Фото: администрация Надымского района

В честь Дня России, который ежегодно отмечается 12 июня, для ямальцев подготовили массу интересных мероприятий. Это выставки, велофестиваль, творческие мастер-классы, вкусные угощения, концерты и не только. В общем, найти развлечения по душе смогут абсолютно все. Рассказываем, подробную афишу Дня России на Ямале в 2026 году.

Салехард

В Салехарде праздничные гуляния пройдут на площади у ЦКиС «Геолог». С 11:00 всем желающим начнут раздавать ленты, флаг и символ праздник, в 12:00 начнется концерт «Родина моя - Россия!», а в 13:00 состоится церемония вручения паспортов «Мы - граждане России».

Все это время для гостей праздника будут работать интерактивные площадки. Также пройдут игры, викторины и творческие мастер-классы.

Фото: управление культуры Салехарда

Новый Уренгой

Новоуренгойцы отметят День России на главной городской площади. Праздник начнется в 12:00 с концерта «Многоликая Россия», а затем откроются различные площадки. Так, можно будет изготовить сувениры и броши, принять участие в квестах и акциях, приобрести товары ручной работы.

Кроме того, запланированы автопробег, выставка спецтехники и старт мотосезона.

Фото: администрация Нового Уренгоя

Ноябрьск

В Ноябрьске праздничные гуляния пройдут на аллее-бульваре и у городского фонтана. Традиционно горожан ждет праздничный концерт: лучшие творческие коллективы представят яркие вокальные и хореографические номера, посвященные стране, ее истории, культурному многообразию и единству народов.

Особое внимание в этом году уделено теме единства народов России. Гостей ждут интеллектуальные викторины, фотозоны, книжные выставки, научно-познавательные эксперименты и тематические арт-объекты.

Кроме того, будут работать тематические площадки, интерактивные зоны, мастер-классы и творческие пространства.

А еще в рамках празднования пройдет церемония вручения паспортов юным ноябрянам, награждение знаком «К защите Родины готов!» и церемония присвоения знаков различия курсантам Центра «ВОИН».

Фото: администрация Ноябрьска

Лабытнанги

В Лабытнанги отмечать праздник будут аж на четырех площадках. Так, на территории у спорткомплекса «Арктика» пройдет игра в пляжный волейбол, а около ЗАГСа - акция «Российский триколор».

Но главные гуляния запланированы на площади В. Нака: игровая программа «Мы дети твои, Россия» и праздничный концерт «Виват, Россия».

Фото: администрация Приуральского района

Муравленко

Муравленковцы отметят Дент России в парке «Месторождения»: поднимут флаг, споют гимн, послушают любимые песни, поучаствуют в акциях и мастер-классах, поиграют в лапту и фрисбибол, попробуют пироги, от которых становится тепло внутри. И это далеко не все!

Фото: администрация Муравленко

Губкинский

В Губкинском праздник начнется с торжественного поднятия флага в сквере имени И. М. Губкина. А затем на площади ГДК «Олимп» начнется основная программа: концерт, выставки, игры, конкурсы, мастер-классы, аттракционы и многое другое.

Фото: администрация Губкинского

Надым

Надымчане отпразднуют День России на площади Юбилейная. Здесь развернутся праздничная программа «О России с любовью», фестиваль народных промыслов и ремесел «Надым мастеровой», различные игровые программы и не только.

Кроме того, на набережной состоится праздничный велопробег, а в школе № 9 - тематическая программа «Культурный ход: народы одной страны».

Фото: администрация Надымского района

Тарко-Сале

Для жителей Тарко-Сале подготовили патриотический праздник «Единый народ - сильная Россия», а пройдет он на набережной Саргина.

В программе - торжественная часть, выступления творческих коллективов, вручение первых паспортов и знаков отличия ГТО.

Фото: управление культуры Пуровского района

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