Погода на Ямале с 29 июня по 5 июля 2026 года: жара наконец-то сбавит обороты

Погода на Ямале с 29 июня по 5 июля Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие семь дней, с 29 июня по 5 июля 2026 года, жителей Ямала ждет небольшой отдых от жары. Еще в понедельник столбики термометров будут показывать +33 градуса, к среде температура опустится до +21 градуса, а к выходным потеплеет до +27.

Что касается осадков, они пройдут далеко не во всех муниципалитетах и будут слабыми.

Салехард. Средняя температура воздуха ночью составит +11 градусов, а днем +21. Эта неделя начнется для салехардцев с яркого солнца, но уже во вторник набегут тучки, и начнет накрапывать дождик. Со среды по четверг и в воскресенье будет облачно с прояснениями, а в пятницу и субботу - просто облачно. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный от 1 до 8 м/с. Атмосферное давление колеблется от 748 до 763 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 31 до 95 %.

Новый Уренгой. Средняя температура воздуха ночью составит +13 градусов, а днем +24. Наступившая неделя окажется на редкость ясной: солнце можно будет увидеть во все дни, за исключением пятницы. Однако во вторник и воскресенье пройдет небольшой дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный от 1 до 9 м/с. Атмосферное давление колеблется от 746 до 764 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 27 до 81 %.

Ноябрьск. Средняя температура воздуха ночью составит +17 градусов, а днем +26. На этой неделе в понедельник, вторник, пятницу и воскресенье ноябрян ждет переменная облачность, а в среду - кратковременный дождь. В четверг и субботу синоптики обещают ясное небо. Ветер восточный с переходом на северный от 1 до 9 м/с. Атмосферное давление колеблется от 746 до 761 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 24 до 88 %.

Лабытнанги. Средняя температура воздуха ночью составит +11 градусов, а днем +21. Как и в окружной столице, понедельник будет солнечным, вторник - чуть-чуть дождливым, а со среды по воскресенье обещается облачность. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 1 до 8 м/с. Атмосферное давление колеблется от 748 до 763 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 31 до 95 %.

Муравленко. Средняя температура воздуха ночью составит +16 градусов, а днем +26. Наступившая неделя выдастся для муравленковцев ясной и в тоже время дождливой. Солнце стоит ждать в понедельник, четверг, субботу и воскресенье. В среду и пятницу будет малооблачно, но пройдут осадки. А во вторник - облачно и дождливо. Ветер восточный с переходом на северный от 1 до 10 м/с. Атмосферное давление колеблется от 746 до 761 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 26 до 85 %.

Губкинский. Средняя температура воздуха ночью составит +16 градусов, а днем +25. С понедельника по пятницу синоптики обещают малооблачную, но одновременно и дождливую погоду. А в выходные будет вполне ясно. Ветер юго-западный с переходом на северный от 2 до 10 м/с. Атмосферное давление колеблется от 746 до 762 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 25 до 88 %.

Надым. Средняя температура воздуха ночью составит +15 градусов, а днем +26. С понедельника по четверг в городе будет малооблачно, а в пятницу - просто облачно. Что касается выходных, суббота окажется с прояснениями, а в воскресенье пройдет небольшой дождь. Ветер западный с переходом на северный от 1 до 9 м/с. Атмосферное давление колеблется от 746 до 763 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 28 до 80 %.

Тарко-Сале. Средняя температура воздуха ночью составит +15 градусов, а днем +26. Практически все дни над головами таркосалинцев будет светить яркое солнце, и только лишь в субботу обещается облачность. Ветер юго-восточный с переходом на северный от 1 до 9 м/с. Атмосферное давление колеблется от 745 до 763 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 26 до 88 %.

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