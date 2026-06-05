Фото: администрация Нового Уренгоя

Впереди ямальцев ждут самые любимые дни недели - выходные. Суббота и воскресенье - это период, когда можно провести время в кругу семьи, друзей или посетить различные мероприятия, коих в регионе пройдет не мало - концерты, экскурсии, выставки и другие.

«Комсомольская правда» - Ямал» подготовила афишу на предстоящие выходные, 6 и 7 июня, в которой каждый сможет найти для себя что-нибудь интересное.

Салехард

Праздник «Сабантуй» (0+)

Салехард закружится в ярком вихре национального колорита - в городском саду пройдет долгожданный межэтнический праздник «Сабантуй».

В программе:

- торжественное открытие праздника;

- конкурс «Мини Мисс Сабантуй»;

- спортивные состязания: национальная борьба «Корэш», поднятие гири, армрестлинг;

- фестиваль национальной кухни «Вкусный Сабантуй»;

- тематические мастер-классы;

- детская игровая площадка;

- фотозона «Единство народов»;

- праздничная ярмарка.

Адрес: ул. Республики, д. 7

Дата: 6 июня

Стоимость: бесплатно

Экскурсия с дегустацией «CлуЧАЙные встречи» (6+)

Салехардцев приглашают отправиться в путешествие на «Первую ямальскую чайную мануфактуру»! В программе - знакомство с северными травами и ягодами, ароматами короткого ямальского лета, история семейного дела и, конечно, дегустация местных чайных купажей.

По пути на мануфактуру для гостей запланирована небольшая экскурсия.

Телефон для записи: +7 (902) 816-22-90.

Адрес: 12-й Лесной проезд, д. 1, СТ «Надежда»

Дата: 6 июня

Стоимость: от 2 000 рублей

Фото: Центр культуры и спорта «Геолог»

Серия мастер-классов по-ямальски (12+)

Окружной дом ремесел приглашает на мастер-классы, где можно креативно провести время и создать неповторимые изделия своими руками.

Под руководством мастеров каждый сможет овладеть искусством резьбы по кости или дереву, росписи ткани и керамики, а также ткачеству, живописи и многому другому. Тут можно изготовить подвески из лосиного и оленьего рога, научиться рисовать в технике сухой пастели, освоить ниткографию или набойку по ткани. И для этого необязательно иметь какие-то особенные навыки.

Подробная информация по телефонам: +7 (34922) 4-07-93, +7 (912) 072-12-68.

Адрес: ул. Свердлова, д. 24

Дата: 6 июня

Стоимость: от 750 рублей

Фото: администрация Салехарда

Занятия в лаборатории «Моторика» (0+)

Здесь дети не просто играют - они превращаются в настоящих мастеров: собирают волшебные бусы, создают яркие картины из аппликаций, разгадывают секреты сортировки и учатся писать первые буквы.

Занятия помогут развить координацию движений, улучшить мелкую моторику и подготовить руку к письму - незаметно, играючи, с интересом.

Адрес: ул. Чубынина, д. 36

Дата: 7 июня

Стоимость: от 800 рублей

Новый Уренгой

Улетные выходные (0+)

Мастер-классы, ярмарка, настольные игры, аквагрим и много-много музыки - вот что ждет новоуренгойцев в эту субботу. А еще горожане отметят День русского языка в день рождения писателя и поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Фото: афиша «Живем на Севере»

Фото: афиша «Живем на Севере»

Адрес: ул. Интернациональная (городская площадь)

Дата: 6 июня

Стоимость: бесплатно

Мероприятие «Русские сказки в культуре» (12+)

Участников ждет погружение в сказочную вселенную, где они встретятся с мифическими персонажами и прикоснутся к славянским традициям.

Программа включает познавательную лекцию и практическое занятие по декоративно-прикладному искусству. В конце каждый создаст символ вечной молодости - молодильное яблочко.

Адрес: ул. Молодежная, д. 17 «Г»

Дата: 6 и 7 июня

Стоимость: от 500 рублей

Программа «Вечер в Крыму» (12+)

Крым - удивительное место, полное исторических событий и природных достопримечательностей. Здесь каждый найдет что-то интересное для себя, будь то экскурсии по историческим местам, знакомство с местной кухней или активный отдых на природе.

В программе «Крымская весна» не будет скучных лекций. Вместо этого участник отправятся на увлекательную интерактивную экскурсию и узнают интересные факты о полуострове, услышат захватывающие истории и откроют для себя новые грани Крыма. На память о встрече у каждого останется уникальное изделие, созданное своими руками.

Адрес: ул. Молодежная, д. 17 «Г»

Дата: 6 и 7 июня

Стоимость: от 300 рублей

Выставка «Мужчины о Родине» (0+)

Данная выставка - это приглашение к диалогу о ценностях и традициях России. Это возможность задуматься о том, что значит быть гражданином, о личной ответственности за судьбу Родины и о важности сохранения исторической памяти.

Работы, представленные на выставке, посвящены красоте природы, величию духа русского народа, его непоколебимой вере и надежде.

Отдельной темой выставки звучит военная история России. Преподаватели и учащиеся детских школ искусств, словно летописцы, воссоздают атмосферу героических сражений, передают дух времени, позволяют зрителю почувствовать себя сопричастным к великим событиям, переживать вместе с народом его горести и радости.

Адрес: ул. Молодежная, д. 3

Дата: 6 и 7 июня

Стоимость: от 200 рублей

Ноябрьск

Спектакль «Лучшее предложение» (16+)

Жителям Ноябрьска представят новый спектакль - лирическую комедию «Лучшее предложение». Это версия озорного и по-чеховски ироничного водевиля с веселыми и забавными ситуациями, настоящей драмой и страстями.

Казалось бы, сюжет прост: один помещик по-соседски сватается к дочери другого. Ну что может пойти не так? Все! В процессе сговора выясняется, что добрым соседям до крайности сложно сойтись во мнении по самым разным вопросам. Свадьба оказывается под угрозой, сердца разбиты, перчатки... брошены? Чем же все это закончится? Что победит: страстная любовь или шекспировские страсти? Быть иль не быть этому браку?

Адрес: ул. Советская, д. 79

Дата: 6 июня

Стоимость: от 700 рублей

Фото: Централизованная библиотечная система Ноябрьска

Фото: администрация Ноябрьска

Фото: администрация Ноябрьска

Выставка «Игра в театр» (0+)

Выставка знакомит с творчеством Лианы Георгиевны Бородецкой - живописца, графика, театрального художника, сценографа и члена Союза акварелистов России.

Посетители увидят эскизы костюмов, декораций и театральных макетов к спектаклям «Король Лир», «Легенда о драконе», «Путешествие «Голубой стрелы», «Пиковая дама», «Викинг», «Тайна заброшенного астероида» и многих других. Эскизы выполнены как в традиционных художественных техниках, так и в диджитал.

Также ноябряне увидят видеографии к нескольким театральным постановкам, которые используются в их оформлении, и тизеры спектаклей.

Адрес: ул. Советская, д. 79

Дата: 6 и 7 июня

Стоимость: от 700 рублей

Выставка «Календарь народных кукол» (6+)

Выставка знакомит гостей с богатой фондовой коллекцией народных кукол, изготовленных по древней традиционной технологии. Посетители увидят обрядовые и обереговые народные куклы календарного цикла, а также игровые куклы из ткани и природных материалов.

Дополняют выставку фотозоны в деревенском стиле и интерактивные конструкции.

Адрес: ул. Советская, д. 82

Дата: 6 и 7 июня

Стоимость: от 100 рублей

Этнографическая выставка «Ни. Пояс жизни» (0+)

Посетители увидят мультимедийную экспозицию, посвященную самобытной культуре коренных народов Севера и отличающуюся своим современным подходом - используются не только предметы из фондов музея, но и интерактивные цифровые технологии.

В экспозицию вошли: предметы быта, одежда, украшения, орудия и мужской пояс «Ни» - главный экспонат.

По словам организаторов, выставка дает отличную возможность познакомиться с культурой кочевников, понять их традиции и образ жизни в вечном движении.

Адрес: ул. Советская, д. 82

Дата: 6 и 7 июня

Стоимость: от 175 рублей

Лабытнанги

Экскурсия «Путешествие в каменный век» (0+)

Интерактивная выставка «Путешествие в каменный век» приглашает в увлекательное путешествие сквозь тысячелетия - от эпохи палеолита до неолита. Экскурсовод расскажет о жизни пещерных людей, неандертальцев и Homo sapiens: как они выживали, охотились, создавали семьи и передавали знания. Отдельное внимание - первым глиняным сосудам, ставшим прорывом в быту древних людей.

Интерактивные зоны позволят не просто смотреть, а действовать: метнуть копье, высечь искру, оставить свой след на «стене пещеры».

Адрес: ул. Первомайская, д. 29

Дата: 6 и 7 июня

Стоимость: от 250 рублей

Мастер-класс «Живая глина: традиции и ремесло» (6+)

Цикл мастер-классов «Живая глина: традиции и ремесло» посвящен знакомству с искусством ручной лепки из глины. Каждое занятие представляет собой новое творческое погружение в мир народного художественного промысла.

Участники освоят различные техники лепки: пластовую, жгутовую, лепку из целого куска. Итогом станет создание собственного изделия: народной игрушки-свистулька, изящной кружки или декоративной тарелки.

Адрес: ул. Первомайская, д. 29

Дата: 6 и 7 июня

Стоимость: от 500 рублей

Экскурсия «История семи лиственниц» (0+)

Начинается экскурсия со стилизованного жертвенного места народа ханты, которое было устроено у причудливо растущих семи лиственниц. Ее участники познакомятся с материальной и духовной культурой первых поселенцев будущего горда - ханты и коми-зырян. Так, в стилизованных чуме и избе можно посмотреть этнографические предметы, отражающие быт и традиционные занятия северян: орудия труда, утварь, одежда, средства передвижения, предметы охоты и рыболовства.

Далее экскурсанты узнают история «мертвой дороги», первого градообразующего предприятия и лесоперевалочной базы.

Завершает экскурсию раздел о флоре и фауне ямальской природы и богатстве месторождений полезных ископаемых Полярного Урала.

Адрес: ул. Первомайская, д. 29

Дата: 6 и 7 июня

Стоимость: от 300 рублей

Занятия в арт-студии «Форма» (12+)

Участники мастер-класса познакомятся с ручной лепкой, поработают на гончарном круге и создадут собственный шедевр, который украсят декором и красками.

По словам организаторов, глина - это источник положительных эмоций, а работа на гончарном круге расслабляет и успокаивает. Общаясь с живым материалом, извлеченным из недр земли, человек соприкасается с природой, получая от нее заряд бодрости и энергии.

Адрес: ул. Первомайская, д. 29

Дата: 7 июня

Стоимость: от 600 рублей

Муравленко

Праздник «Сабантуй» (0+)

Жителей Муравленко приглашают на веселей и яркий «Сабантуй». Гостей ждут концертная программа, творческие площадки, богатырские состязания, фестиваль плова, торговая ярмарка и многое другое.

Фото: афиша «Живем на Севере»

Фото: афиша «Живем на Севере»

Адрес: парк «Месторождения»

Дата: 6 июня

Стоимость: бесплатно

Индивидуальный мастер-класс по изобразительному искусству (14+)

Мастер классы проводят опытные преподаватели отделения декоративно прикладного и изобразительного искусства - профессионалы, которые помогут раскрыть творческий потенциал в комфортной обстановке.

Программа изобразительного искусства включает основы рисунка и композиции, работу с цветом и освоение различных техник (акварель, гуашь, пастель, графика). А программа прикладного творчества - знакомство с традиционными и современными ремеслами (декупаж, лепка, текстильные техники, бумагопластика и другие).

Каждый мастер класс строится индивидуально под уровень подготовки и возрастные особенности ученика, личные интересы и творческие запросы.

Адрес: ул. Ленина, д. 14

Дата: 6 июня

Стоимость: от 1 200 рублей

Фото: администрация Муравленко

Фото: администрация Муравленко

Экспозиция «Биография нефти. В. И. Муравленко» (12+)

Посетители узнают о истории нефтяной индустрии Ямала и какую роль в этом сыграл Виктор Иванович Муравленко.

В процессе горожане совершать увлекательное путешествие в мир освоения сибирских недр - от первых шагов до современных технологий добычи нефти. Кроме того, благодаря интерактивным зонам все пришедшие услышат голос Виктора Ивановича, полистают его научный труд и в игровой форме познают весь технологический процесс добычи этого полезного ископаемого.

Адрес: ул. Ленина, д. 51

Дата: 6 и 7 июня

Стоимость: от 200 рублей

Экспозиция «Ямал: прошлое и настоящее» (6+)

Экспозиция состоит из двух блоков. Первый рассказывает о животных, некоторые виды которых занесены в Красную книгу. Это, например, северный олень, белый медведь, а также 110 видов птиц - стерх, гуменников, лысух и других.

Вторая часть экспозиции посвящена культуре и традициям коренных народов Севера - ненцев, селькупов, хантов. Посетители узнают об особенностях их быта, о конструкции нарт, покрое одежды, интерьерах чумов и многом другом.

Адрес: ул. Ленина, д. 51

Дата: 6 и 7 июня

Стоимость: от 200 рублей

Губкинский

Книжная выставка «Вместе мы - Россия», посвященная Дню России (0+)

Гостей библиотеки ждут малоизвестные, но любопытные факты о географических особенностях страны - от Калининграда до Камчатки, а также интересные открытия о богатом культурном наследии: народных промыслах, архитектурных шедеврах и великих именах.

Особую часть экспозиции составят интерактивные задания. Читатели проверят свои знания в небольших тематических викторинах, посвященных России.

Адрес: мкр. 7, д. 30

Дата: 6 июня

Стоимость: бесплатно

Клуб «Улетные каникулы» (6+)

Для юных читателей подготовлена насыщенная программа, где каждый найдет занятие по душе.

Дети, вместе с героями любимых книг, отправятся на поиски сокровищ, будут выполнять интересные задания по известным произведениям, посоревнуются в знании сказок, примут участие в литературных квестах, громких чтениях, творческих мастер-классах и сделают поделки своими руками.

Каникулы в библиотеке подарят ребятам море ярких эмоций, новые интересные книги и помогут провести время отдыха с пользой!

Адрес: мкр. 3, д. 6

Дата: 6 июня

Стоимость: от 380 рублей

Фото: Управление культуры Губкинского

Фото: Управление культуры Губкинского

Историческая выставка «Мы город строили любя» (0+)

В основе экспозиции - черно-белые фотографии первостроителей и архивные документы из фондов музея, отражающие ретроспективу строительства и развития города: прибытие поезда с молодогвардейцами Всесоюзного комсомольского отряда; закладка памятного камня; строительство первых домов, проспекта, объектов социальной инфраструктуры; происходящие исторические и культурные события.

Предметный ряд выставки дополнен детализированными макетами: вертолет, нефтяное месторождение, жилая бочка ЦУБ-2м с внутренним интерьером. Каждый из макетов отражает историческое значение в разрезе освоения региона.

Адрес: мкр. 12, д. 38

Дата: 6 и 7 июня

Стоимость: от 40 рублей

Выставка декоративно-прикладного искусства «Городецкая роспись» (0+)

Городецкая роспись - это неординарное явление художественных народных промыслов, уходящее корнями вглубь веков. Своеобразная, яркая и в тоже время лаконичная роспись вот уже много лет привлекает к себе взоры профессиональных художников, любителей искусства и простых жителей страны.

Приглашаем каждого, кто ценит красоту искусства и хочет погрузиться в атмосферу уникального явления русской национальной культуры, посетить выставку «Городецкая роспись».

Адрес: мкр. 12, д. 38

Дата: 6 и 7 июня

Стоимость: бесплатно

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