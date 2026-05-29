Впереди ямальцев ждут самые любимые дни недели - выходные. Суббота и воскресенье - это период, когда можно провести время в кругу семьи, друзей или посетить различные мероприятия, коих в регионе пройдет не мало - концерты, экскурсии, выставки и другие.

«Комсомольская правда» - Ямал» подготовила афишу на предстоящие выходные, 30 и 31 мая, в которой каждый сможет найти для себя что-нибудь интересное.

Салехард

Концерт Екатерины Салиндер (6+)

Жителей Салехарда приглашают на уникальный творческий вечер, посвященный музыке и культуре коренных народов Севера. Его главной героиней станет Екатерина Салиндер - одна из самых ярких ямальских исполнительниц, которая не только поет, но и сама пишет песни на ненецком языке. Ее творчество - это смелый эксперимент, где древние напевы встречаются с современным звучанием.

Также на сцену вместе Екатериной Салиндер выйдут: театр Nota bene, Арина Габура и солисты Ямальской филармонии в лице Юлианны, Валентины Вальгамовой и Николая Боровкова.

Адрес: ул. Арктическая, д. 1

Дата: 30 мая

Стоимость: от 500 рублей

Экскурсия в лагерь ГУЛАГ. Разъезд «Глухариный» (12+)

Участники экскурсии в живую увидят остатки гигантского проекта 501-й стройки, которая имеет много названий: дорога смерти, стройка на костях, магистраль Сталина и не только.

Лагерь «Глухариный» - это реконструированный лагерь, где в прошлом содержали заключенных, силами которых и строилась железная дорогу. Где жили заключенные? В каких условия? Сколько сантиметров было одно койко-место? Что они ели и в каких количествах? Как выглядел карцер? Все это можно узнать, посетив лагерь.

Адрес: разъезд «Глухариный»

Дата: 30 мая

Стоимость: от 7 500 рублей

Мультимедийная выставка «Французский импрессионизм» (6+)

Выставка посвящена творчеству художников Франции, решивших бросить вызов многовековым традициям академизма и основавшим собственное направление в XIX веке. +

На глазах посетителей в динамичной проекции «оживут» десятки живописных полотен импрессионистов: Анри Руссо («Голодный лев набрасывается на антилопу», «Мечта», «Сон», «Заклинательница змей»); Винсента Ван Гога («Звездная ночь», «Автопортрет», «Сад в Арле»); Эдгара Дега («Голубые танцовщицы», «Танцовщица с тамбурином»); Клода Моне (серия картин «Плакучая ива») и не только.

Адрес: ул. Чубынина, д. 38

Дата: 30 и 31 мая

Стоимость: от 500 рублей

Занятия в лаборатории «Моторика» (0+)

Здесь дети не просто играют - они превращаются в настоящих мастеров: собирают волшебные бусы, создают яркие картины из аппликаций, разгадывают секреты сортировки и учатся писать первые буквы.

Занятия помогут развить координацию движений, улучшить мелкую моторику и подготовить руку к письму - незаметно, играючи, с интересом.

Адрес: ул. Чубынина, д. 36

Дата: 31 мая

Стоимость: от 800 рублей

Новый Уренгой

Мероприятие «Русские сказки в культуре» (12+)

Участников ждет погружение в сказочную вселенную, где они встретятся с мифическими персонажами и прикоснутся к славянским традициям.

Программа включает познавательную лекцию и практическое занятие по декоративно-прикладному искусству. В конце каждый создаст символ вечной молодости - молодильное яблочко.

Адрес: ул. Молодежная, д. 17 «Г»

Дата: 30 и 31 мая

Стоимость: от 500 рублей

Программа «Вечер в Крыму» (12+)

Крым - удивительное место, полное исторических событий и природных достопримечательностей. Здесь каждый найдет что-то интересное для себя, будь то экскурсии по историческим местам, знакомство с местной кухней или активный отдых на природе.

В программе «Крымская весна» не будет скучных лекций. Вместо этого участник отправятся на увлекательную интерактивную экскурсию и узнают интересные факты о полуострове, услышат захватывающие истории и откроют для себя новые грани Крыма. На память о встрече у каждого останется уникальное изделие, созданное своими руками.

Адрес: ул. Молодежная, д. 17 «Г»

Дата: 30 и 31 мая

Стоимость: от 300 рублей

Выставка «Мужчины о Родине» (0+)

Данная выставка - это приглашение к диалогу о ценностях и традициях России. Это возможность задуматься о том, что значит быть гражданином, о личной ответственности за судьбу Родины и о важности сохранения исторической памяти.

Работы, представленные на выставке, посвящены красоте природы, величию духа русского народа, его непоколебимой вере и надежде.

Отдельной темой выставки звучит военная история России. Преподаватели и учащиеся детских школ искусств, словно летописцы, воссоздают атмосферу героических сражений, передают дух времени, позволяют зрителю почувствовать себя сопричастным к великим событиям, переживать вместе с народом его горести и радости.

Адрес: ул. Молодежная, д. 3

Дата: 30 и 31 мая

Стоимость: от 200 рублей

Программа «Загадки космоса» (12+)

«Загадки космоса» - это событие, которое объединяет историю, науку и творчество. Участники программы узнают, как готовился исторический старт Юрия Гагарина и почему этот день навсегда изменил мир. Поговорят о звездах, планетах и космических открытиях, а также создадут собственный космический пейзаж.

Мероприятие проводится по предварительной записи: 23-94-11.

Адрес: ул. Молодежная, д. 11 «Г»

Дата: 30 и 31 мая

Стоимость: от 500 рублей

Ноябрьск

Спектакль «Паутина слов» (16+)

Театральная арт-студия «БалаКайка» представляет авторский спектакль Валентины Балакай, который заставит затаить дыхание и задуматься о самых важных вопросах человеческого бытия.

«ПауТИНА Слов» - это не просто спектакль, а зеркало, отражающее страхи, предубеждения и надежды! Что происходит, когда в устоявшийся мир, где дружба проверена годами, врывается то, о чем боятся говорить вслух? ВИЧ! Этот диагноз становится отправной точкой для путешествия вглубь человеческой души. Исследования природы страха, предрассудков и силы духа!

Адрес: ул. Ленина, д. 12

Дата: 30 мая

Стоимость: от 600 рублей

Выставка «Календарь народных кукол» (6+)

Выставка знакомит гостей с богатой фондовой коллекцией народных кукол, изготовленных по древней традиционной технологии. Посетители увидят обрядовые и обереговые народные куклы календарного цикла, а также игровые куклы из ткани и природных материалов.

Дополняют выставку фотозоны в деревенском стиле и интерактивные конструкции.

Адрес: ул. Советская, д. 82

Дата: 30 и 31 мая

Стоимость: от 100 рублей

Выставка «Игра в театр» (0+)

Выставка знакомит с творчеством Лианы Георгиевны Бородецкой - живописца, графика, театрального художника, сценографа и члена Союза акварелистов России.

Посетители увидят эскизы костюмов, декораций и театральных макетов к спектаклям «Король Лир», «Легенда о драконе», «Путешествие «Голубой стрелы», «Пиковая дама», «Викинг», «Тайна заброшенного астероида» и многих других. Эскизы выполнены как в традиционных художественных техниках, так и в диджитал.

Также ноябряне увидят видеографии к нескольким театральным постановкам, которые используются в их оформлении, и тизеры спектаклей.

Адрес: ул. Советская, д. 79

Дата: 30 и 31 мая

Стоимость: от 700 рублей

Цикл мероприятий «Музейный переполох» (12+)

Это специальные мероприятия для подростков, наполненные историей и традициями. Ребят ждут множество интеллектуальных испытаний, веселых конкурсов, активных игр и задорных эстафет. Такой праздник не только доставит массу удовольствия и радости, но еще и подарит много новых знаний.

Адрес: ул. Советская, д. 82

Дата: 30 и 31 мая

Стоимость: от 199 рублей

Лабытнанги

Мастер-класс «Живая глина: традиции и ремесло» (6+)

Цикл мастер-классов «Живая глина: традиции и ремесло» посвящен знакомству с искусством ручной лепки из глины. Каждое занятие представляет собой новое творческое погружение в мир народного художественного промысла.

Участники освоят различные техники лепки: пластовую, жгутовую, лепку из целого куска. Итогом станет создание собственного изделия: народной игрушки-свистулька, изящной кружки или декоративной тарелки.

Адрес: ул. Первомайская, д. 29

Дата: 30 и 31 мая

Стоимость: от 500 рублей

Экскурсия «История семи лиственниц» (0+)

Начинается экскурсия со стилизованного жертвенного места народа ханты, которое было устроено у причудливо растущих семи лиственниц. Ее участники познакомятся с материальной и духовной культурой первых поселенцев будущего горда - ханты и коми-зырян. Так, в стилизованных чуме и избе можно посмотреть этнографические предметы, отражающие быт и традиционные занятия северян: орудия труда, утварь, одежда, средства передвижения, предметы охоты и рыболовства.

Далее экскурсанты узнают история «мертвой дороги», первого градообразующего предприятия и лесоперевалочной базы.

Завершает экскурсию раздел о флоре и фауне ямальской природы и богатстве месторождений полезных ископаемых Полярного Урала.

Адрес: ул. Первомайская, д. 29

Дата: 30 и 31 мая

Стоимость: от 300 рублей

Концерт Татьяны Булановой (12+)

Жителей Лабытнанги приглашают на концерт несравненной Татьяны Булановой. «Не плачь», «Старшая сестра», «Только ты», «Ясный мой свет» - в 90-х годах эти и многие другие душевные хиты пела вся страна. А сейчас лабытнангцы смогут исполнить их вместе с самой звездой.

Адрес: пл. В. Нака, д. 2

Дата: 31 мая

Стоимость: от 4 500 рублей

Занятия в арт-студии «Форма» (12+)

Участники мастер-класса познакомятся с ручной лепкой, поработают на гончарном круге и создадут собственный шедевр, который украсят декором и красками.

По словам организаторов, глина - это источник положительных эмоций, а работа на гончарном круге расслабляет и успокаивает. Общаясь с живым материалом, извлеченным из недр земли, человек соприкасается с природой, получая от нее заряд бодрости и энергии.

Адрес: ул. Первомайская, д. 29

Дата: 31 мая

Стоимость: от 600 рублей

Муравленко

Акция в рамках Всемирного дня без табака «Будь здоров!» (12+)

Участников ждут интерактивные станции: «Мифы и правда о курении», «Как отказ влияет на организм уже через час», «Дыхание свободы» и творческая зона, где можно создать свой «паспорт здоровья» или плакат против зависимости.

Вместо запугивания - честная информация о том, как табак и вейпы влияют на мозг, кожу, спорт и даже внешний вид.

Адрес: ул. Дружбы Народов, д. 8 «А»

Дата: 30 мая

Стоимость: от 600 рублей

Экскурсия «Биография нефти. В. И. Муравленко» (12+)

Участники экскурсии узнают о истории нефтяной индустрии Ямала и какую роль в этом сыграл Виктор Иванович Муравленко.

В процессе горожане совершать увлекательное путешествие в мир освоения сибирских недр - от первых шагов до современных технологий добычи нефти. Кроме того, благодаря интерактивным зонам все пришедшие услышат голос Виктора Ивановича, полистают его научный труд и в игровой форме познают весь технологический процесс добычи этого полезного ископаемого.

Адрес: ул. Ленина, д. 51

Дата: 31 мая

Стоимость: от 300 рублей

Библиоурок «По страницам любимых произведений» (6+)

Ребята вспомнят знакомые с детства истории, откроют для себя новые и узнают, как авторы придумывают увлекательные сюжеты, что помогает книгам оставаться интересными даже спустя много лет.

В программе - разнообразные задания, связанные с литературой, и обсуждение прочитанного.

Такое мероприятие поможет по новому взглянуть на знакомые произведения и заинтересоваться теми, которые ранее не привлекали внимания.

Адрес: ул. Ленина, д. 105 «А»

Дата: 31 мая

Стоимость: бесплатно

Арт-мастерская «Искусница» (12+)

Сегодня вязание считается одним из самых древних видов рукоделия, ведь его история началась более трех тысяч лет тому назад!

Арт-мастерская «Искусница» - это место, где каждый желающий может научиться искусству вязания крючком и спицами в приятной обстановке, пообщаться как с опытными, так и с начинающими вязальщицами.

В процессе работы участников обучат азам и объяснят необходимые основы вязания.

Адрес: ул. Ленина, д. 51

Дата: 31 мая

Стоимость: бесплатно

Губкинский

Концерт «Полет» (12+)

Губкинская школа искусств приглашает на концерт молодежных школьных вокально-инструментальных ансамблей. Долгое время они репетировали после уроков, оттачивали гитарные партии, доводили до совершенства вокал и теперь готовы представить свои старания публике.

В программе - каверы на культовые хиты, авторские песни от юных композиторов и виртуозная игра на гитарах, барабанах и клавишах.

Адрес: мкр. 2, д. 32

Дата: 30 мая

Стоимость: от 400 рублей

Выставка плакатов «Искусство военной сатиры» (0+)

В фойе Губкинского музея освоения Севера начала работу выставка плакатов «Искусство военной сатиры», приуроченная к 81-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Основу выставки составляют копии сатирических плакатов известных советских художников Кукрыниксов (псевдоним творческого трио Михаила Куприянова, Порфирия Крылова и Николая Соколова).

Художники изображали фашистов как жалких, уродливых и комичных, подчеркивая их жестокость, коварство и военную несостоятельность.

Адрес: мкр. 12, д. 38

Дата: 30 мая

Стоимость: бесплатно

Мастер-класс «Созидание в традициях: народные ремесла своими руками» (0+)

Жителей Губкинского приглашают на мастер-класс по созданию этнических украшений и сувениров.

Опытные педагоги детской школы искусств познакомят участников с традициями разных регионов России и народами, продемонстрируют предметы обихода и быта, а затем предложат на выбор создать этнический предмет.

Адрес: мкр. 2, д. 32

Дата: 30 мая

Стоимость: от 300 рублей

Историческая выставка «Мы город строили любя» (0+)

В основе экспозиции - черно-белые фотографии первостроителей и архивные документы из фондов музея, отражающие ретроспективу строительства и развития города: прибытие поезда с молодогвардейцами Всесоюзного комсомольского отряда; закладка памятного камня; строительство первых домов, проспекта, объектов социальной инфраструктуры; происходящие исторические и культурные события.

Предметный ряд выставки дополнен детализированными макетами: вертолет, нефтяное месторождение, жилая бочка ЦУБ-2м с внутренним интерьером. Каждый из макетов отражает историческое значение в разрезе освоения региона.

Адрес: мкр. 12, д. 38

Дата: 30 и 31 мая

Стоимость: от 40 рублей

