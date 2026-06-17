Фото: Законодательное собрание ЯНАО

Уполномоченного по правам ребенка на Ямале Данило Трубицын досрочно уходит в отставку. Соответствующий вопрос был рассмотрен сегодня на заседании комитета Заксобрания региона по социальной политике.

- На заседании комитета по соцполитике рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного по правам ребёнка в автономном округе Данило Трубицына. Далее вопрос будет вынесен на пленарное заседание, - прокомментировали в пресс-службе Заксобрания.

Фото: Законодательное собрание ЯНАО

Чем запомнился Данило Трубицын ямальцам?

Данило Трубицын занял пост детского омбудсмена в 2018 году. За время своей работы он принял и рассмотрел около 1 500 обращений граждан, провел более 170 личных приемов, организовал свыше 100 тематических встреч для детей и родителей. Кроме того, при его поддержке проводились профилактические и благотворительные акции: «Светлый ангел», «Собери ребенка в школу».

Но главное достижение Данило Трубицына - это сохранение семей: благодаря внедрению нового подхода к профилактике социального сиротства удалось добиться больших результатов. Только за 2025 год количество решений о лишении и ограничении родителей в правах снизилось с 129 до 109, а число родителей, восстановленных в правах, выросло в 2,6 раза - с 11 до 29 человек.

- Этот результат достигнут, в том числе благодаря взаимодействию с депутатами, с которыми мы в прошлом году долго обсуждали и все-таки приняли изменение в региональное законодательство. Речь идет о получении родителями, желающими восстановиться в своих правах, бесплатной юридической помощи, - сказал Данило Трубицын.

Также важным шагом на пути к результату стало соглашение с судебной системой, позволившее уполномоченному лично участвовать в процессах о восстановлении родительских прав.

Данило трубицын - о профилактике социального сиротства на Ямале

Кто будет новым детским омбудсменом?

Имя нового детского омбудсмена пока не утверждено, но известно, что это будет гражданин России не моложе 30 лет, не имеющий иностранного гражданства либо вида на жительство за рубежом, с безупречной репутацией, высшим образованием и опытом в сфере защиты прав детей или правозащитной деятельности.

Выдвигать претендентов могут губернатор региона или депутаты Заксобрания. После тщательного рассмотрения последние выбирают достойнейшего и согласуют его назначение с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что региональный Госстройнадзор возглавил специалист с 18-летним стажем - Андрей Папаев. За указанный период он прошел путь от главного специалиста до первого заместителя руководителя, должность которого занимал более трех лет. С 2026 года исполнял обязанности руководителя.

Также он трудился в органах внутренних дел, проходил службу в государственной противопожарной службе Ямала. Имеет ведомственные награды.

В новой должности Андрей Папаев продолжит совершенствовать деятельность контроля и развивать профилактическую работу, тем самым создавая на Ямале условия для качественного и безопасного строительства.

При его непосредственном участии за последние четыре года введены в эксплуатацию 26 детских садов, 15 школ, 12 объектов здравоохранения, а также 197 многоквартирных жилых домов.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.