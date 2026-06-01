Погода на Ямале с 1 по 7 июня 2026 года: яркое солнце и потепление до +27 градусов

Погода на Ямале с 1 по 7 июня

В ближайшие семь дней, с 1 по 7 июня 2026 года, жителей Ямала ждут долгожданное летнее тепло. Так, в начале недели днем столбики термометров покажут +15...+20 градусов, но затем начнет воздух начнет прогреваться и уже к выходным северяне смогут ощутить все +27 градусов.

Что касается осадков, они пройдут во всех муниципалитетах, но не ежедневно. И в большинстве своем будут кратковременными.

Салехард. Средняя температура воздуха ночью составит +8 градусов, а днем +19. Эта неделя начнется для салехардцев с дождя: осадки будут идти в понедельник, вторник и среду. В четверг и пятницу обещает выглянуть солнце, а в субботу его снова закроют серые облака. Но уже в воскресенье небесное светило опять порадует горожан своими лучами. Ветер западный с переходом на юго-западный от 2 до 11 м/с. Атмосферное давление колеблется от 749 до 773 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 27 до 95 %.

Новый Уренгой. Средняя температура воздуха ночью составит +11 градусов, а днем +21. Согласно прогнозу синоптиков, эта неделя выдастся для новоуренгойцев вполне ясной. Увидеть солнце можно будет во все дни, за исключением среды. И даже в четверг с пятницей, несмотря на ожидающийся дождь. Ветер северо-западный с переходом на южный от 1 до 11 м/с. Атмосферное давление колеблется от 758 до 773 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 23 до 90 %.

Ноябрьск. Средняя температура воздуха ночью составит +15 градусов, а днем +23. На этой неделе ноябрян ждут два дождливых дня: понедельник и суббота. А также три пасмурных дня: вторник, среда, воскресенье. В оставшиеся четверг и пятницу выглянет солнце. Ветер западный с переходом на юго-восточный от 1 до 11 м/с. Атмосферное давление колеблется от 758 до 771 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 24 до 87 %.

Лабытнанги. Средняя температура воздуха ночью составит +8 градуса, а днем +19. Как и в окружной столице, в понедельник, вторник и среду в Лабытнанги обещается дождь. В четверг, пятницу и воскресенье выглянет солнце, а в субботу будет просто облачно. Ветер юго-западный от 2 до 11 м/с. Атмосферное давление колеблется от 749 до 773 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 27 до 95 %.

Муравленко. Средняя температура воздуха ночью составит +14 градусов, а днем +23. Наступившая неделя выдастся для муравленковцев вполне ясной: солнце будет светить в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье. А во вторник и среду прогнозируется облачность. Кроме того, в среду и четверг пройдет дождь. Ветер северный с переходом на юго-восточный от 1 до 13 м/с. Атмосферное давление колеблется от 755 до 771 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 21 до 83 %.

Губкинский. Средняя температура воздуха ночью составит +14 градусов, а днем +23. С понедельника по пятницу в городе будет дождливо, но в пятницу осадки обещают быть минимальными. А в выходные будет светить солнце. Ветер южный с переходом на юго-восточный от 2 до 11 м/с. Атмосферное давление колеблется от 758 до 772 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 24 до 82 %.

Надым. Средняя температура воздуха ночью составит +11 градусов, а днем +22. В понедельник, вторник и среду в городе будет облачно с прояснениями, кроме того, в понедельник пройдет дождь. В четверг небо заполонят серые облака, а в пятницу еще и прольется дождь. Суббота обещает быть ясной, а воскресенье - и солнечным, и дождливым одновременно. Ветер северо-западный с переходом на южный от 1 до 14 м/с. Атмосферное давление колеблется от 754 до 773 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 20 до 91 %.

Тарко-Сале. Средняя температура воздуха ночью составит +13 градусов, а днем +23. В понедельник и вторник синоптики обещают облачность с прояснениями, а в среду - просто облачность. Что касается, четверга, пятницы и выходных, они будут вполне ясными, но в субботу пройдет небольшой дождь. Ветер южный от 2 до 12 м/с. Атмосферное давление колеблется от 760 до 772 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 23 до 81 %.

