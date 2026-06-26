Молодые газодобытчики из ЯНАО заняли призовые места на отраслевой конференции

Фото: пресс-служба Роспан Интернешнл.

Трое сотрудников «Роспана», среди которых две девушки, стали призерами XIX Кустовой научно-технической конференции «Роснефти», где молодые специалисты из разных регионов страны защищали свои разработки. Форум прошел сразу на двух площадках – в Тюмени и Томске и собрал сотни участников и экспертов отрасли.

Конференция традиционно стала местом, где участники не только защищают проекты, но и обсуждают практические задачи, с которыми сталкиваются в работе.

Экономика в деталях: как оптимизировать ресурсы

В Тюмени второе место в секции «Экономика. Финансы» заняла Ольга Кучумова – сотрудница отдела закупки работ и услуг и председатель Совета молодых специалистов «Роспана».

Фото: пресс-служба Роспан Интернешнл.

Ее работа была посвящена принципам качественного проведения закупок и повышению эффективности использования материально-технических запасов. После регионального этапа проект дорабатывался с учетом замечаний экспертов и уточнений от коллег из разных подразделений, включая производственные службы.

В ходе защиты проекта жюри и участники конференции задавали вопросы о внутренней логике закупочных процессов и возможностях их оптимизации.

Фото: пресс-служба Роспан Интернешнл.

«Моя работа выделялась, потому что в секции, где я выступала, больше не было закупщиков. Было немного волнительно, но в целом спокойно. После защиты своего проекта я получила хорошие отзывы и советы», – отметила Ольга Кучумова.

Производственный фокус: эффект в реальных процессах

В Томске победу в своей секции одержала ведущий инженер по подготовке и транспортировке нефти, газа и конденсата Ольга Батраева.

Ее проект был связан с повышением эффективности установки низкотемпературной сепарации и опирался на практический опыт работы на производственных объектах.

«Когда работаешь с процессами постоянно, начинаешь видеть, где можно улучшить. И когда это удаётся оформить в исследование, появляется ощущение, что ты можешь реально помочь производству», – рассказала Ольга Батраева.

Фото: пресс-служба Роспан Интернешнл.

Молодые специалисты и профессиональный диалог

В этом году конференция объединила более 400 участников и свыше 50 экспертов. Обсуждались цифровые технологии, промышленная безопасность, новые материалы и повышение эффективности производственных процессов. Участники знакомились, обменивались опытом и обсуждали практические решения, применяемые в разных регионах страны. Теперь призеров и победителей конференции ждет финальный этап, который пройдет осенью в Москве.

От идеи к внедрению

Лучшие разработки конференции нередко находят применение в производстве. В 2025 году на объектах отрасли внедрено более 30 решений и еще около 20 проектов находятся в стадии подготовки к реализации.

Результаты конференции показали, что востребованными становятся именно практические инициативы, способные дать измеримый эффект. Локальные инженерные и управленческие решения могут масштабироваться и находить применение в реальном производстве.

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