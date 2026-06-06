Фото: администрация Салехарда.

В субботу, 6 июня, татары и башкиры отмечают Сабантуй. Название праздника переводится как «торжество плуга». Но если раньше Сабантуем открывали полевые работы, чтобы задобрить духов плодородия, то теперь это значит, что посевная закончилась. Отмечают Сабантуй северные татары с восточным размахом. По данным последней переписи населения, в ЯНАО проживает около 18 тысяч татар, это примерно 3,7% от всех местных жителей. По оценкам на 2025 год, численность татар в регионе составляла около 30–31 тысячи человек, или примерно 5,6% населения. Значительная часть татарского населения сосредоточена в городах, включая Салехард.

Фото: администрация Салехарда.

Больше половины татар в ЯНАО — коренные сибирские татары, выходцы из Тобольского, Вагайского, Ярковского районов Тюменской области, а также Усть-Ишимского, Тевризского и некоторых других районов Омской области. Среди них встречаются потомки спецпереселенцев 1930–1940-х годов, а также переселенцы последнего четверти XX века, времени расцвета газовой промышленности. Посмотрите, как прошел Сабантуй в городах ЯНАО.

Салехард

Фото: администрация Салехарда.

Сегодня городской сад в Салехарде превратился в большую многонациональную гостиную. В рамках Года единства народов России здесь прошёл традиционный межэтнический праздник Сабантуй.

Фото: администрация Салехарда.

Для гостей был организован праздничный концерт, работали зоны спортивных состязаний, тематические мастер-классы, детская игровая площадка и праздничная ярмарка. Со сцены звучали песни на разных языках, а воздух был наполнен ароматом плова, свежей выпечки, травяного чая и пряностей.

Фото: администрация Салехарда.

- Праздник получился душевным и атмосферным, став олицетворением сплочённости, взаимного уважения и дружбы. На Ямале проживают представители более ста национальностей, и такие события — лучшее тому подтверждение, - сообщили в городской мэрии.

Муравленко

Фото: администрация Муравленко.

В парке «Месторождения», что в Муравленко, с размахом отметили татарский праздник Сабантуй. Мероприятия стартовали в 12 часов и продлились до вечера. Ребята в национальных костюмах исполнили красочные танцы, пели песни и фотографировались с желающими на фоне праздничной инсталляции.

Фото: администрация Муравленко.

Губкинский

В Губкинском праздник Сабантуй отметили заранее. На фестивале «Перекресток культур» ямальские танцоры представили на сцене колорит народностей Башкортостана и Татарстана.

Фото: администрация Губкинского.

Сразу после выступления активисты смогли сделать памятное фото с главой города Губкинского ЯНАО Андреем Бандурко.

Ноябрьск

Татарский праздник Сабантуй в Ноябрьске отметили в этнокомплексе «Нум». Он подарил жителям и гостям города много ярких эмоций. Особый колорит празднику придали выступления артистов, красивые танцы, вкусные национальные блюда татар и башкир, схватки борцов.

Дети играли в игры и мастерили поделки. Благодаря фотозонам у горожан на память остались отличные снимки.

Новый Уренгой

На фоне прекрасной погоды на Сабантуй в Новом Уренгое торжественно открыли фонтан у «Совы». Мероприятие началось на площади Молодежи в 12:00.

Фото: администрация Нового Уренгоя.

Мультимедийный комплекс фонтана имеет 169 струй, включая систему тумана, которые взмывают на высоту до 15 метров и синхронизируются со светом и музыкой.

Напомним, Сабантуй — это народный праздник, который отмечают татары и башкиры. Он посвящён окончанию весенних полевых работ. Название происходит от тюркских слов «сабан» и «туй». Подготовка к весеннему торжеству была не менее важной, чем сам праздник, и включала в себя уникальный обычай сбора подарков для будущих победителей.

По древней традиции, процесс подготовки к празднику выглядел как настоящее торжественное шествие. За день или два до Сабантуя группа мужчин, часто сопровождаемая гармонистом, с раннего утра обходила деревню. Дети в это время ходили по дворам, собирая крашеные яйца. Все дары, полученные от местных жителей, привязывали к специальному шесту.

Главным и самым почётным призом считалось полотенце. Его должен был подарить молодой женщине, которая вышла замуж после прошлого Сабантуя. Отбирая из своего приданого самое красивое и искусно вышитое полотенце, она вносила свой вклад в будущий праздник.

Также было принято жертвовать любую сумму денег. Хотя участие в сборе считалось добровольным делом, существовал сильный общественный уклад: односельчане могли осудить тех, кто отказывался внести свой вклад, что делало традицию практически всеобщей.

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