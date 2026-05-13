Ледоход-2026 на Ямале: хроника движения, когда ждать подвижки в Салехарде

Фото: администрация Салехарда

Обь постепенно очищается ото льда и готова предстать во всей своей красе. Границу с Ямалом первая голова ледохода преодолела еще 7 мая: подвижки были замечены в деревне Казым-Мыс Шурышкарского района. А вторая голова ледохода находилась в 10 километрах ниже села Тугияны Белоярского района Югры. До границы Ямала ей оставалось преодолеть 147 километров.

На сегодняшний день, 13 мая, голова ледохода на реке Большая Обь находится в 10 километрах ниже по течению села Питляр Шурышкарский район, а хвост - выше по течению села Горки Шурышкарский район. Протяженность ледохода - около 100 километров. За сутки он продвинулся на 10 километров.

Голова ледохода на реке Малая Обь зафиксирована ниже по течению села Шурышкары Шурышкарского района, хвост - около села Шурышкары. Его длина - 60 километров. Динамика за сутки - 15 километров.

До Салехарда ледоход может добраться уже 13-15 мая. Голове на Малой Оби осталось преодолеть всего 70 километров, а на Большой Оби - 77 километров.

Скриншот с геосервиса «Ледовая обстановка»

По информации регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства, как только подвижки льда будут замечены в районе переправы Салехард - Лабытнанги, суда на воздушной подушке сменят вертолеты. А пока что они курсируют с 6:45 до 23:00.

- При подвижках льда, заторошиванию трассы и навалах льда в местах посадки/высадки пассажиров движение судов на воздушной подушке будет прекращено, - прокомментировали в ведомстве.

Вертолеты будут перевозить пассажиров с 7:00 до 18:00 часов по утвержденному расписанию. Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании или в кассах.

Как можно отследить ледоход на Ямале в онлайн-режиме?

1. Геосервис «Ледовая обстановка» в составе Единой картографической системы Ямала. С его помощью можно мониторить состояние льда и продвижения ледохода на реках Обь, Надым, Пур и Таз.

Голова ледохода отмечена красным треугольником, гидропосты - синими значками, а проценты указывают количество льда относительно площади реки. Например, 100 % - ледоход идет сплошным полем; 10% - лед занимает именно такую площадь реки, остальные 90% - чистая вода.

2. Онлайн-камеры. В режиме реального времени за ледовой обстановкой можно наблюдать с помощью камер на переправе Салехард - Лабытнанги.

3. Росгидромет и Обь-Иртышское УГМС. Здесь можно узнать сводки погоды с указанием осадков и атмосферных явлений, влияющих на прохождение ледохода.

