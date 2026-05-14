Фото: архив КП

Ноябрьскому бизнесмену, в чьем заведении отравились 38 человек, вынесли приговор. Расследование уголовного дела длилось почти год и потребовало кропотливой работы следователей совместно с Роспотребнадзором.

Все отравившиеся были клиентами общепита «Кебаб 89». После обеда в заведении у гостей поднялась высокая температура, появились рвота и диарея, боль в животе - все признаки кишечной инфекции. Но, к счастью, обошлось без серьезных последствий.

Фото: СУ СКР по ЯНАО

- В результате с 20 по 30 мая 2025 года 38 человек, в том числе 22 несовершеннолетних, обратились за медицинской помощью. У них выявили сальмонеллез и сопутствующие заболевания, - прокомментировали в пресс-службе регионального следкома.

В суде были представлены доказательства, что шаурма готовилась с грубым нарушением санитарных норм и правил. Так, продукты хранились с нарушениями (были и просроченные), на некоторые отсутствовали документы. Ни в производственных помещениях, ни в торговом зале не проводилась дезинфекция. Да и сами работники не соблюдали правила личной гигиены.

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В итоге суд признал владельца «Кебаб 89» виновным по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей) и приговорил его к 1 году 4 месяцам ограничения свободы.

Кроме того, были удовлетворены иски о взыскании компенсации морального вреда в отношении одиннадцати несовершеннолетних. В общей сложности горе-бизнесмен выплатит им 550 000 рублей.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в детском развлекательном центре Ноябрьска произошла вспышка норовируса: признаки инфекции появились сразу у нескольких детей и взрослых. После расследования, проведенного Роспотребнадзором, выяснилось, что причиной заражения стал бессимптомный носитель норовируса - один из сотрудников. Он сразу же был отстранен от работы, а затем городской центр гигиены и эпидемиологии немедленно провел полную профессиональную дезинфекцию всего заведения. Кроме того, центр закупил дополнительные бактерицидные установки для помещения пищеблока и игрового зала.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.