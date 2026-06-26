Рассказываем подробную афишу мероприятия на 27 и 28 июня 2026 года на Ямале. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Впереди у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа долгожданные выходные — отличная возможность отдохнуть от рабочей недели и зарядиться положительными эмоциями. Суббота и воскресенье традиционно считаются временем для встреч с близкими, дружеских посиделок и посещения культурных мероприятий.

Редакция «Комсомольской правды — Ямал» подготовила подборку интересных событий, которые пройдут в регионе 27 и 28 июня. В афише каждый сможет найти развлечение по душе.

Салехард

Фото: администрация Салехарда.

В Салехарде на эти два дня выпала насыщенная программа — оба дня посвящены Дню молодёжи, но у каждого своя специфика.

Создание арт-объекта «Конь-огонь» (0+)

Создание арт-объекта стало центральным событием праздника, который развернулся на площади у Центра культуры и спорта «Геолог». Активная фаза работы над объектом проходила с 14:30 до 19:00.

Идея заключалась в том, чтобы объединить всех гостей: каждый мог внести свой вклад в общую композицию, нарисовать часть изображения или просто поучаствовать в творческом процессе. Это превратило создание арт-объекта в коллективное, живое действие.

Когда: 27 июня, с 14:30.

Где: Центр культуры и спорта «Геолог».

Вход свободный.

Фестиваль воздушных змеев (6+)

Для участия требовалась обязательная предварительная регистрация. Зарегистрироваться можно было двумя способами:

Когда: 27 июня, с 18:00 до 19:00.

Где: ул. Ямальская, д. 9а, торговый дом «Сезам», 1 этаж, агентство праздников Boomparty. График: пн., ср., пт. с 11:00 до 14:00, сб., вс. с 14:00 до 17:00.

Вход свободный.

Образовательные шатры (0+)

Встречи с олимпийским чемпионом Александром Легковым, военкором Еленой Соколовой, аэрокосмическим инженером Денисом Прудником; практикум по ИИ, финансово-экономическая игра, мастер-классы (роспись платка, изготовление кокошника, оберега народов Севера, создание генеалогического древа).

Где: у центра культуры и спорта «Геолог».

Когда: 27 июня.

Вход свободный.

Розыгрыш Кубка главы Салехарда по пляжному волейболу (12+)

На городском пляже развернётся спортивная борьба, где решающими станут слаженность команды, точность подачи и умение держать темп в непростых условиях.

Начало игр — в 10:00, торжественное открытие запланировано на 11:00, 27 июня.

Место проведения — городской пляж Салехарда.

По итогам соревнований команды, занявшие призовые места, награждаются кубками и дипломами. Дополнительно команды призёры за 1 е, 2 е и 3 е места получат денежные призы.

Лекции «Знай» (12+)

В зоне «Знай» в прошлые годы проходили образовательные дискуссии, мастер-классы и интеллектуальные викторины: спикеры обсуждали разные темы — от истории и науки до современных технологий.

В прошлом году площадку развернули 28 июня на площади у Центра культуры и спорта «Геолог». Программа шла с 14:00 до 22:00.

Среди лекторов были, например, преподаватель-практик РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Лебедев и Герман Бардин (начальник отдела молодёжных проектов Салехардского центра молодёжи).

Когда: 28 июня, с 14:00.

Где: у Центра культуры и спорта «Геолог».

Вход свободный.

Программа «Люби» (12+)

Суть была в том, чтобы прогуляться по интересным местам города и послушать истории гида — акцент сделали на рассказах о выдающихся жителях Ямала. То есть это не просто обзорная прогулка, а погружение в локальную историю через судьбы конкретных людей.

Это временная акция в рамках праздника, а не регулярный тур, который можно забронировать в любое время.

Если вы планируете поездку в Салехард и хотите узнать город с похожей тематикой (история, люди, культура Ямала), советую обратиться к местным туроператорам или гидам. Они могут собрать для вас индивидуальную или групповую экскурсию на эту тему — даже если официального маршрута «Люби» больше нет, контент (интересные факты, истории) остаётся.

Где: точкой сбора и главной площадкой станет Центр культуры и спорта «Геолог».

Когда: 28 июня.

Вход свободный.

Концерты BIICLA и Мартин (12+)

В 2026 году на Дне молодёжи в Салехарде (праздник пройдет 27 июня и впервые объединится с выпускным) выступят несколько артистов.

- BIICLA (Виталий Жариков) — электронный музыкант. Кстати, «LA» в его псевдониме отсылает к Лабытнанги — там артист родился и вырос.

- Мартин (настоящее имя Михаил Смирнов) — молодой исполнитель, который недавно вошёл в рейтинг Forbes «30 до 30».

- Музыкальный проект «Казаки делают хиты» — коллектив переосмысливает популярные песни русских артистов, соединяя фолк и хоровое пение с поп-музыкой и рэпом.

А ещё на сцене появились резиденты регионального лейбла «Ямолод.Звук»: Menshe (Ольга Меньшикова), Rozna (Данил Розна), Mariga (Игнат Марочек) и Netseva (Екатерина Нетсева). Они выступали раньше — с 17:00 до 19:00. Хедлайнеры появились позже — с 19:00 до 22:00.

Где: центр культуры и спорта «Геолог».

Когда: 27 июня, первый этап – с 15:00, второй – после 19:00.

Вход свободный.

Новый Уренгой

Фото: администрация Нового Уренгоя.

- Торжественное открытие и парад молодёжи — 10:00–11:00 на центральной городской площадке. Выступили официальные лица, волонтёры, лидеры молодёжных движений, прошло костюмированное шествие объединений, студентов и школьников. ekaturs.ru +1

- Образовательная программа и мастер-классы — 11:00–14:00 одновременно на нескольких площадках. Лекции по саморазвитию, карьере, digital-технологиям, искусству (спикеры — блогеры, бизнес-тренеры, психологи). Мастер-классы по актёрскому мастерству, ораторскому искусству, фотографии, видеомонтажу, блогингу.

- Спортивная зона — 11:00–17:00. Турниры по уличному баскетболу, волейболу, настольному теннису, кроссфиту. Открытые тренировки по зумбе, йоге, танцам. Соревнования по велоспорту (велопарад) и скейтбордингу. Можно было сдать нормы ГТО.

- Фестиваль уличной культуры — 12:00–18:00. Площадка для граффити (стенограффити), битва диджеев, хип-хоп баттлы, паркур-шоу, выступления брейк-данс-команд. Мастер-класс по созданию скетчей и стрит-арта.

- Концертная программа — 13:00–22:00 на главной сцене. Выступали творческие коллективы — от народных до современных. Хедлайнеры: белорусский музыкант Hollyflame (Владислав Лапай) и музыкальный проект Alamroom (Никита Гладких).

- Киберспортивный турнир — 11:00–18:00. Соревнования по Dota 2, CS:GO, Valorant (нужна была регистрация).

- Площадка уличного кино — 21:00–23:00. Вечерний показ молодёжных фильмов и короткометражек под открытым небом (на зрительской зоне). Вход свободный, рекомендовали взять плед.

- Праздничный салют — 22:00–22:15. Завершил программу фейерверк (около 10–12 минут). Лучший обзор — с открытых пространств и смотровых площадок в центре города.

Ноябрьск

Фото: администрация Ноябрьска.

Основная программа развернется на Аллее-бульваре и других площадках города. Тема праздника — «Код молодёжи».

- 12:00–22:00 — работа множества тематических зон: «Код творчества», «Код профессии» (профориентация, 12:00–15:00), «Код знаний», «Код традиций», «Код природы», «Улица субкультур», «Патриотика и служение», «Маркет молодых», «Семьи молодых».

- 12:00–16:00 на улице 40 лет Победы — «Хип-хоп квартал»: брейкинг, диджеинг, граффити, скейтбординг, автозвук. Также танцевальный мастер-класс от команды «Банкай Шоу» (Екатеринбург) — участие бесплатное, но нужна регистрация.

- 12:00–16:00 — площадка «Всё о здоровье».

- Вечерняя концертная программа на главной сцене: выступление местных артистов («Код молодых»); шествие выпускников школ Ноябрьска; выступление местных артистов; открытие праздника; Антон Токарев; Коста Лакоста; Terry (Олег Терновой).

Вход на все мероприятия (включая концерт) будет свободным, но для посещения нужно было заранее зарегистрироваться в чат-боте в мессенджере «Макс».

28 июня:

В этот день праздник продолжился в городском посёлке Берёзовка. С 16:00 на набережной проходили мероприятия от команды #ЯРкиеБЕРЕГА: ярмарка изделий ручной работы; спортивные локации; творческие мастер-классы; детский городок с аниматорами; выступление творческих коллективов; шоу ходулистов.

Лабытнанги

Фото: Администрация Приуральского района.

Мероприятия развернутся на центральной площади и в других точках города (в том числе в ДК).

- 10:00–11:00 — торжественное открытие и парад молодёжи. Выступили официальные лица, волонтёры, лидеры молодёжных движений. Прошло костюмированное шествие объединений, студентов и школьников.

- 11:00–14:00 — образовательный блок. Одновременно на нескольких площадках шли лекции (по саморазвитию, карьере, digital-технологиям, искусству) со спикерами — блогерами, бизнес-тренерами, психологами. Параллельно работали мастер-классы: актёрское мастерство, ораторское искусство, фотография, видеомонтаж, блогинг.

- 11:00–17:00 — спортивная зона. Турниры по уличному баскетболу, волейболу, настольному теннису, кроссфиту. Открытые тренировки по зумбе, йоге, танцам. Соревнования по велоспорту (велопарад) и скейтбордингу. Была возможность сдать нормы ГТО.

- 12:00–18:00 — фестиваль уличной культуры. Площадка для граффити (стенограффити), битва диджеев, хип-хоп баттлы, паркур-шоу, выступления брейк-данс-команд. Мастер-класс по созданию скетчей и стрит-арта.

- 12:00–20:00 — игровые зоны и квесты. Квесты на логику и командную работу («Молодёжный детектив», «Экономический бум»), настольные игры («Мафия», «Монополия», «Крокодил»), гигантские дженга и твистер.

- 11:00–17:00 — ярмарка молодёжных проектов и вакансий. Стенды вузов, колледжей, работодателей, волонтёрских организаций. Презентации стажировок, грантов, конкурсов. Профориентационное тестирование, консультации карьерных коучей.

- 13:00–22:00 — концертная программа на главной сцене. Выступали творческие коллективы — от народных до современных. Хедлайнеры — известные российские поп- и рок-исполнители (имена объявили за 1–2 недели до праздника).

- 21:00–23:00 — площадка уличного кино. Показ молодёжных фильмов и короткометражек под открытым небом (на зрительской зоне). Вход свободный, рекомендовали взять плед.

Напомним, некоторые активности (лазертаг, кибертурнир, импровизацию, открытый микрофон) требовалась предварительная регистрация — ссылки на записи публиковали в соцсетях.

Муравленко

Фото: администрация Муравленко.

В Муравленко 27 июня 2026 года проходил масштабный фестиваль «Белые ночи». Мероприятие продлятся с 08:00 до 23:00, вход был свободным.

- Умный фитнес «Маршрут единства» (сбор у скульптуры «Детям Севера посвящается»). На пирсе — утренняя йога «Мы разные — мы вместе» и арт-функциональная тренировка «Форма». У арт-объекта «Волна» на пирсе — акватренинг «Энергия волны». В амфитеатре — лекция о здоровом образе жизни «Сила баланса».

- В амфитеатре за сценой — лекция Маргариты Ессе «Сила баланса». На площади перед сценой — игровая программа «Сила ветра». На зелёном кругу в лесу — мастер-класс по нейрографике.

- На набережной — старт «Гонки на лодках-драконах» (сбор зарегистрированных команд в 11:00).

- Соревнования по фиджитал-баскетболу на площадках для волейбола и баскетбола. Старт – с 12:00.

- Во входных аллеях — открытие ремесленных мастерских. В лесном массиве — старт гастрономического гриль-фестиваля «Пикник». На стоянке «Авангард» — соревнования по автозвуку (до 16:00).

- На центральной площади — соревнования по силовому экстриму (кантование покрышки, народный жим, прогулка фермера). Начало – в 14:00.

- В амфитеатре — большая игра и мастер-класс по театральному искусству «Раскрой себя». Также — лекция «Основы личного бренда» и презентация молодёжного арт-кластера «Стань частью Тавриды». Старт – в 15:00.

- С 16:30–18:00 запланировано выступление группы «Снимки» (артисты лейбла «Таврида.АРТ», альтернативный глэм-рок) на главной сцене.

- На смотровой площадке кафе «Полярная ночь» — автограф-сессия с группой Rock Privet. Начало – с 19:00.

- На центральной площади Муравленко — концерт группы Rock Privet. Начало – в 21:00. Вход свободный.

- На центральной площади города — театральное шоу с элементами огня «Узоры единства». Начало – в 22:30. Вход свободный.

Губкинский

Концерт кавер-группы «Экспрессо» из Екатеринбурга (12+)

27 июня в Никольском сквере пройдёт большой праздник. После общегородского выпускного для жителей подготовят концерт, мастер-классы по брейк-дансу, хип-хопу, граффити и другие активности.

Хедлайнером станет кавер-группа «Экспрессо» из Екатеринбурга.

Когда: 27 июня, в 19:00.

Где: Никольский сквер.

Вход свободный.

Общегородской выпускной (0+)

Общегородской выпускной в Никольском сквере. Одиннадцатиклассники станцуют вальс, пройдёт награждение отличников.

Где: Никольский сквер.

Когда: 27 июня, в 14:00.

Вход свободный.

Велоквест от «Нового поколения» (6+)

Велоквест от «Нового поколения». Место: спортивная площадка «Губкин-Лесопляж». Участие бесплатное, нужна регистрация.

Когда: 27 июня, в 16:00.

Где: спортивная площадка «Губкин – Лесопляж».

Вход свободный.

Показ фильма «Дамское танго» (12+)

Одинокая женщина Екатерина после свадьбы сына ощущает себя никому не нужной. Она уезжает из города и влюбляется в сезонного рабочего Фёдора, у которого есть любимая семья.

Где: долина ручья Теплый Колодезь.

Когда: 28 июня, в 18:00.

Вход свободный.

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