Впереди ямальцев ждут самые любимые дни недели - выходные. Суббота и воскресенье - это период, когда можно провести время в кругу семьи, друзей или посетить различные мероприятия, коих в регионе пройдет не мало - концерты, экскурсии, выставки и другие.
«Комсомольская правда» - Ямал» подготовила афишу на предстоящие выходные, 30 и 31 мая, в которой каждый сможет найти для себя что-нибудь интересное.
Концерт Екатерины Салиндер (6+)
Жителей Салехарда приглашают на уникальный творческий вечер, посвященный музыке и культуре коренных народов Севера. Его главной героиней станет Екатерина Салиндер - одна из самых ярких ямальских исполнительниц, которая не только поет, но и сама пишет песни на ненецком языке. Ее творчество - это смелый эксперимент, где древние напевы встречаются с современным звучанием.
Также на сцену вместе Екатериной Салиндер выйдут: театр Nota bene, Арина Габура и солисты Ямальской филармонии в лице Юлианны, Валентины Вальгамовой и Николая Боровкова.
Адрес: ул. Арктическая, д. 1
Дата: 30 мая
Стоимость: от 500 рублей
Экскурсия в лагерь ГУЛАГ. Разъезд «Глухариный» (12+)
Участники экскурсии в живую увидят остатки гигантского проекта 501-й стройки, которая имеет много названий: дорога смерти, стройка на костях, магистраль Сталина и не только.
Лагерь «Глухариный» - это реконструированный лагерь, где в прошлом содержали заключенных, силами которых и строилась железная дорогу. Где жили заключенные? В каких условия? Сколько сантиметров было одно койко-место? Что они ели и в каких количествах? Как выглядел карцер? Все это можно узнать, посетив лагерь.
Адрес: разъезд «Глухариный»
Дата: 30 мая
Стоимость: от 7 500 рублей
Мультимедийная выставка «Французский импрессионизм» (6+)
Выставка посвящена творчеству художников Франции, решивших бросить вызов многовековым традициям академизма и основавшим собственное направление в XIX веке. +
На глазах посетителей в динамичной проекции «оживут» десятки живописных полотен импрессионистов: Анри Руссо («Голодный лев набрасывается на антилопу», «Мечта», «Сон», «Заклинательница змей»); Винсента Ван Гога («Звездная ночь», «Автопортрет», «Сад в Арле»); Эдгара Дега («Голубые танцовщицы», «Танцовщица с тамбурином»); Клода Моне (серия картин «Плакучая ива») и не только.
Адрес: ул. Чубынина, д. 38
Дата: 30 и 31 мая
Стоимость: от 500 рублей
Занятия в лаборатории «Моторика» (0+)
Здесь дети не просто играют - они превращаются в настоящих мастеров: собирают волшебные бусы, создают яркие картины из аппликаций, разгадывают секреты сортировки и учатся писать первые буквы.
Занятия помогут развить координацию движений, улучшить мелкую моторику и подготовить руку к письму - незаметно, играючи, с интересом.
Адрес: ул. Чубынина, д. 36
Дата: 31 мая
Стоимость: от 800 рублей
Мероприятие «Русские сказки в культуре» (12+)
Участников ждет погружение в сказочную вселенную, где они встретятся с мифическими персонажами и прикоснутся к славянским традициям.
Программа включает познавательную лекцию и практическое занятие по декоративно-прикладному искусству. В конце каждый создаст символ вечной молодости - молодильное яблочко.
Адрес: ул. Молодежная, д. 17 «Г»
Дата: 30 и 31 мая
Стоимость: от 500 рублей
Программа «Вечер в Крыму» (12+)
Крым - удивительное место, полное исторических событий и природных достопримечательностей. Здесь каждый найдет что-то интересное для себя, будь то экскурсии по историческим местам, знакомство с местной кухней или активный отдых на природе.
В программе «Крымская весна» не будет скучных лекций. Вместо этого участник отправятся на увлекательную интерактивную экскурсию и узнают интересные факты о полуострове, услышат захватывающие истории и откроют для себя новые грани Крыма. На память о встрече у каждого останется уникальное изделие, созданное своими руками.
Адрес: ул. Молодежная, д. 17 «Г»
Дата: 30 и 31 мая
Стоимость: от 300 рублей
Выставка «Мужчины о Родине» (0+)
Данная выставка - это приглашение к диалогу о ценностях и традициях России. Это возможность задуматься о том, что значит быть гражданином, о личной ответственности за судьбу Родины и о важности сохранения исторической памяти.
Работы, представленные на выставке, посвящены красоте природы, величию духа русского народа, его непоколебимой вере и надежде.
Отдельной темой выставки звучит военная история России. Преподаватели и учащиеся детских школ искусств, словно летописцы, воссоздают атмосферу героических сражений, передают дух времени, позволяют зрителю почувствовать себя сопричастным к великим событиям, переживать вместе с народом его горести и радости.
Адрес: ул. Молодежная, д. 3
Дата: 30 и 31 мая
Стоимость: от 200 рублей
Программа «Загадки космоса» (12+)
«Загадки космоса» - это событие, которое объединяет историю, науку и творчество. Участники программы узнают, как готовился исторический старт Юрия Гагарина и почему этот день навсегда изменил мир. Поговорят о звездах, планетах и космических открытиях, а также создадут собственный космический пейзаж.
Мероприятие проводится по предварительной записи: 23-94-11.
Адрес: ул. Молодежная, д. 11 «Г»
Дата: 30 и 31 мая
Стоимость: от 500 рублей
Спектакль «Паутина слов» (16+)
Театральная арт-студия «БалаКайка» представляет авторский спектакль Валентины Балакай, который заставит затаить дыхание и задуматься о самых важных вопросах человеческого бытия.
«ПауТИНА Слов» - это не просто спектакль, а зеркало, отражающее страхи, предубеждения и надежды! Что происходит, когда в устоявшийся мир, где дружба проверена годами, врывается то, о чем боятся говорить вслух? ВИЧ! Этот диагноз становится отправной точкой для путешествия вглубь человеческой души. Исследования природы страха, предрассудков и силы духа!
Адрес: ул. Ленина, д. 12
Дата: 30 мая
Стоимость: от 600 рублей
Выставка «Календарь народных кукол» (6+)
Выставка знакомит гостей с богатой фондовой коллекцией народных кукол, изготовленных по древней традиционной технологии. Посетители увидят обрядовые и обереговые народные куклы календарного цикла, а также игровые куклы из ткани и природных материалов.
Дополняют выставку фотозоны в деревенском стиле и интерактивные конструкции.
Адрес: ул. Советская, д. 82
Дата: 30 и 31 мая
Стоимость: от 100 рублей
Выставка «Игра в театр» (0+)
Выставка знакомит с творчеством Лианы Георгиевны Бородецкой - живописца, графика, театрального художника, сценографа и члена Союза акварелистов России.
Посетители увидят эскизы костюмов, декораций и театральных макетов к спектаклям «Король Лир», «Легенда о драконе», «Путешествие «Голубой стрелы», «Пиковая дама», «Викинг», «Тайна заброшенного астероида» и многих других. Эскизы выполнены как в традиционных художественных техниках, так и в диджитал.
Также ноябряне увидят видеографии к нескольким театральным постановкам, которые используются в их оформлении, и тизеры спектаклей.
Адрес: ул. Советская, д. 79
Дата: 30 и 31 мая
Стоимость: от 700 рублей
Цикл мероприятий «Музейный переполох» (12+)
Это специальные мероприятия для подростков, наполненные историей и традициями. Ребят ждут множество интеллектуальных испытаний, веселых конкурсов, активных игр и задорных эстафет. Такой праздник не только доставит массу удовольствия и радости, но еще и подарит много новых знаний.
Адрес: ул. Советская, д. 82
Дата: 30 и 31 мая
Стоимость: от 199 рублей
Мастер-класс «Живая глина: традиции и ремесло» (6+)
Цикл мастер-классов «Живая глина: традиции и ремесло» посвящен знакомству с искусством ручной лепки из глины. Каждое занятие представляет собой новое творческое погружение в мир народного художественного промысла.
Участники освоят различные техники лепки: пластовую, жгутовую, лепку из целого куска. Итогом станет создание собственного изделия: народной игрушки-свистулька, изящной кружки или декоративной тарелки.
Адрес: ул. Первомайская, д. 29
Дата: 30 и 31 мая
Стоимость: от 500 рублей
Экскурсия «История семи лиственниц» (0+)
Начинается экскурсия со стилизованного жертвенного места народа ханты, которое было устроено у причудливо растущих семи лиственниц. Ее участники познакомятся с материальной и духовной культурой первых поселенцев будущего горда - ханты и коми-зырян. Так, в стилизованных чуме и избе можно посмотреть этнографические предметы, отражающие быт и традиционные занятия северян: орудия труда, утварь, одежда, средства передвижения, предметы охоты и рыболовства.
Далее экскурсанты узнают история «мертвой дороги», первого градообразующего предприятия и лесоперевалочной базы.
Завершает экскурсию раздел о флоре и фауне ямальской природы и богатстве месторождений полезных ископаемых Полярного Урала.
Адрес: ул. Первомайская, д. 29
Дата: 30 и 31 мая
Стоимость: от 300 рублей
Концерт Татьяны Булановой (12+)
Жителей Лабытнанги приглашают на концерт несравненной Татьяны Булановой. «Не плачь», «Старшая сестра», «Только ты», «Ясный мой свет» - в 90-х годах эти и многие другие душевные хиты пела вся страна. А сейчас лабытнангцы смогут исполнить их вместе с самой звездой.
Адрес: пл. В. Нака, д. 2
Дата: 31 мая
Стоимость: от 4 500 рублей
Занятия в арт-студии «Форма» (12+)
Участники мастер-класса познакомятся с ручной лепкой, поработают на гончарном круге и создадут собственный шедевр, который украсят декором и красками.
По словам организаторов, глина - это источник положительных эмоций, а работа на гончарном круге расслабляет и успокаивает. Общаясь с живым материалом, извлеченным из недр земли, человек соприкасается с природой, получая от нее заряд бодрости и энергии.
Адрес: ул. Первомайская, д. 29
Дата: 31 мая
Стоимость: от 600 рублей
Акция в рамках Всемирного дня без табака «Будь здоров!» (12+)
Участников ждут интерактивные станции: «Мифы и правда о курении», «Как отказ влияет на организм уже через час», «Дыхание свободы» и творческая зона, где можно создать свой «паспорт здоровья» или плакат против зависимости.
Вместо запугивания - честная информация о том, как табак и вейпы влияют на мозг, кожу, спорт и даже внешний вид.
Адрес: ул. Дружбы Народов, д. 8 «А»
Дата: 30 мая
Стоимость: от 600 рублей
Экскурсия «Биография нефти. В. И. Муравленко» (12+)
Участники экскурсии узнают о истории нефтяной индустрии Ямала и какую роль в этом сыграл Виктор Иванович Муравленко.
В процессе горожане совершать увлекательное путешествие в мир освоения сибирских недр - от первых шагов до современных технологий добычи нефти. Кроме того, благодаря интерактивным зонам все пришедшие услышат голос Виктора Ивановича, полистают его научный труд и в игровой форме познают весь технологический процесс добычи этого полезного ископаемого.
Адрес: ул. Ленина, д. 51
Дата: 31 мая
Стоимость: от 300 рублей
Библиоурок «По страницам любимых произведений» (6+)
Ребята вспомнят знакомые с детства истории, откроют для себя новые и узнают, как авторы придумывают увлекательные сюжеты, что помогает книгам оставаться интересными даже спустя много лет.
В программе - разнообразные задания, связанные с литературой, и обсуждение прочитанного.
Такое мероприятие поможет по новому взглянуть на знакомые произведения и заинтересоваться теми, которые ранее не привлекали внимания.
Адрес: ул. Ленина, д. 105 «А»
Дата: 31 мая
Стоимость: бесплатно
Арт-мастерская «Искусница» (12+)
Сегодня вязание считается одним из самых древних видов рукоделия, ведь его история началась более трех тысяч лет тому назад!
Арт-мастерская «Искусница» - это место, где каждый желающий может научиться искусству вязания крючком и спицами в приятной обстановке, пообщаться как с опытными, так и с начинающими вязальщицами.
В процессе работы участников обучат азам и объяснят необходимые основы вязания.
Адрес: ул. Ленина, д. 51
Дата: 31 мая
Стоимость: бесплатно
Концерт «Полет» (12+)
Губкинская школа искусств приглашает на концерт молодежных школьных вокально-инструментальных ансамблей. Долгое время они репетировали после уроков, оттачивали гитарные партии, доводили до совершенства вокал и теперь готовы представить свои старания публике.
В программе - каверы на культовые хиты, авторские песни от юных композиторов и виртуозная игра на гитарах, барабанах и клавишах.
Адрес: мкр. 2, д. 32
Дата: 30 мая
Стоимость: от 400 рублей
Выставка плакатов «Искусство военной сатиры» (0+)
В фойе Губкинского музея освоения Севера начала работу выставка плакатов «Искусство военной сатиры», приуроченная к 81-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Основу выставки составляют копии сатирических плакатов известных советских художников Кукрыниксов (псевдоним творческого трио Михаила Куприянова, Порфирия Крылова и Николая Соколова).
Художники изображали фашистов как жалких, уродливых и комичных, подчеркивая их жестокость, коварство и военную несостоятельность.
Адрес: мкр. 12, д. 38
Дата: 30 мая
Стоимость: бесплатно
Мастер-класс «Созидание в традициях: народные ремесла своими руками» (0+)
Жителей Губкинского приглашают на мастер-класс по созданию этнических украшений и сувениров.
Опытные педагоги детской школы искусств познакомят участников с традициями разных регионов России и народами, продемонстрируют предметы обихода и быта, а затем предложат на выбор создать этнический предмет.
Адрес: мкр. 2, д. 32
Дата: 30 мая
Стоимость: от 300 рублей
Историческая выставка «Мы город строили любя» (0+)
В основе экспозиции - черно-белые фотографии первостроителей и архивные документы из фондов музея, отражающие ретроспективу строительства и развития города: прибытие поезда с молодогвардейцами Всесоюзного комсомольского отряда; закладка памятного камня; строительство первых домов, проспекта, объектов социальной инфраструктуры; происходящие исторические и культурные события.
Предметный ряд выставки дополнен детализированными макетами: вертолет, нефтяное месторождение, жилая бочка ЦУБ-2м с внутренним интерьером. Каждый из макетов отражает историческое значение в разрезе освоения региона.
Адрес: мкр. 12, д. 38
Дата: 30 и 31 мая
Стоимость: от 40 рублей
Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.