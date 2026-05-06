Кадры из подъезда, где 33-летний мужчина напал на подростка

Новоуренгойский суд вынес приговор по громкому уголовному делу с участием 33-летнего местного жителя и подростка. Мужчина напал на парня, когда тот раскладывал листовки в почтовые ящики, жестоко избил, а затем достал нож...

Раскладывал листовки и никого не трогал

Все произошло 9 января 2026 года по адресу: мкр. Мирный д. 4 кор. 1. Юноша раскладывал в почтовые ящики рекламные листовки и совершенно не ожидал, что вот-вот станет жертвой агрессора.

В ролике, разлетевшемся по всем местным соцсетям, отчетливо видно, как парень спокойно кладет в ящики рекламки. В этот момент к нему подходит мужчина в желтой футболке и стучит по спине. Далее подросток оборачивается, получает удар в лицо, и завязывается нешуточная драка.

Новоуренгойцы, увидев такой контект, немедленно потребовали как минимум найти и задержать мужчину, а как максимум - завести уголовное дело. Долго ждать не пришлось. Поскольку ситуация получила большой общественный резонанс, на нее обратил внимание председатель российского следкома Александр Бастрыкин. Он поручил исполняющему обязанности руководителя ямальского управления Дмитрию Цымбаленко завести уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах.

Неправильно услышал разговор

Что же так разозлило мужчину, что он набросился на парня, да еще и с ножом? Ответ на этот вопрос дали следователи: разговор по домофону. Новоуренгойцу показалось, будто бы подросток нагрубил его матери, и злость на него затмила разум.

- Обвиняемый, находясь в своей квартире, услышал разговор по домофону свой матери и подростка. Надуманно полагая, что в адрес матери прозвучали оскорбления (что фактически не соответствовало действительности), он, вооружившись ножом, спустился на первый этаж, - прокомментировали в пресс-службе регионального следкома.

Что было далее - уже известно. Не помня себя от ярости, мужчина сжал руки в кулаки и не менее двадцати раз ударил парня, а закончив расправу - достал нож и начал угрожать убийством.

В итоге врачи диагностировали у подростка ушибы мягких тканей, кровоподтеки, а также ушиб почек. К счастью, все травмы оказались не столь серьезными.

Приговор для «защитника»

Суд признал новоуренгойца виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам и угрозой его применения, с применением предметов, используемых в качестве оружия) и обязал его выплатить штраф в 500 000 рублей.

Кстати, штраф - это минимальное наказание по данной статье. А максимальное - до семи лет лишения свободы.

