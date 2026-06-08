Погода на Ямале с 8 по 14 июня 2026 года: воздух прогреется до +29 градусов, но зарядят дожди

Погода на Ямале с 8 по 14 июня Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие семь дней, с 8 по 14 июня 2026 года, жителей Ямала ждут долгожданное летнее тепло. Так, в начале недели днем столбики термометров покажут +15...+20 градусов, но затем начнет воздух начнет прогреваться и уже к выходным северяне смогут ощутить все +29 градусов.

Что касается осадков, они пройдут во всех муниципалитетах, но не ежедневно. И в большинстве своем будут кратковременными.

Салехард. Средняя температура воздуха ночью составит +13 градусов, а днем +22. Эта неделя выдастся для салехардцев пасмурной и дождливой: осадки пройдут с понедельника по четверг и в воскресенье. А пятница и выходные будут облачными. Ветер западный с переходом на северо-восточный от 1 до 13 м/с. Атмосферное давление колеблется от 757 до 767 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 31 до 100 %.

Новый Уренгой. Средняя температура воздуха ночью составит +14 градусов, а днем +23. В понедельник и вторник пройдет дождь, среда выдастся серой и облачной, в четверг ненадолго выглянет солнце, а в пятницу снова зарядят осадки. В субботу прогнозируется переменная облачность, а в воскресенье - просто облачность. Ветер северный с переходом на северо-восточный от 2 до 9 м/с. Атмосферное давление колеблется от 761 до 766 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 21 до 89 %.

Ноябрьск. Средняя температура воздуха ночью составит +18 градусов, а днем +26. На этой неделе ноябрян ждут только два солнечных дня: суббота и воскресенье. А также четыре пасмурных дня: понедельник, вторник, четверг и пятница. Что касается среды, она будет пасмурной. Ветер юго-западный с переходом на северный от 1 до 10 м/с. Атмосферное давление колеблется от 755 до 762 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 33 до 81 %.

Лабытнанги. Средняя температура воздуха ночью составит +13 градусов, а днем +21. Как и в окружной столице, понедельник, вторник, сред, четверг и воскресенье будут дождливыми, а пятница и суббота - облачными. Ветер западный с переходом на северо-восточный 1 до 11 м/с. Атмосферное давление колеблется от 755 до 762 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 33 до 100 %.

Муравленко. Средняя температура воздуха ночью составит +17 градусов, а днем +23. Наступившая неделя выдастся для муравленковцев одновременно и солнечной, и дождливой. Осадки стоит ждать во все дни, кроме среды, и будут одни непродолжительными. А в среду синоптики обещают облачность. Ветер юго-западный с переходом на восточный от 1 до 10 м/с. Атмосферное давление колеблется от 755 до 763 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 27 до 76 %.

Губкинский. Средняя температура воздуха ночью составит +17 градусов, а днем +26. В понедельник в городе ожидается гроза, а во вторник, пятницу и субботу - небольшой дождь, после которого выглянет солнце. Среда, четверг и воскресенье будут ясными. Ветер западный с переходом на северный от 1 до 10 м/с. Атмосферное давление колеблется от 755 до 764 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 31 до 91 %.

Надым. Средняя температура воздуха ночью составит +17 градусов, а днем +26. В понедельник, вторник, четверг и пятницу в городе будет одновременно и солнечно, и дождливо. В среду синоптики обещают облачность, а в субботу и воскресенье - облачность с прояснениями. Ветер западный с переходом на северный от 1 до 10 м/с. Атмосферное давление колеблется от 755 до 764 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 31 до 91 %.

Тарко-Сале. Средняя температура воздуха ночью составит +16 градусов, а днем +25. В понедельник и вторник синоптики обещают небольшие осадки, а в среду - просто облачность. Что касается четверга и пятницы, они будут снова дождливыми, а суббота и воскресенье - немного солнечными. Ветер юго-западный с переходом на восточный от 1 до 9 м/с. Атмосферное давление колеблется от 756 до 764 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 32 до 92 %.

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