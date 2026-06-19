Афиша на Ямале с 20 по 21 июня Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Впереди ямальцев ждут самые любимые дни недели - выходные. Суббота и воскресенье - это период, когда можно провести время в кругу семьи, друзей или посетить различные мероприятия, коих в регионе пройдет не мало - концерты, экскурсии, выставки и другие.

«Комсомольская правда» - Ямал» подготовила афишу на предстоящие выходные, 20 и 21 июня, в которой каждый сможет найти для себя что-нибудь интересное.

Салехард

«Семейный клуб» (0+)

«Семейный клуб» - это место для эстетического развития ребенка. На занятиях маленькие участники знакомятся с природой, культурой, этнографией и фольклором родного края, изучают историю и географию России, открывают для себя мир искусства.

Сначала для детей проводят экскурсию по теме занятия, а затем - мастер-класс, сопровождающийся живым общением.

Как отмечают организаторы, занятия помогают ребятишкам расширять кругозор и формировать внимательное отношение к красоте вокруг.

Адрес: ул. Чубынина, д. 38

Дата: 20 мая

Стоимость: от 500 рублей

Фото: Обдорский острог

Мультимедийная выставка «Французский импрессионизм» (6+)

Выставка посвящена творчеству художников Франции, решивших бросить вызов многовековым традициям академизма и основавшим собственное направление в XIX веке. +

На глазах посетителей в динамичной проекции «оживут» десятки живописных полотен импрессионистов: Анри Руссо («Голодный лев набрасывается на антилопу», «Мечта», «Сон», «Заклинательница змей»); Винсента Ван Гога («Звездная ночь», «Автопортрет», «Сад в Арле»); Эдгара Дега («Голубые танцовщицы», «Танцовщица с тамбурином»); Клода Моне (серия картин «Плакучая ива») и не только.

Адрес: ул. Чубынина, д. 38

Дата: 20 и 21 июня

Стоимость: от 500 рублей

«Через века, через года, - помните!» (0+)

В городском саду Салехарда состоятся мероприятия, приуроченный ко Дню памяти и скорби. Для гостей организуют обширную программу, включающую театрализованный перформанс о довоенной жизни, военно-историческую реконструкцию и номера творческих коллективов на военную тематику.

Также у гостей будет возможность обратиться в общественную приемную «Судьба солдата» и написать заявление на поиск родственников, пропавших в Великую Отечественную войну, окунуться в солдатский быт в Музее боевой славы и посетить уникальный чум-музей «Трудовой доблести и боевой славы».

Дополнят программу показы довоенных и военных фильмов, фотозоны с возможностью примерить на себя солдатскую форму и интерактивные детские локации.

Адрес: ул. Матросова, д. 31

Дата: 21 июня

Стоимость: бесплатно

Занятия в лаборатории «Моторика» (0+)

Здесь дети не просто играют - они превращаются в настоящих мастеров: собирают волшебные бусы, создают яркие картины из аппликаций, разгадывают секреты сортировки и учатся писать первые буквы.

Занятия помогут развить координацию движений, улучшить мелкую моторику и подготовить руку к письму - незаметно, играючи, с интересом.

Адрес: ул. Чубынина, д. 36

Дата: 21 июня

Стоимость: от 800 рублей

Новый Уренгой

Этнофестиваль (0+)

Жителей Нового Уренгоя приглашают на самый вкусный, яркий и летний этнофестиваль. В программе - праздничный концерт с участие заслуженного артиста Башкортостана Марата Шайбакова, спортивные развлечения, игры и ярмарка.

Для детей организаторы подготовили развлекательную программу с мастер-классами и контактный зоопарк с милейшими ягнятами.

И, конечно же, никто не уйдет домой голодным - традиционная кухня национальных подворий придется по душе каждому.

Фото: администрация Нового Уренгоя

Адрес: озеро «Молодежное»

Дата: 20 июня

Стоимость: бесплатно

Выставка «Дающий жизнь» (0+)

«Дающий жизнь» - так переводится с ненецкого языка слово «олень». Этим грациозным животным и посвятила свое творчество новоуренгойская художница Маргарита Липчанская. Мастер не просто изображает оленей, а передает их дух, стойкость и свободу.

Живописные полотна дополняют предметы из собрания Новоуренгойского государственного музея: хозяйственно-промысловая утварь, изготовленная тундровиками.

Представленные на выставке произведения искусства и предметы материальной культуры народов Севера являются живым свидетельством тех бесценных традиций, что веками связывают человека с его северной землей.

Адрес: ул. Молодежная, д. 17 «Г»

Дата: 20 и 21 июня

Стоимость: от 200 рублей

Фото: Централизованная клубная система Нового Уренгоя

Мероприятие «Русские сказки в культуре» (12+)

Участников ждет погружение в сказочную вселенную, где они встретятся с мифическими персонажами и прикоснутся к славянским традициям.

Программа включает познавательную лекцию и практическое занятие по декоративно-прикладному искусству. В конце каждый создаст символ вечной молодости - молодильное яблочко.

Адрес: ул. Молодежная, д. 17 «Г»

Дата: 20 и 21 июня

Стоимость: от 500 рублей

Программа «Вечер в Крыму» (12+)

Крым - удивительное место, полное исторических событий и природных достопримечательностей. Здесь каждый найдет что-то интересное для себя, будь то экскурсии по историческим местам, знакомство с местной кухней или активный отдых на природе.

В программе «Крымская весна» не будет скучных лекций. Вместо этого участник отправятся на увлекательную интерактивную экскурсию и узнают интересные факты о полуострове, услышат захватывающие истории и откроют для себя новые грани Крыма. На память о встрече у каждого останется уникальное изделие, созданное своими руками.

Адрес: ул. Молодежная, д. 17 «Г»

Дата: 20 и 21 июня

Стоимость: от 300 рублей

Ноябрьск

Рок-концерт «Вечерний маршрут» (16+)

Под открытым небом ноябрян ждет атмосфера летнего вечера, живая музыка и яркие концертные номера от групп «Диадогма», «OverSide», «Палладиум» и Ноябрьского рок-клуба. Это будет настоящий драйв в красивом и уютном месте.

Адрес: озеро «Безымянное»

Дата: 20 июня

Стоимость: бесплатно

Фото: Библиотечная система Ноябрьска

Этнографическая выставка «Ни. Пояс жизни» (0+)

Посетители увидят мультимедийную экспозицию, посвященную самобытной культуре коренных народов Севера и отличающуюся своим современным подходом - используются не только предметы из фондов музея, но и интерактивные цифровые технологии.

В экспозицию вошли: предметы быта, одежда, украшения, орудия и мужской пояс «Ни» - главный экспонат.

По словам организаторов, выставка дает отличную возможность познакомиться с культурой кочевников, понять их традиции и образ жизни в вечном движении.

Адрес: ул. Советская, д. 82

Дата: 20 и 21 июня

Стоимость: от 175 рублей

Выставка «Игра в театр» (0+)

Выставка знакомит с творчеством Лианы Георгиевны Бородецкой - живописца, графика, театрального художника, сценографа и члена Союза акварелистов России.

Посетители увидят эскизы костюмов, декораций и театральных макетов к спектаклям «Король Лир», «Легенда о драконе», «Путешествие «Голубой стрелы», «Пиковая дама», «Викинг», «Тайна заброшенного астероида» и многих других. Эскизы выполнены как в традиционных художественных техниках, так и в диджитал.

Также ноябряне увидят видеографии к нескольким театральным постановкам, которые используются в их оформлении, и тизеры спектаклей.

Адрес: ул. Советская, д. 79

Дата: 20 и 21 июня

Стоимость: от 700 рублей

Выставка «Календарь народных кукол» (6+)

Выставка знакомит гостей с богатой фондовой коллекцией народных кукол, изготовленных по древней традиционной технологии. Посетители увидят обрядовые и обереговые народные куклы календарного цикла, а также игровые куклы из ткани и природных материалов.

Дополняют выставку фотозоны в деревенском стиле и интерактивные конструкции.

Адрес: ул. Советская, д. 82

Дата: 20 и 21 июня

Стоимость: от 100 рублей

Лабытнанги

Фото: инклюзивный проект «Творчество без границ» 2.0

Выставка «Пространство между» (6+)

В экспозиции представлены 30 работ десяти молодых художников из разных регионов России. Авторы предлагают зрителям поразмышлять о границах между мифом и реальностью, светом и тьмой, сознанием и подсознанием.

Медиацию выставки провела художница и преподаватель графического дизайна Татьяна Макарова, чья работа также вошла в экспозицию.

Адрес: ул. Дзержинского, д. 36

Дата: 20 и 21 июня

Стоимость: бесплатно

Экскурсия «Путешествие в каменный век» (0+)

Интерактивная выставка «Путешествие в каменный век» приглашает в увлекательное путешествие сквозь тысячелетия - от эпохи палеолита до неолита. Экскурсовод расскажет о жизни пещерных людей, неандертальцев и Homo sapiens: как они выживали, охотились, создавали семьи и передавали знания. Отдельное внимание - первым глиняным сосудам, ставшим прорывом в быту древних людей.

Интерактивные зоны позволят не просто смотреть, а действовать: метнуть копье, высечь искру, оставить свой след на «стене пещеры».

Адрес: ул. Первомайская, д. 29

Дата: 20 и 21 июня

Стоимость: от 250 рублей

Мастер-класс «Живая глина: традиции и ремесло» (6+)

Цикл мастер-классов «Живая глина: традиции и ремесло» посвящен знакомству с искусством ручной лепки из глины. Каждое занятие представляет собой новое творческое погружение в мир народного художественного промысла.

Участники освоят различные техники лепки: пластовую, жгутовую, лепку из целого куска. Итогом станет создание собственного изделия: народной игрушки-свистулька, изящной кружки или декоративной тарелки.

Адрес: ул. Первомайская, д. 29

Дата: 20 и 21 июня

Стоимость: от 500 рублей

Экскурсия «История семи лиственниц» (0+)

Начинается экскурсия со стилизованного жертвенного места народа ханты, которое было устроено у причудливо растущих семи лиственниц. Ее участники познакомятся с материальной и духовной культурой первых поселенцев будущего горда - ханты и коми-зырян. Так, в стилизованных чуме и избе можно посмотреть этнографические предметы, отражающие быт и традиционные занятия северян: орудия труда, утварь, одежда, средства передвижения, предметы охоты и рыболовства.

Далее экскурсанты узнают история «мертвой дороги», первого градообразующего предприятия и лесоперевалочной базы.

Завершает экскурсию раздел о флоре и фауне ямальской природы и богатстве месторождений полезных ископаемых Полярного Урала.

Адрес: ул. Первомайская, д. 29

Дата: 20 и 21 июня

Стоимость: от 300 рублей

Муравленко

Виртуальная презентация «Тот самый длинный день в году» (6+)

22 июня 1941 года - день, который разделил жизнь миллионов людей на «до» и «после».

Во время мероприятия участники узнают, почему этот день называют «днем памяти и скорби», как обычные люди - учителя, школьники, рабочие - встали на защиту своей страны. Увидят, как выглядели города и села в первые часы войны, и поймут, что значит выражение «никто не забыт, ничто не забыто».

В конце встречи у каждого будет возможность зажечь виртуальную свечу и почтить память тех, кто отдал жизнь за мирное небо над головой.

Адрес: ул. Ленина, д. 105 «А»

Дата: 20 июня

Стоимость: бесплатно

Экспозиция «Биография нефти. В. И. Муравленко» (12+)

Посетители узнают о истории нефтяной индустрии Ямала и какую роль в этом сыграл Виктор Иванович Муравленко.

В процессе горожане совершать увлекательное путешествие в мир освоения сибирских недр - от первых шагов до современных технологий добычи нефти. Кроме того, благодаря интерактивным зонам все пришедшие услышат голос Виктора Ивановича, полистают его научный труд и в игровой форме познают весь технологический процесс добычи этого полезного ископаемого.

Адрес: ул. Ленина, д. 51

Дата: 20 и 21 июня

Стоимость: от 200 рублей

Экспозиция «Ямал: прошлое и настоящее» (6+)

Экспозиция состоит из двух блоков. Первый рассказывает о животных, некоторые виды которых занесены в Красную книгу. Это, например, северный олень, белый медведь, а также 110 видов птиц - стерх, гуменников, лысух и других.

Вторая часть экспозиции посвящена культуре и традициям коренных народов Севера - ненцев, селькупов, хантов. Посетители узнают об особенностях их быта, о конструкции нарт, покрое одежды, интерьерах чумов и многом другом.

Адрес: ул. Ленина, д. 51

Дата: 20 и 21 июня

Стоимость: от 200 рублей

Фото: Управление культуры Муравленко

Памятное мероприятие «Через века, через года» (6+)

Участники разных поколений соберутся вместе, чтобы почтить память тех, кто защищал Родину в годы войн, трудился на благо страны в мирное время, сохранял верность долгу и человеческому достоинству даже в самых тяжелых испытаниях.

В программе - чтение фронтовых писем и стихов, воспоминания очевидцев или их потомков, минута молчания, возложение цветов, а также совместное создание «Сада памяти» - символического пространства, где каждый может оставить записку с благодарностью или именем героя своей семьи.

Адрес: ул. Дружбы Народов, д. 8 «А»

Дата: 21 июня

Стоимость: бесплатно

Губкинский

Мастер-класс «Дары Ямала» (6+)

Мастер-класс проходит на базе этнографической выставки «Соседи. Лесные ненцы». Перед занятием экскурсовод познакомит участников с бытом и культурой лесных ненцев, традиционными промыслами и орнаментами в национальной одежде, а затем начнется самое современное - создание украшения, брелока, магнита или подвески из полимерной глины.

Необходима предварительная запись по телефону: 5-44-76.

Адрес: мкр. 12, д. 38

Дата: 20 июня

Стоимость: от 350 рублей

Художественная выставка «Историческая память. Ямал» (0+)

В городском музее начала работу выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Историческая память. Ямал», посвященная людям, знаковым событиям и памятным местам региона. Она проводится в рамках масштабной региональной акции «Историческая память. К 80-летию Великой Победы».

Адрес: мкр. 12, д. 38

Дата: 20 июня

Стоимость: бесплатно

Фото: Централизованная клубная система Губкинского

Клуб «Улетные каникулы» (6+)

Для юных читателей подготовлена насыщенная программа, где каждый найдет занятие по душе.

Дети, вместе с героями любимых книг, отправятся на поиски сокровищ, будут выполнять интересные задания по известным произведениям, посоревнуются в знании сказок, примут участие в литературных квестах, громких чтениях, творческих мастер-классах и сделают поделки своими руками.

Каникулы в библиотеке подарят ребятам море ярких эмоций, новые интересные книги и помогут провести время отдыха с пользой!

Адрес: мкр. 3, д. 6

Дата: 20 июня

Стоимость: от 380 рублей

Историческая выставка «Мы город строили любя» (0+)

В основе экспозиции - черно-белые фотографии первостроителей и архивные документы из фондов музея, отражающие ретроспективу строительства и развития города: прибытие поезда с молодогвардейцами Всесоюзного комсомольского отряда; закладка памятного камня; строительство первых домов, проспекта, объектов социальной инфраструктуры; происходящие исторические и культурные события.

Предметный ряд выставки дополнен детализированными макетами: вертолет, нефтяное месторождение, жилая бочка ЦУБ-2м с внутренним интерьером. Каждый из макетов отражает историческое значение в разрезе освоения региона.

Адрес: мкр. 12, д. 38

Дата: 20 и 21 июня

Стоимость: от 40 рублей

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