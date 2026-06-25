Фото: фрипик.ру.

Волна комариного нашествия прокатилась по Сибири и Уралу и дошла до Ямала. Разбираемся, почему 2026 год стал «идеальным» для размножения комаров и как защитить себя и свою семью, а также земельный участок.

Комариный апокалипсис на Ямале: жители умоляют о спасении от укусов

Настоящий «комариный апокалипсис» обрушился в Ямало-Ненецкий автономный округ. На днях жительница региона Дарья поделилась в социальных сетях последствия встречи с неприятными насекомыми. Люди не могут выйти на улицу без специальных костюмов и масок. А простой поход до мусорного контейнера оборачивается для многодетной матери страшным последствиями.

На видео женщина продемонстрировала тело своего ребенка и собаки, которые были «в кровь» искусаны комарами и гнусом.

Видео: _mam_dasha_

«Не берусь говорить за весь Ямал конечно, но именно у нас ситуация такая из дома просто невозможно выйти ни с ребёнком, ни с собакой, даже до магазина или до мусорки не хочется выходить.... В соседних городах ежегодно травят кровососущих насекомых, а у нас нет, только бесконечные отписки: то мало населения, то мало деревьев в округе, то птичкам есть будет не чего жалеют всех, кроме людей, а по факту либо не выделяют бюджет, либо кто-то его присваивает себе…Понастроили кучу зон отдыха, парков, поставили лавочек, но там невозможно находиться! Они 9 месяцев стоят в снегу, ну а летом там никого нет. От мошки не помогает ни ветер, ни репелленты и не у всех есть возможность выехать за пределы севера на все лето или даже на месяц, а ситуация такая с середины июня и до самого сентября. Мы с односельчанами написали кучу просьб и обращений губернатору, но все без толку», - сообщает северянка в соцсетях.

Под прицелом, в частности, оказались крупные города Ямала. Например, Новый Уренгой, Муравленко, а также более мелкие села. Комары атакуют жителей, садясь роем на одежду и открытые участки тела. Это приводит к страшным последствиям: у людей, особенно у детей, появляются сильные аллергические реакции, выражающиеся в красных пятнах, следах засохшей крови, опухолях и отеках.

Ситуация усугубляется тем, что даже плотная одежда не защищает от укусов — мошки способны прогрызать ткань и добираться до кожи. Пострадавшими оказываются и животные: например, у одной из собак было обнаружено более 30 укусов. Местные жители отмечают, что привычные средства защиты оказываются неэффективными против комариного нашествия.

Где на Ямале невозможно выйти на улицу из-за мошкары?

Комары и гнусы атакуют популярные районы Ямала: жалобы на мошкару поступают от жителей Коротчаево и Лимбяяха. О нашествии комаров сообщают жители Муравленко и Надымского района.

«Почему в районах Коротчаево и Лимбяяха не обрабатывают от комаров и мошки, невозможно выйти на улицу наши бедные дети наконец увидели лето выходят гулять, но приходят искусанные, огромные мухи, комары мошка, я была в городе там можно спокойно выйти на улицу нет того что у нас, вспомните, что здесь тоже живут люди и дети», - возмущается жительница Ямала в чате «Обращения ЯНАО».

«Когда будут обрабатывать Вынгапуровский от насекомых? Выйти на улицу невозможно: оводы, слепни, мошки, комары... Средства от насекомых (на одежду) не помогают. В садиках все дети искусаны. На прогулках только от них и отмахиваются», - делится северянка в соцсетях.

Страдают не только люди, но и домашние животные. По словам сельчан, коровы с ног до головы облеплены насекомыми. Скот не может спрятаться от роя, а люди косят траву, используют репелленты и москитные сетки, но все эти меры дают лишь слабый эффект.

Фото: ЧП Ямал, ВК.

«Друзья, кто сможет приютить эту девочку до завтрашнего дня? Ее бедненькую всю искусали мошкара и комары. Помогите пожалуйста», - написала ямальский волонтер в группе «ЧП Ямал» в социальной сети «ВКонтакте» и приложила фотографию, на которой собака породы лабрадор печальная сидит на асфальте.

Позже неравнодушные жители рассказали, что хвостика забрали в частный дом, покормили и обработали от насекомых.

В начале июня 2026 года в ямальском селе Аксарка детям отменили лагерь на море из-за нашествия комаров.

Меры властей: как администрация борется с «комариным апокалипсисом» на Ямале

Власти ЯНАО объявили войну полчищам насекомых. В Муравленко начались ночные обработки с помощью мощных мотоопрыскивателей, а в других районах антимоскитные мероприятия запланированы на первую половину июля.

Однако жители Уренгоя жалуются на бездействие и требуют срочных мер, чтобы защитить детей и животных от укусов.

«Работы по обработке от комаров в Новом Уренгое начнутся в третьей декаде июня. Антимоскитная обработка в местах благоустройства будет проводиться в том числе в указанных районах. В Коротчаево и Лимбяяха работы запланированы на первую половину июля», - комментируют кадры в соцсетях представители городской администрации.

В прошлом году в мэрии Пуровского района объясняли, что Новый Уренгой расположен на заболоченной территории, здесь много насекомых, но из-за небольшого количества деревьев на общественных территориях обработка не будет эффективной — химикаты не сработают на каменных дорожках и детских площадках.

Альтернативные варианты: как ученые используют летучих мышей против кровососов

В этом году нашествие комаров и гнуса в России еще более агрессивно, чем в предыдущие периоды. Всему виной – снежная зима. Ямальские ученые ищут альтернативные варианты решения этой проблемы: иногда им приходиться прибегать к нестандартным решениям.

Летом 2026 года в ЯНАО стартовал уникальный экологический проект «Чистое небо», призванный решить извечную проблему севера. Отказавшись от тотальной химической обработки, учёные Научного центра изучения Арктики применили биологическое оружие.

В Салехард спецрейсом доставили первую партию из 1500 рыбок гуппи. Их миссия — зачистить пожарные резервуары и технические ёмкости многоквартирных домов, где массово зимуют личинки комаров.

Для борьбы с насекомыми в тундре учёные сделали ставку на летучих мышей. Восьмилетняя селекционная работа позволила вывести особый ямальский подвид.

- Эти природные «пылесосы» способны съедать до 200 комаров в час, обладают плотным мехом и могут впадать в спячку при экстремальных температурах до -50 градусов, - заявляют ученые.

Похожая ситуация с кровососами в этом году наблюдается в Архангельске, Томской и Омской областях. Там полчища мошек и комаров облепляют все возможные поверхности, а также ноги и руки тех, кто вышел на улицу в шортах или футболках.

Жалобы поступали и от жителей Тюмени, где мошкара проникает прямо в квартиры.

Санврачи регионального управления Роспотребнадзора советуют россиянам избегать занятий спортом на открытом воздухе, а выходя на прогулку или работу, носить светлую одежду с длинными рукавами, которая будет полностью закрывать руки и ноги.

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