В Москве на 78-м году жизни умер бывший мэр Ноябрьска Александр Бусалов. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

На 78-м году жизни скончался бывший мэр Ноябрьска Александр Бусалов. О его смерти сообщил действующий глава города Алексей Романов. По его словам, Александр Бусалов ушёл из жизни в Москве.

Александр Григорьевич возглавлял администрацию Ноябрьска с 1991 по 1998 год. До работы в мэрии он трудился в нефтяной отрасли, а затем руководил развитием одного из крупнейших городов Ямала.

В годы его руководства особое внимание уделялось вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройству и развитию культурной сферы. Благодаря этой работе в 1998 году Ноябрьск был признан самым благоустроенным городом России среди городов с населением более 100 тысяч человек.

Фото: Алексей Романов, ВК.

Глава города выразил соболезнования близким усопшего. У Александра Григорьевича осталась супруга и другие родственники.

«Александр Григорьевич любил Ноябрьск и всегда с теплом вспоминал о нём. Выражаю искренние соболезнования супруге Александра Григорьевича — Оксане Анатольевне, всем родным и близким. Невосполнимая потеря... Скорбим вместе с вами», — написал Алексей Романов.

Чем известен Александр Бусалов?

Александр Григорьевич родился в 1948 году в Башкирской АССР. Трудовой путь начал в 1965 году слесарем в автотранспортной конторе нефтепромыслового управления «Октябрьскнефть». В 1973 году окончил Октябрьский нефтяной техникум. В 1984 году получил высшее образование в Тюменском индустриальном институте по специальности «горный инженер». В 1984 году переехал в Ноябрьск, где возглавил базу производственного обслуживания.

В 1986 году стал заместителем генерального директора ПО «Ноябрьскнефтгаз». В конце 1986 года назначен главой администрации города Ноябрьска. За годы жизни с женой у них в семье родились двое детей.

На должности главы Ноябрьска Александр Бусалов уделял особое внимание нескольким ключевым направлениям: жилищно-коммунальная сфера и благоустройство, при нём в городе активно решались вопросы ЖКХ, улучшалась городская среда; развитие культуры, поддерживались и развивались культурные инициативы и учреждения.

В 1998 году Ноябрьск, при населении свыше 100 тысяч человек, был признан самым благоустроенным городом в стране в своей категории.

Кроме того, в 1995 году Александр Бусалов стал победителем конкурса «Российский мэр — 95» в номинации «Малые города России». В знак признания его вклада в развитие города глава Ноябрьска Алексей Романов в рамках рабочей поездки в Москву вручил Александру Бусалову памятную юбилейную медаль — это произошло в год 50-летия Ноябрьска.

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