Погода на Ямале с 25 по 31 мая 2026 года: потепление и много солнца

В ближайшие семь дней, с 25 по 31 мая 2026 года, жителей Ямала ждут заметное потепление. Так, в начале недели днем столбики термометров максимально покажут +13 градусов, но затем начнет теплеть и к выходным будет уже +18.

Что касается осадков, они пройдут во всех муниципалитетах, но не ежедневно.

Салехард. Средняя температура воздуха ночью составит +6 градуса, а днем +15. Эта неделя выдастся для салехардцев довольно дождливой: осадки будут идти все семь дней, но не продолжительные. А в понедельник, четверг, пятницу и воскресенье из-за туч и вовсе обещает выглянуть солнце. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный от 1 до 9 м/с. Атмосферное давление колеблется от 747 до 764 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 21 до 100 %.

Новый Уренгой. Средняя температура воздуха ночью составит +1 градус, а днем +10. Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник над головами новоуренгойцев прольется дождь, а во вторник и среду будет просто пасмурно. В четверг снова ожидаются осадки, но затем выглянет солнце, и пятница будет солнечной. Что касается выходных, суббота выдастся хмурой, а воскресенье - пасмурным и дождливым одновременно. Ветер юго-восточный от 2 до 10 м/с. Атмосферное давление колеблется от 744 до 769 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 19 до 100 %.

Ноябрьск. Средняя температура воздуха ночью составит +7 градус, а днем +17. На этой неделе ноябрян ждут четыре дождливых дня: понедельник, вторник, пятница и воскресенье. Среда и четверг обещают быть с прояснениями, а суббота - облачной. Ветер юго-восточный с переходом на южный от 1 до 13 м/с. Атмосферное давление колеблется от 747 до 767 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 21 до 97 %.

Лабытнанги. Средняя температура воздуха ночью составит +6 градуса, а днем +15. Как и в окружной столице, все семь дней в Лабытнанги обещается кратковременный дождь. Кроме того, в понедельник, четверг, пятницу и воскресенье после осадков обещает выглянуть солнце. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный от 1 до 9 м/с. Атмосферное давление колеблется от 747 до 764 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 21 до 97 %.

Муравленко. Средняя температура воздуха ночью составит +8 градуса, а днем +17. Понедельник выдастся для муравленковцев исключительно дождливым, вторник и среда - облачными, а четверг - солнечным. В оставшиеся пятницу, субботу и воскресенье синоптики обещают дождь вперемешку с солнцем. Ветер северный с переходом на западный от 2 до 12 м/с. Атмосферное давление колеблется от 746 до 767 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 21 до 98 %.

Губкинский. Средняя температура воздуха ночью составит +5 градусов, а днем +14. С понедельника по четверг в городе будет дождливо, но в четверг осадки обещают быть минимальными. А с пятницы по воскресенье будет светить солнце. Ветер северный с переходом на западный от 1 до 13 м/с. Атмосферное давление колеблется от 745 до 768 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 21 до 98 %.

Надым. Средняя температура воздуха ночью составит +5 градусов, а днем +15. На этой неделе надымчане увидят солнце в четверг, пятницу, субботу и воскресенье. В понедельник пройдет дождь, а во вторник и среду обещается облачность. Ветер северный с переходом на северо-западный от 1 до 11 м/с. Атмосферное давление колеблется от 745 до 767 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 21 до 98 %.

Тарко-Сале. Средняя температура воздуха ночью составит +3 градуса, а днем +13. В понедельник синоптики обещают небольшой дождь, а во вторник и среду - облачность. Что касается, четверга, пятницы и выходных, они будут вполне ясными. Ветер северный с переходом на западный от 2 до 12 м/с. Атмосферное давление колеблется от 744 до 768 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 22 до 99 %.

