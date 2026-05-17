Фото: АНО «Институт археологии Севера».

В Салехарде ученые Югорского центра археологии и этнографии СурГУ продолжают изучать коллекцию, собранную в могильнике Салехард-5. Некрополь, возраст которого составляет около 5000 лет, был обнаружен в исторической части города рядом с Обдорским острогом.

Специалисты уже обработали половину находок и восстановили сосуды необычных, ранее не встречавшихся форм. По словам археолога Олега Кардаша, такое разнообразие керамики указывает на ритуальный характер деятельности населения, связанный с погребальной обрядностью.

Среди находок — большие горшки, миниатюрные сосуды и даже абсолютно целые экземпляры. Особый интерес вызвал крупный сосуд с носиком-сливом, который, по предположению учёных, мог использоваться для выпаривания нерпичьего жира.

«Такое разнообразие форм и уровень технологии говорит о еще не сложившейся традиции, вариативности обрядов, в эпоху палеометалла. И одновременно о том, что, по всей видимости, это время было одним из самых благоприятных для севера в древности. Оно везде изучено недостаточно досконально, тем более это относится к территориям Крайнего Севера, в силу его труднодоступности. И любая новая находка, причем такого класса, расширяет наши горизонты понимания того, что тут происходило», — отметил археолог Сергей Александров.

Напомним, Салехард 5 – самый богатый по числу находок и неординарный по погребальному обряду на севере Западной Сибири могильный комплекс эпохи энеолита, он был обнаружен во время строительных работ рядом с Обдорским острогом. На сегодняшний день ученым удалось изучить более двух десятков погребений, предположительный возраст которых составляет около 5 тысяч лет. Археологи предварительно относят могильник к эпохе ямной археологической культуры – эпоха позднего медного века – раннего бронзового века, существовавшей 5600–4400 лет назад, а население, ее создавшее, к индоевропейцам – первопредкам современных славяно-финских народов.

Также на Ямале стартовал новый проект: учёные начнут поиск Пантуева городка — места зимовки первой мангазейской экспедиции 1600 года. Исследования будут вестись в рамках гранта губернатора для клуба «Обдор».