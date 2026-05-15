Впереди ямальцев ждут самые любимые дни недели - выходные. Суббота и воскресенье - это период, когда можно провести время в кругу семьи, друзей или посетить различные мероприятия, коих в регионе пройдет не мало - концерты, экскурсии, выставки и другие.

«Комсомольская правда» - Ямал» подготовила афишу на предстоящие выходные, 16 и 17 мая, в которой каждый сможет найти для себя что-нибудь интересное.

Салехард

Ночь музеев в Ямало-Ненецком окружном музейно-выставочном комплексе (0+)

Салехардцев приглашают на акцию «Ночь музеев», посвященную теме сохранения культурного наследия народов России и укреплению межнационального единства.

В программе:

- экскурсии по экспозициям «Пересечение трех миров», «Через центр России к Карскому морю», «Оттаявший мир», «Особая кладовая», «Свояси. Неведомое», «Французский импрессионизм»;

- игра-реконструкция воинских практик по летописям «Школа Ермака»;

- воссоздание старинных рецептов;

- интерактивная викторина «Обменяй тревогу на сказку», которая знакомит с пословицами и фольклором народов России;

- выступления представителей диаспор: знакомство с костюмами, орнаментами, музыкальными инструментами;

- мастер-классы, интерактивы и просветительские мероприятия тематического цикла.

Адрес: ул. Чубынина, д. 38

Дата: 16 мая

Стоимость: от 1 000 рублей

Концерт «Сказка о царе Салтане» (0+)

Салехардцам представят Пасхальный театрализованный концерт по мотивам произведения Александра Пушкина.

Зрители не только насладятся искусством, но и глубже погрузятся в атмосферу старинной русской культуры: уникальный пушкинский слог, красочные костюмы княжеской эпохи, народная музыка и яркие хореографические номера.

Адрес: ул. Арктическая, д. 1

Дата: 17 мая

Стоимость: бесплатно

Занятия в лаборатории «Моторика» (0+)

Здесь дети не просто играют - они превращаются в настоящих мастеров: собирают волшебные бусы, создают яркие картины из аппликаций, разгадывают секреты сортировки и учатся писать первые буквы.

Занятия помогут развить координацию движений, улучшить мелкую моторику и подготовить руку к письму - незаметно, играючи, с интересом.

Адрес: ул. Чубынина, д. 36

Дата: 17 мая

Стоимость: от 800 рублей

Литературный бал «Ромео и Джульетта: поэзия сердца» (12+)

Участники литературного бала переживут трогательную историю первой любви Ромео и Джульетты сквозь призму искусства, музыки и театра.

Ребят ждут:

- конкурс стихов: участники поделятся своими творческими талантами, посвященными первой любви, и почувствуют вдохновение самой глубокой, искренней лирики;

- театральные сценки: знаменитые диалоги влюбленных помогут прожить каждую эмоцию героев, стать частью сюжета этой великой пьесы;

- танцы эпохи Ренессанса: гости освоят грациозные движения старинного танца менуэта;

- интерактивный квест «Поиск потерянных писем»: следуя сюжету пьесы, участники будут искать послания от Ромео и Джульетты, раскроют тайны их переписки и помогут преодолеть преграды, стоящие на пути двух сердец.

Адрес: ул. Свердлова, д. 17

Дата: 17 мая

Стоимость: от 1 000 рублей

Новый Уренгой

Вечер хитов «Воскресения» в «Коточердаке» (12+)

Гостей «Коточердака» ждет трибьют концерт, где оживут лучшие мелодии русского рока 80 х. «Кто виноват?», «По дороге разочарований», «Я привык бродить один» и другие легендарные хиты в исполнении Сергея Великоднева.

Адрес: ул. Таежная, д. 11 «А»

Дата: 16 мая

Стоимость: от 200 рублей

Урок мужества «Взятие Кенигсберга» (12+)

Участники урока познакомятся с тем, как разворачивались события штурма и отправятся в увлекательную интерактивную экскурсию по значимым местам города - крепости. Специально для мероприятия подготовлена презентация, в которой собраны интересные факты и захватывающие истории.

Обращаем внимание, что мероприятие включает знания, которых нет в базовых учебных программах, а также материалы познавательного характера, расширяющие кругозор.

Необходима предварительная запись: 23-94-11.

Адрес: ул. Молодежная, д. 17 «Г»

Дата: 16 и 17 мая

Стоимость: от 300 рублей

Программа «Дом мой - Ямал» (12+)

Мастерская «Дом мой - Ямал» - это интегрированное мероприятие, объединившее традиционную лекцию с интерактивными элементами и мастер-классом.

Участники узнают о прошлом и настоящем Ямала, о промышленном освоении Крайнего Севера, когда мечта стала реальностью благодаря отваге и оптимизму первопроходцев.

Один из разделов лекции посвящен военным действиям в Арктике в годы Великой Отечественной войны и значительному вкладу коренных жителей в Победу.

Необходима предварительная запись: +7 (3494) 23-94-11.

Адрес: ул. Молодежная, д. 17 «Г»

Дата: 16 и 17 мая

Стоимость: от 500 рублей

Программа «Вечер в Крыму» (12+)

Крым - удивительное место, полное исторических событий и природных достопримечательностей. Здесь каждый найдет что-то интересное для себя, будь то экскурсии по историческим местам, знакомство с местной кухней или активный отдых на природе.

В программе «Крымская весна» не будет скучных лекций. Вместо этого участник отправятся на увлекательную интерактивную экскурсию и узнают интересные факты о полуострове, услышат захватывающие истории и откроют для себя новые грани Крыма. На память о встрече у каждого останется уникальное изделие, созданное своими руками.

Адрес: ул. Молодежная, д. 17 «Г»

Дата: 16 и 17 мая

Стоимость: от 300 рублей

Ноябрьск

Спектакль «Чудики. Рассказы Шукшина» (16+)

Спектакль «Чудики. Рассказы Шукшина» - это обращение к творческому наследию Василия Макаровича Шукшина - одного из самых самобытных и ярких писателей так называемой деревенской прозы. Будучи сам родом из деревни, он питал любовь и глубокое уважение к простому человеку труда, его образу мыслей, чувствам, родным просторам.

В данном спектакле Ноябрьский городской театр обращается к ряду рассказов автора, чтобы со всей любовью и нежностью поведать о людях глубинки, их жизни и чаяниях.

Адрес: ул. Советская, д. 79

Дата: 16 мая

Стоимость: от 700 рублей

Интерактивная программа «Тропа великих. Перезагрузка» (12+)

Участникам программы «пройдут по тропе» великих русских писателей-классиков. Школьники будут выполнять различные литературные задания, связаны с интересными фактами из биографий и творчества писателей.

Также предусмотрен творческий мастер-класс по изготовлению пера, которое затем послужит оригинальной закладкой для книги.

А тематическая фотозона в атмосфере XIX века поможет прочувствовать дух того времени и сделать запоминающиеся снимки.

Адрес: пр. Мира, д. 70

Дата: 16 мая

Стоимость: от 440 рублей

Выставка «Игра в театр» (0+)

Выставка знакомит с творчеством Лианы Георгиевны Бородецкой - живописца, графика, театрального художника, сценографа и члена Союза акварелистов России.

Посетители увидят эскизы костюмов, декораций и театральных макетов к спектаклям «Король Лир», «Легенда о драконе», «Путешествие «Голубой стрелы», «Пиковая дама», «Викинг», «Тайна заброшенного астероида» и многих других. Эскизы выполнены как в традиционных художественных техниках, так и в диджитал.

Также ноябряне увидят видеографии к нескольким театральным постановкам, которые используются в их оформлении, и тизеры спектаклей.

Адрес: ул. Советская, д. 79

Дата: 16 и 17 мая

Стоимость: от 700 рублей

Отчетный показ театральной студии «Образ» (6+)

Зрителей ожидает увлекательное путешествие в мир драматического искусства, где классика будет адаптирована под современность. Все роли исполняются детьми и подростками.

Каждая постановка несет важный воспитательный смысл, способствует формированию нравственных ценностей и обогащает культурный багаж.

Адрес: ул. Советская, д. 79

Дата: 17 мая

Стоимость: от 500 рублей

Лабытнанги

Сольный концерт хореографического коллектива «Палитра» (6+)

В Год народного единства коллектив «Палитра» собрал воедино свои лучшие народные постановки: русские - хороводные и плясовые танцы, кавказские - залихватские и ритмичные, северные - причудливые и завораживающие, а еще белорусский игровой и башкирский обрядовый танцы. Кроме того, коллектив покажет военные танцы, посвященные Великой Отечественной войне.

Концерт даст повод задуматься, насколько глубокий смысл закладывается в движениях, музыке, во взаимоотношениях партнеров.

Адрес: пл. В. Нака, д. 2

Дата: 16 мая

Стоимость: от 1 100 рублей

Концерт «Храним наследие России» (6+)

Зрителей ждет настоящее путешествие в мир русской души, где каждая нота, каждое движение и каждое слово наполнены любовью к родной земле, ее истории и традициям.

В программе вечера - лучшие образцы народного творчества, классические и современные произведения, вдохновленные богатейшим культурным наследием России.

Каждый номер - это не просто выступление, а возможность сохранить и передать ту удивительную атмосферу, которая веками формировала национальную идентичность. Шанс прикоснуться к истокам, почувствовать связь поколений и еще раз убедиться, как важно беречь и приумножать то, что досталось от предков.

Адрес: ул. Школьная, д. 18

Дата: 16 мая

Стоимость: от 600 рублей

Отчетный концерт творческих коллективов «Акварель талантов» (6+)

В концерте будут задействованы творческие коллективы клуба «Строитель», включая театральную студию «Персонаж» и коллектив современной хореографии «Овация».

Дання концертная программа - это философская сказка о поиске вдохновения, в которой через создание единой картины раскрываются ключевые аспекты воспитания: сохранение семейных ценностей, преемственность поколений и уважение к традициям. Особое внимание уделено народному творчеству. Сюжет учит созиданию через добрые дела и взаимовыручку, показывая, что искусство - это труд души.

Адрес: ул. Корчагинцев, д. 9

Дата: 17 мая

Стоимость: от 400 рублей

Экскурсия «История семи лиственниц» (0+)

Начинается экскурсия со стилизованного жертвенного места народа ханты, которое было устроено у причудливо растущих семи лиственниц. Ее участники познакомятся с материальной и духовной культурой первых поселенцев будущего горда - ханты и коми-зырян. Так, в стилизованных чуме и избе можно посмотреть этнографические предметы, отражающие быт и традиционные занятия северян: орудия труда, утварь, одежда, средства передвижения, предметы охоты и рыболовства.

Далее экскурсанты узнают история «мертвой дороги», первого градообразующего предприятия и лесоперевалочной базы.

Завершает экскурсию раздел о флоре и фауне ямальской природы и богатстве месторождений полезных ископаемых Полярного Урала.

Адрес: ул. Первомайская, д. 29

Дата: 16 и 17 мая

Стоимость: от 300 рублей

Муравленко

Индивидуальный мастер-класс по изобразительному искусству (14+)

Мастер классы проводят опытные преподаватели отделения декоративно прикладного и изобразительного искусства - профессионалы, которые помогут раскрыть творческий потенциал в комфортной обстановке.

Программа изобразительного искусства включает основы рисунка и композиции, работу с цветом и освоение различных техник (акварель, гуашь, пастель, графика). А программа прикладного творчества - знакомство с традиционными и современными ремеслами (декупаж, лепка, текстильные техники, бумагопластика и другие).

Каждый мастер класс строится индивидуально под уровень подготовки и возрастные особенности ученика, личные интересы и творческие запросы.

Адрес: ул. Ленина, д. 14

Дата: 16 мая

Стоимость: от 1 200 рублей

Экспозиция «По следам забытой экспедиции» (6+)

Выставка погружает в мир ледникового периода. Посетители познакомятся с животными, жившими более 100 000 лет назад, а затем, с помощью камеры телефона, смогут оживить их. Новые технологии позволяют не только показать экспонаты из фонда музея, но и увидеть, как выглядели древние животные.

В проекте участвуют не похожие друг на друга представители фауны прошлого: мамонт, шерстистый носорог, эласмотерий, пещерный лев и другие.

Адрес: ул. Ленина, д. 51

Дата: 16 и 17 мая

Стоимость: от 200 рублей

Экспозиция «Ямал: прошлое и настоящее» (6+)

Экспозиция состоит из двух блоков. Первый рассказывает о животных, некоторые виды которых занесены в Красную книгу. Это, например, северный олень, белый медведь, а также 110 видов птиц - стерх, гуменников, лысух и других.

Вторая часть экспозиции посвящена культуре и традициям коренных народов Севера - ненцев, селькупов, хантов. Посетители узнают об особенностях их быта, о конструкции нарт, покрое одежды, интерьерах чумов и многом другом.

Адрес: ул. Ленина, д. 51

Дата: 16 и 17 мая

Стоимость: от 200 рублей

Арт-мастерская «Искусница» (12+)

Сегодня вязание считается одним из самых древних видов рукоделия, ведь его история началась более трех тысяч лет тому назад!

Арт-мастерская «Искусница» - это место, где каждый желающий может научиться искусству вязания крючком и спицами в приятной обстановке, пообщаться как с опытными, так и с начинающими вязальщицами.

В процессе работы участников обучат азам и объяснят необходимые основы вязания.

Адрес: ул. Ленина, д. 51

Дата: 17 мая

Стоимость: бесплатно

Губкинский

Мастер-класс «Цветочный ансамбль» (6+)

Это мастер-класс по созданию цветочных композиций в графическом дизайне. Участники познакомятся с системой разбора натуры, стилизацией ансамбля, подбором гармоничных оттенков цвета, способами отрисовки в векторе и растре, созданием бесшовных узоров для текстиля и веб-дизайна. В итоге у каждого получится проект, полный нежности, глубины и природной красоты.

Адрес: мкр. 2, д. 32

Дата: 16 мая

Стоимость: от 500 рублей

Выставка плакатов «Искусство военной сатиры» (0+)

В фойе Губкинского музея освоения Севера начала работу выставка плакатов «Искусство военной сатиры», приуроченная к 81-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Основу выставки составляют копии сатирических плакатов известных советских художников Кукрыниксов (псевдоним творческого трио Михаила Куприянова, Порфирия Крылова и Николая Соколова).

Художники изображали фашистов как жалких, уродливых и комичных, подчеркивая их жестокость, коварство и военную несостоятельность.

Адрес: мкр. 12, д. 38

Дата: 16 и 17 мая

Стоимость: бесплатно

Выставка декоративно-прикладного искусства «Городецкая роспись» (0+)

Городецкая роспись - это неординарное явление художественных народных промыслов, уходящее корнями вглубь веков. Своеобразная, яркая и в тоже время лаконичная роспись вот уже много лет привлекает к себе взоры профессиональных художников, любителей искусства и простых жителей страны.

Приглашаем каждого, кто ценит красоту искусства и хочет погрузиться в атмосферу уникального явления русской национальной культуры, посетить выставку «Городецкая роспись».

Адрес: мкр. 12, д. 38

Дата: 16 и 17 мая

Стоимость: бесплатно

Городской конкурс детского таланта и творчества «Мини-мисс и Мини-мистер Губкинского - 2026» (6+)

Юные участники покажут свои таланты, творческие номера, артистизм и смекалку в борьбе за главные титулы конкурса.

Это всегда яркий праздник детства, творчества и искренних эмоций! Приходите поддержать маленьких звездочек!

Адрес: мкр. 3, д. 4

Дата: 17 мая

Стоимость: бесплатно