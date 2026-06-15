Погода на Ямале с 15 по 21 июня 2026 года: жара и много солнца

Погода на Ямале с 15 по 21 июня Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие семь дней, с 15 по 21 июня 2026 года, жителей Ямала ждет небывалая жара. С самого понедельника столбики термометров будут показывать +27 градусов, а к выходным станет еще знойнее - воздух прогреется до +31 градуса.

Что касается осадков, они пройдут далеко не во всех муниципалитетах и будут слабыми.

Салехард. Средняя температура воздуха ночью составит +15 градусов, а днем +26. Эта неделя выдастся для салехардцев довольно пасмурной и дождливой: осадки пройдут с четверга по воскресенье. Понедельник будет облачным, а вторник и среда - с прояснениями. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный от 1 до 10 м/с. Атмосферное давление колеблется от 756 до 767 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 27 до 93 %.

Новый Уренгой. Средняя температура воздуха ночью составит +15 градусов, а днем +25. Наступившая неделя окажется на редкость ясной: солнце можно будет увидеть все семь дней, самое яркое - в среду и в выходные. Ветер северо-западный с переходом на северный от 1 до 9 м/с. Атмосферное давление колеблется от 759 до 771 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 18 до 56 %.

Ноябрьск. Средняя температура воздуха ночью составит +15 градусов, а днем +26. На этой неделе ноябрян ждут аж шесть солнечных дней, и только четверг обещает быть с прояснениями. Ветер северо-восточный от 1 до 10 м/с. Атмосферное давление колеблется от 759 до 769 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 18 до 73 %.

Лабытнанги. Средняя температура воздуха ночью составит +15 градусов, а днем +26. Как и в окружной столице, понедельник будет пасмурным, вторник и среда - с прояснениями, а затем начнется четырехдневный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 1 до 10 м/с. Атмосферное давление колеблется от 756 до 767 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 27 до 93 %.

Муравленко. Средняя температура воздуха ночью составит +15 градусов, а днем +26. Наступившая неделя выдастся для муравленковцев преимущественно ясной. Солнце стоит ждать с понедельника по четверг. А в пятницу, субботу и воскресенье будет накрапывать небольшой дождик. Ветер юго-западный с переходом на восточный от 1 до 10 м/с. Атмосферное давление колеблется от 759 до 768 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 19 до 86 %.

Губкинский. Средняя температура воздуха ночью составит +16 градусов, а днем +26. С понедельника по пятницу синоптики обещают безоблачную погоду. А в выходные будет малооблачно и пройдет небольшой дождик. Ветер северо-восточный от 1 до 9 м/с. Атмосферное давление колеблется от 759 до 770 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 18 до 68 %.

Надым. Средняя температура воздуха ночью составит +16 градусов, а днем +26. В понедельник, вторник, четверг и субботу прогнозируется переменная облачность, а в среду и пятницу - солнце. Что касается воскресенья, оно выдастся немного дождливым. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный от 2 до 9 м/с. Атмосферное давление колеблется от 759 до 769 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 22 до 87 %.

Тарко-Сале. Средняя температура воздуха ночью составит +15 градусов, а днем +26. В понедельник, среду, четверг и субботу в городе будет светить яркое солнце. А во вторник, пятницу и воскресенье ожидается переменная облачность. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный от 1 до 10 м/с. Атмосферное давление колеблется от 759 до 771 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 19 до 54 %.

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