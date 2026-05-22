Впереди ямальцев ждут самые любимые дни недели - выходные. Суббота и воскресенье - это период, когда можно провести время в кругу семьи, друзей или посетить различные мероприятия, коих в регионе пройдет не мало - концерты, экскурсии, выставки и другие.

«Комсомольская правда» - Ямал» подготовила афишу на предстоящие выходные, 23 и 24 мая, в которой каждый сможет найти для себя что-нибудь интересное.

Салехард

Концертная программа ханты «Весеннее вдохновение» (6+)

-Данный концерт - это не просто мероприятие, а дань уважения и возможность прикоснуться к бесценному культурному наследию коренных народов Севера. В программе - выступления ханты фольклорной группы «Мурхи сун», ханты группы «Сорни тутые» и ханты фольклорного коллектива «Овас мувие».

Адрес: ул. Республики, д. 74

Дата: 23 мая

Стоимость: бесплатно

Сольный концерт «Хоомей моей души» (6+)

Перед салехардцами выступит Алексей Ховалыг - известный тувинский музыкант, мультиинструменталист и мастер горлового пения, владеющий всеми пятью стилями: хоомей, сыгыт, каргыраа, борбаннадыр и эзенгилээр.

Программа концерта включает исполнение тувинских народных и авторских песен, демонстрацию стилей тувинского горлового пения и игру на тувинских народных музыкальных инструментах.

Адрес: ул. Республики, д. 74

Дата: 23 мая

Стоимость: от 500 рублей

Мультимедийная выставка «Французский импрессионизм» (6+)

Выставка посвящена творчеству художников Франции, решивших бросить вызов многовековым традициям академизма и основавшим собственное направление в XIX веке. +

На глазах посетителей в динамичной проекции «оживут» десятки живописных полотен импрессионистов: Анри Руссо («Голодный лев набрасывается на антилопу», «Мечта», «Сон», «Заклинательница змей»); Винсента Ван Гога («Звездная ночь», «Автопортрет», «Сад в Арле»); Эдгара Дега («Голубые танцовщицы», «Танцовщица с тамбурином»); Клода Моне (серия картин «Плакучая ива») и не только.

Адрес: ул. Чубынина, д. 38

Дата: 23 и 24 мая

Стоимость: от 500 рублей

Занятия в лаборатории «Моторика» (0+)

Здесь дети не просто играют - они превращаются в настоящих мастеров: собирают волшебные бусы, создают яркие картины из аппликаций, разгадывают секреты сортировки и учатся писать первые буквы.

Занятия помогут развить координацию движений, улучшить мелкую моторику и подготовить руку к письму - незаметно, играючи, с интересом.

Адрес: ул. Чубынина, д. 36

Дата: 24 мая

Стоимость: от 800 рублей

Новый Уренгой

Концерт «День славянской письменности и культуры» (6+)

Детские хоровые коллективы Детской школы искусств им. С. В. Рахманинова подготовили концерт, приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры. Со сцены прозвучат духовная музыка и всеми любимые с детства песни отечественных композиторов.

Адрес: мкр. Советский, д. 3, к. 7

Дата: 23 мая

Стоимость: от 500 рублей

Мероприятие «Русские сказки в культуре» (12+)

Участников ждет погружение в сказочную вселенную, где они встретятся с мифическими персонажами и прикоснутся к славянским традициям.

Программа включает познавательную лекцию и практическое занятие по декоративно-прикладному искусству. В конце каждый создаст символ вечной молодости - молодильное яблочко.

Адрес: ул. Молодежная, д. 17 «Г»

Дата: 23 и 24 мая

Стоимость: от 500 рублей

Программа «Вечер в Крыму» (12+)

Крым - удивительное место, полное исторических событий и природных достопримечательностей. Здесь каждый найдет что-то интересное для себя, будь то экскурсии по историческим местам, знакомство с местной кухней или активный отдых на природе.

В программе «Крымская весна» не будет скучных лекций. Вместо этого участник отправятся на увлекательную интерактивную экскурсию и узнают интересные факты о полуострове, услышат захватывающие истории и откроют для себя новые грани Крыма. На память о встрече у каждого останется уникальное изделие, созданное своими руками.

Адрес: ул. Молодежная, д. 17 «Г»

Дата: 23 и 24 мая

Стоимость: от 300 рублей

Выставка «Мужчины о Родине» (0+)

Данная выставка - это приглашение к диалогу о ценностях и традициях России. Это возможность задуматься о том, что значит быть гражданином, о личной ответственности за судьбу Родины и о важности сохранения исторической памяти.

Работы, представленные на выставке, посвящены красоте природы, величию духа русского народа, его непоколебимой вере и надежде.

Отдельной темой выставки звучит военная история России. Преподаватели и учащиеся детских школ искусств, словно летописцы, воссоздают атмосферу героических сражений, передают дух времени, позволяют зрителю почувствовать себя сопричастным к великим событиям, переживать вместе с народом его горести и радости.

Адрес: ул. Молодежная, д. 3

Дата: 23 и 24 мая

Стоимость: от 200 рублей

Ноябрьск

Спектакль «Номер 13» (16+)

Зрители увидят постановку именитого драматурга Рея Куни, содержащую неожиданные повороты сюжета. Наблюдать за перипетиями героев чрезвычайно занимательно и крайне... полезно! Чтобы знать, как выйти сухим из воды и победить в любой ситуации.

Легкая интрижка на стороне, романтическое свидание в шикарном номере отеля - что может быть лучше? А если в эту пикантную ситуацию добавить шампанское, устрицы, черную икру и... бездыханное тело? Если приправить сверху любовными страстями, шантажом, опасностями, угрозами и крепкими рогами ревнивца-мужа? Именно со всем этим и предстоит столкнуться главным героям.

Адрес: ул. Советская, д. 79

Дата: 23 мая

Стоимость: от 700 рублей

Этнографическая выставка «Ни. Пояс жизни» (0+)

Посетители увидят мультимедийную экспозицию, посвященную самобытной культуре коренных народов Севера и отличающуюся своим современным подходом - используются не только предметы из фондов музея, но и интерактивные цифровые технологии.

В экспозицию вошли: предметы быта, одежда, украшения, орудия и мужской пояс «Ни» - главный экспонат.

По словам организаторов, выставка дает отличную возможность познакомиться с культурой кочевников, понять их традиции и образ жизни в вечном движении.

Адрес: ул. Советская, д. 82

Дата: 23 и 24 мая

Стоимость: от 175 рублей

Семейное шоу «Игра» (0+)

Лазерное, неоновое и пиксельное шоу - это яркое интерактивное представление для детей и взрослых с играми, танцами, световыми эффектами и любимыми героями.

Зрителей ждут 75 минут ярких эмоций, розыгрыши подарков, фотосессия с персонажами и светящиеся сюрпризы для каждого.

Адрес: ул. Ленина, д. 12

Дата: 24 мая

Стоимость: от 980 рублей

Спектакль «...по-французски» (16+)

Комедия «... по-французски !» повествует о том, как в погоне за сомнительным счастьем и мимолетным удовольствием между любящими супругами появляется ложь - сначала маленькая, а потом все больше и больше. На начало спектакля зритель застает уже целый снежный ком обмана, который катится под горку с нарастающей скоростью... Смогут ли супруги разглядеть свою большую любовь посреди перипетий и ловушек, которые им приготовила судьба? Или променяют свое чувство на мимолетную шелуху?

Адрес: ул. Советская, д. 79

Дата: 24 мая

Стоимость: от 700 рублей

Лабытнанги

Концерт «Единство в песне» (6+)

В программе концерта - лучшие хореографические, инструментальные, хоровые и вокальные номера в исполнении воспитанников Детской школы искусств. Зрители услышат народные песни, духовные произведения, а также современные композиции, наполненные любовью к родной земле.

Каждый номер - это не просто музыка, а история, рассказанная голосом, искренними эмоциями и талантом юных артистов.

Адрес: ул. Школьная, д. 18

Дата: 23 мая

Стоимость: от 500 рублей

Экскурсия «История семи лиственниц» (0+)

Начинается экскурсия со стилизованного жертвенного места народа ханты, которое было устроено у причудливо растущих семи лиственниц. Ее участники познакомятся с материальной и духовной культурой первых поселенцев будущего горда - ханты и коми-зырян. Так, в стилизованных чуме и избе можно посмотреть этнографические предметы, отражающие быт и традиционные занятия северян: орудия труда, утварь, одежда, средства передвижения, предметы охоты и рыболовства.

Далее экскурсанты узнают история «мертвой дороги», первого градообразующего предприятия и лесоперевалочной базы.

Завершает экскурсию раздел о флоре и фауне ямальской природы и богатстве месторождений полезных ископаемых Полярного Урала.

Адрес: ул. Первомайская, д. 29

Дата: 23 и 24 мая

Стоимость: от 300 рублей

Семейный праздник «Без гаджетов» (0+)

Маленьких северян и их родителей приглашают на праздник, посвященный Международному Дню семьи. Участников ждут интересные активности: семейные эстафеты, литературная гостиная от городской библиотеки, активные игры и аквагрим.

Адрес: ул. Первомайская, д. 58

Дата: 24 мая

Стоимость: бесплатно

Занятия в арт-студии «Форма» (12+)

Участники мастер-класса познакомятся с ручной лепкой, поработают на гончарном круге и создадут собственный шедевр, который украсят декором и красками.

По словам организаторов, глина - это источник положительных эмоций, а работа на гончарном круге расслабляет и успокаивает. Общаясь с живым материалом, извлеченным из недр земли, человек соприкасается с природой, получая от нее заряд бодрости и энергии.

Адрес: ул. Первомайская, д. 29

Дата: 24 мая

Стоимость: от 600 рублей

Муравленко

Семейное шоу «Игра» (0+)

Лазерное, неоновое и пиксельное шоу - это яркое интерактивное представление для детей и взрослых с играми, танцами, световыми эффектами и любимыми героями.

Зрителей ждут 75 минут ярких эмоций, розыгрыши подарков, фотосессия с персонажами и светящиеся сюрпризы для каждого.

Адрес: ул. Ленина, д. 61

Дата: 23 мая

Стоимость: от 980 рублей

Экспозиция «По следам забытой экспедиции» (6+)

Выставка погружает в мир ледникового периода. Посетители познакомятся с животными, жившими более 100 000 лет назад, а затем, с помощью камеры телефона, смогут оживить их. Новые технологии позволяют не только показать экспонаты из фонда музея, но и увидеть, как выглядели древние животные.

В проекте участвуют не похожие друг на друга представители фауны прошлого: мамонт, шерстистый носорог, эласмотерий, пещерный лев и другие.

Адрес: ул. Ленина, д. 51

Дата: 23 и 24 мая

Стоимость: от 200 рублей

Концерт «Дотянуться до мечты» (6+)

Это отчетный концерт солистов и творческих коллективов Детской школы искусств. Зрителей ждут сольные выступления юных дарований и яркие коллективные номера - хореографические, вокальные и инструментальные.

Каждое выступление - это результат упорного труда, таланта и искренней любви к искусству.

Адрес: ул. Ленина, д. 121

Дата: 24 мая

Стоимость: от 700 рублей

Интерактивная программа «Откуда азбука пошла» (6+)

Участники программы совершат путешествие во времени и узнают, как выглядела первая азбука, созданная святыми Кириллом и Мефодием; почему буквы имели имена; как древние знаки превратились в современный алфавит.

Через игровые станции дети и взрослые попробуют писать пером на бересте, смогут расшифровать послания на глаголице и кириллице, соберут слова из «буквиц» и поучаствуют в викторине о происхождении слов.

Программа сочетает историю, лингвистику и творчество, показывая, что азбука - это не просто набор знаков, а ключ к культуре, вере и самобытности славянских народов.

Адрес: ул. Дружбы Народов, д. 8 «А»

Дата: 24 мая

Стоимость: бесплатно

Губкинский

Экскурсия в формате виртуальной реальности (12+)

На выбор посетителей предложены четыре виртуальных тура: «Забытые места ГУЛАГа: виртуальная экскурсия на 501-ю стройку», «Виртуальный тур на Губкинский газоперерабатывающий завод», «Виртуальный тур на газовый промысел» и «Виртуальное путешествие на ненецкое стойбище».

Не выходя за пределы учреждения, губкинцы смогут побывать на одном из ненецких стойбищ и своими глазами увидеть повседневную жизнь аборигенов, или попасть на газовое месторождение и посмотреть на цеха, газоперерабатывающее оборудование, или узнать об условиях быта и труда в лагерях ГУЛАГа, увидеть полуразрушенные мосты и бараки, железную дорогу.

Необходима предварительная запись по телефону: 5-44-76.

Адрес: мкр. 12, д. 38

Дата: 23 мая

Стоимость: от 200 рублей

Мастер-класс «Ямальская керамика» (12+)

Участники мастер-класса познакомятся с основными техниками гончарного искусства и создадут уникальное изделие из глины, которое после сушки и обжига заберут с собой.

Адрес: мкр. 12, д. 38

Дата: 23 мая

Стоимость: от 500 рублей

Историческая выставка «Мы город строили любя» (0+)

В основе экспозиции - черно-белые фотографии первостроителей и архивные документы из фондов музея, отражающие ретроспективу строительства и развития города: прибытие поезда с молодогвардейцами Всесоюзного комсомольского отряда; закладка памятного камня; строительство первых домов, проспекта, объектов социальной инфраструктуры; происходящие исторические и культурные события.

Предметный ряд выставки дополнен детализированными макетами: вертолет, нефтяное месторождение, жилая бочка ЦУБ-2м с внутренним интерьером. Каждый из макетов отражает историческое значение в разрезе освоения региона.

Адрес: мкр. 12, д. 38

Дата: 23 и 24 мая

Стоимость: от 40 рублей

Выставка декоративно-прикладного искусства «Городецкая роспись» (0+)

Городецкая роспись - это неординарное явление художественных народных промыслов, уходящее корнями вглубь веков. Своеобразная, яркая и в тоже время лаконичная роспись вот уже много лет привлекает к себе взоры профессиональных художников, любителей искусства и простых жителей страны.

Приглашаем каждого, кто ценит красоту искусства и хочет погрузиться в атмосферу уникального явления русской национальной культуры, посетить выставку «Городецкая роспись».

Адрес: мкр. 12, д. 38

Дата: 23 и 24 мая

Стоимость: бесплатно

