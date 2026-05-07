Уже в эту субботу Ямал с размахом отметят 81-летие Победы в Великой Отечественной войне. Чтобы передать историческую память, городах и поселках проводятся торжественные шествия, парады у домов ветеранов, со сцен звучат «Катюша» и «Смуглянка», сотни людей становятся воедино и шагают в «Бессмертном полку». Как правило, большинство мероприятий требуют перекрытия улиц. Рассказываем, где на Ямале перекроют дороги на 9 мая.

Салехард

В День Победы в городе временно закроют движение на нескольких улицах. Причем уже накануне праздника.

8 мая

- с 10:00 - 12:00 - проезд к Парку Победы;

- с 16:00 - улица Матросова: от улиц Губкина и Арктическая до улицы Ямальская, а также от улицы Ямальской до перекрестка с улицей Подшибякина. Ограничение будет действовать до 19:00 9 мая.

9 мая

- 07:00 - 23:30 - проезд к парку Победы;

- 07:00 - 17:00 - проспект Молодежи;

- 07:00 - 16:00 - улица Объездная: от улицы Молодежи до улицы Матросова;

- 07:00 - 13:00 - улица Чубынина: от улицы Республики до перекрестка улиц Кнунянца, Почтовая и Молодежи;

- 07:00 - 19:00 - улица Подшибякина: от улицы Матросова до улицы Зои Космодемьянской.

Новый Уренгой

В связи с празднованием 9 мая в Новом Уренгое перекроют проспект Ленинградский и несколько улиц.

- с 06:00 до 16:00 - проспект Ленинградский.

- с 6:00 до 13:00 - улица Сибирская: от проспекта Ленинградский до улицы Новая);

- с 06:00 до 13:00 - улица Юбилейная: от улицы Молодежная до улицы 26 Съезда КПСС;

- с 06:00 до 13:00 - улица Ямальская: от остановочного пункта «Южный рынок» до примыкания к дому №16 по улице Сибирская.

Объехать закрытые участки можно улицам 26-го Съезда КПСС, Геологоразведчиков, Молодежная и Юбилейная.

- с 12:00 до 14:00 - проспект Мира в районе Коротчаево.

Объезд - по улице Шоссейная, которая замыкает проспект Мира с двух сторон.

Ноябрьск

В Ноябрьске на День Победы планируется закрыть две центральные улицы: Ленина и 40 лет Победы.

- с 07:00 до 17:00 - улица Ленина: от дома № 76 «В» до перекрестка с улицей Дзержинского;

- с 07:00 до 17:00 - улица 40 лет Победы: от дома № 3 до пересечения с улицей Ленина.

Лабытнанги

В Лабытнанги ограничение движения связано с шествием «Бессмертного полка».

- с 14:20 до 15:30 - улица Первомайская: от улицы Советская до дома № 24 по улице Школьная;

- с 14:20 до 15:30 - улица Школьная: от улицы Первомайская до дома № 24 по улице Школьная;

- с 15:00 до 16:30 - площадь В. Нака: от улицы Первомайская до дома № 24 по улице Школьная.

Надым

В Надыме дороги закроют из-за шествий «Победный май» и «Бессмертный полк», а также других праздничных мероприятий.

- с 09:00 до 12:00 - улица Геологоразведчиков: от пресечения с автомобильной дорогой по улице Комсомольская до выезда из жилой зоны между домами № 7 и № 5 по улице Геологоразведчиков;

- с 09:00 до 12:00 - улица Комсомольская;

- с 09:00 до 12:00 - улица Строителей;

- с 09:00 до 12:00 - улица Зверева: от улицы Полярная до выезда между административными зданиями № 10, № 8, № 1 по улице Зверева;

- с 09:00 до 12:00 - Проезд № 1: от улицы Зверева до улицы Ямальская.

- проспект Ленинградский: от улицы Комсомольская до жилого дома №10 «В» по проспекту Ленинградский;

- с 12:00 до 14:00 - улица Зверева: от улицы Полярная до Кольцевой развязки на пересечении улиц Зверева и Ленинградского проспекта;

- с 12:00 до 14:00 - Кольцевая развязка на пересечении улиц Зверева и Ленинградского проспекта;

- с 12:00 до 14:00 - улица Зверева: от Кольцевой развязки на пересечении улиц Зверева и Ленинградского проспекта до школы искусств № 1;

- с 12:00 до 14:00 - Проезд № 1: от улицы Зверева до улицы Ямальская;

- с 12:00 до 14:00 - улица Комсомольская: от пересечения с автомобильной дорогой по улице Зверева до пересечения с автомобильной дорогой по улице Ямальская.

- с 14:00 до 18:30 - проезд от проспекта Ленинградского до набережной им. Оруджева.

Тарко-Сале

В связи с проведением парада и шествия «Бессмертный полк» 9 мая в городе временно перекроют пять улиц: Мира, Губкина, Тарасова, Республики и Ленина.

- Просим учитывать изменения при планировании маршрутов и заранее выбирать пути объезда, - обратились в мэрии к землякам.

