Июнь подкрался незаметно, и уже через несколько дней Ямал весело и с размахом встретит День защиты детей. Маленьких северян ждут выставки, концерты, экскурсии, флэшмобы, соревнования и другие интересные события. Рассказываем все о главном празднике детства на Ямале: программа мероприятий, где пройдут и что посмотреть.

Салехард

Площад ЦКиС «Геолог и Музей имени И.С. Шемановского

1 июня в 18:00 на площади ЦКиС «Геолог» развернется праздник «ЛЕТО! ДЕТИ! ЧУДЕСА!».

В программе - игры и танцы, парад самых необычных колясок, волшебное шоу мыльных пузырей, творческие мастер-классы с аквагримом и интерактивные локации.

Одну из локаций подготовили сотрудники Обдорского острога. Под руководством опытных инструкторов дети научатся стрелять из традиционного лука (реплика оружия XVII века) и в итоге попадут по мишеням.

Безопасность продумана! Стрельбище оборудовано специальной стрелоуловительной сеткой и ограждением.

А 30 мая Музей имени И.С. Шемановского превратится в большую игровую мастерскую: караоке, песочные раскопки, открытки, значки и даже настоящий «слайм-арт».

Новый Уренгой

Парк Дружбы

Это будет настоящий праздник для маленьких северян. Детей ждут мастер-классы, аквагрим, игровые и музыкальные программы, катание на пони, «Парад колясок», торжественное вручение паспортов и открытие летней трудовой кампании.

Ноябрьск

Учреждения культуры и городские площади

В Ноябрьске День защиты детей будут праздновать с 30 мая по 1 июня. В учреждениях и на открытых площадках мальчишки и девчонки смогут сыграть в подвижные игры, посетить мастер-классы, поучаствовать в практических занятиях или эстафетах.

А творческие коллективы города подарят жителям свои выступления, исполнив танцы и песни о лете.

Лабытнанги

Площадь Владимира Нака

Девчонок и мальчишек, а также их родителей, бабушек и дедушек приглашают 1 июня на площадь Владимира Нака, чтобы отметить самый яркий, веселый и волшебный праздник.

Гостей ждут торжественное открытие, игровая программа «Супер-детки», яркие номера, конкурсы с призами, аттракционы, аквагрим и награждение конкурса «Ступени успеха»: организаторы подведут итоги года и отметят лучших из лучших.

Муравленко

Парк Месторождения

Муравленковцы отпразднуют День защиты детей в парке Месторождения. Гуляния продлятся три дня - с 30 мая по 1 июня.

В программе - квесты, выставки, концерты, спортивные игры, показ мультфильмов и многое другое.

Губкинский

ГДК «Олимп», ДК «Строитель» и библиотеки

1 июня на площадках у ГДК «Олимп», ДК «Строитель» и в детских библиотеках пройдет большой праздник ко Дню защиты детей.

Маленькие горожане смогут посмотреть кино, поучаствовать в квестах и развлекательных программах, проявить себя в спортивных состязаниях, поиграть в настольные игры и не только.

Надым

Площадь Юбилейная и спортшкола «Арктика»

В Надыме главные празднования пройдут на площади Юбилейная. Детей ждут зажигательный флешмоб, показательные выступления по дзюдо, интерактивные и творческие площадки, а также гигантские аттракционы.

А в спортшколе «Арктика» пройдет благотворительный турнир по настольному теннису.

