россия. Страна. Возможности», где прокачала навыки организации больших проектов.

А в мае этого года пара вместе приехала в Тюмень, чтобы завершить важный этап: Виктория защитила магистерскую диссертацию и получит красный диплом, Антон —диссертационную работу аспиранта. Все испытания пройдены, дипломы на подходе, а впереди — новая глава.

«Это не просто свадьба — это наш общий старт»

– Для нас этот фестиваль — это гораздо больше, чем просто красивая церемония. Это знаковый этап, знаменующий переход нашей пары на новую ступень жизни. Мы прекрасно понимаем, что организация свадьбы такого уровня требует огромных финансовых ресурсов и вовлечения большого количества людей, что делает её практически недостижимой в обычных условиях. Поэтому для нас участие во всероссийском свадебном фестивале «России. Соединяя сердца» — это бесценный подарок, который позволяет нам стать частью грандиозного события и начать нашу совместную историю с этого яркого и незабываемого дня, – считают Антон и Виктория.

Они хотят показать всей стране, что любовь — это не только чувства, но и ежедневный труд, умение мечтать и делать мечты реальностью.

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