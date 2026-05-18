Погода на Ямале с 18 по 24 мая 2026 года: после летней температуры вновь придут холода

В ближайшие семь дней, с 18 по 24 мая 2026 года, жителей Ямала ждут температурные качели. Так, в начале недели днем столбики термометров максимально покажут +17 градусов, но уже в среду начнется похолодание, и к выходным будет не больше +5.

Что касается осадков, они пройдут во всех муниципалитетах, но не ежедневно.

Салехард. Средняя температура воздуха ночью составит +4 градуса, а днем +11. Эта неделя выдастся для салехардцев довольно пасмурной: тучи заволокут небо в среду, пятницу, субботу и воскресенье. А еще в эти дни пройдет дождь. В оставшиеся понедельник, вторник и четверг синоптики обещают переменную облачность. Ветер юго-восточный с переходом на западный от 1 до 10 м/с. Атмосферное давление колеблется от 753 до 771 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 31 до 95 %.

Новый Уренгой. Средняя температура воздуха ночью составит 0 градусов, а днем +6. Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник, среду, пятницу и субботу над головами новоуренгойцев прольется дождь. А во вторник, четверг и воскресенье будет просто пасмурно. Ветер западный с переходом на северный от 1 до 9 м/с. Атмосферное давление колеблется от 752 до 766 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 34 до 100 %.

Ноябрьск. Средняя температура воздуха ночью составит +1 градус, а днем +10. На этой неделе ноябрян ждут аж шесть дождливых дней: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница и суббота. Что касается воскресенья, оно выдастся облачным. Ветер западный с переходом на северный от 1 до 10 м/с. Атмосферное давление колеблется от 752 до 767 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 34 до 95 %.

Лабытнанги. Средняя температура воздуха ночью составит +4 градуса, а днем +11. Как и в окружной столице, понедельник, вторник и четверг выдадутся с прояснениями. А среда, пятница и суббота - дождливыми. Что касается воскресенья, оно будет облачным. Ветер юго-восточный с переходом на западный от 1 до 10 м/с. Атмосферное давление колеблется от 753 до 771 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 31 до 95 %.

Муравленко. Средняя температура воздуха ночью составит +2 градуса, а днем +11. Понедельник выдастся для муравленковцев ясным, вторник - облачным и немного дождливым. В среду и четверг дождь станет сильнее, а в пятницу осадки наконец-то прекратятся. Что касается выходных, они будут дождливыми. Ветер северо-восточный с переходом на северный от 1 до 11 м/с. Атмосферное давление колеблется от 752 до 768 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 34 до 94 %.

Губкинский. Средняя температура воздуха ночью составит +1 градус, а днем +11. В понедельник в городе будет солнечно, а со вторника по пятницу - дождливо. Суббота выдастся пасмурной, а в воскресенье зарядят дождь со снегом. Ветер южный от 2 до 11 м/с. Атмосферное давление колеблется от 750 до 766 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 34 до 96 %.

Надым. Средняя температура воздуха ночью составит +2 градуса, а днем +11. На этой неделе надымчане увидят солнце в понедельник, вторник, четверг и воскресенье. А в среду, пятницу и субботу ожидается дождь. Ветер северо-восточный с переходом на западный от 1 до 11 м/с. Атмосферное давление колеблется от 751 до 769 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 32 до 95 %.

Тарко-Сале. Средняя температура воздуха ночью составит 0 градуса, а днем +9. В понедельник и вторник синоптики обещают облачность с прояснениями, а со среды по субботу - дождь. Что касается воскресенья, оно выдастся просто пасмурным. Ветер южный от 1 до 11 м/с. Атмосферное давление колеблется от 750 до 766 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 35 до 96 %.

