Фото: департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО

Россельхозцентр подтвердил готовность Ямала к пожароопасному сезону, который будет действовать с 20 мая по 21 сентября.

Перед его началом власти провели большую работу: утвердили план мероприятий по защите жителей и населенных пунктов от лесных и других природных пожаров; сформировали сводный план тушения; составили перечень населенных пунктов и садоводческих территорий, подверженных угрозе огня; разработали паспорта безопасности для каждого объекта.

Также в регионе обновят минерализованные полосы протяженностью 412 километров, установят 20 шлагбаумов и 40 аншлагов.

- К этой дате наши специалисты готовились на протяжении нескольких месяцев. Проверили готовность всех сил, провели практические учения по тушению природных пожаров и тренировки по взаимодействию между ведомствами. Все для того, чтобы в случае реальной угрозы все работали слаженно, - рассказал директор окружного департамента природных ресурсов и экологии Андрей Гаранин.

Для борьбы с огненной стихией подготовлены более 1 200 человек и 349 единиц техники. Кроме того, специалисты будут вести постоянный мониторинг с вертолётов и с помощью беспилотников - это поможет быстро обнаруживать возгорания на ранних стадиях.

Во время пожароопасного сезона запрещено:

- разводить открытый огонь в хвойных молодняках, торфяниках, местах рубок деревьев, на участках с сухой травой, в зонах поврежденного пожаром леса и гарях, под кронами деревьев;

- устраивать пикники с использованием открытого огня вне специально оборудованных площадок;

- сжигать сухую траву, мусор и бытовые отходы на открытом воздухе;

- выбрасывать в лесу зажженные спички, тлеющие окурки и золу, стекло, промасленные и пропитанные горючими веществами материалы;

- заправлять топливные баки при работающем двигателе;

- использовать автомобили с неисправной системой питания.

Какого наказание?

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах и требований пожароопасного сезона ямальцев могут наказать по статье 8.32 КоАП РФ. Размеры штрафов составляют: для граждан - от 15 000 до 30 000 рублей; для должностных лиц - от 30 000 до 50 000 рублей; для юридических лиц - от 100 000 до 400 000 рублей.

В случае причинения ущерба может наступить даже уголовная ответственность.

Куда обращаться в случае пожара?

Информация о лесных пожарах принимается в региональной дежурно-диспетчерской службе по телефону: 8-800-100-94-00. Также сообщить о возгорании можно по номеру 112 - единому экстренному для всех служб.

