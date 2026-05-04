Погода на Ямале с 4 по 10 мая 2026 года: потепление до +17 градусов и слабый дождь

В ближайшие семь дней, с 4 по 10 мая 2026 года, жителей Ямала ждет стабильный дневной плюс. Так, днем столбики термометров максимально покажут +17 градусов, а ночью температура может упасть примерно до -3.

Что касается осадков, они пройдут во всех муниципалитетах, но не ежедневно.

Салехард. Средняя температура воздуха ночью составит -3 градуса, а днем +4. Эта неделя выдастся для салехардцев довольно пасмурной: тучи заволокут небо в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье. Кроме того, в среду и выходные пройдет дождь. Во вторник синоптики обещают яркое солнце, а в четверг - переменную облачность и кратковременные осадки. Ветер западный от 1 до 10 м/с. Атмосферное давление колеблется от 747 до 761 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 40 до 100 %.

Новый Уренгой. Средняя температура воздуха ночью составит -5 градусов, а днем 0. В понедельник в городе пройдет дождь, а во вторник ненадолго выглянет солнце. Со среды по четверг синоптики вновь предвещают осадки, а с пятницы по субботу - облачность с прояснениями. Воскресенье же выдастся одновременно и снежным, и дождливым. Ветер восточный с переходом на северо-западный от 1 до 13 м/с. Атмосферное давление колеблется от 746 до 761 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 76 до 100 %.

Ноябрьск. Средняя температура воздуха ночью составит 0 градусов, а днем +8. На этой неделе ноябрян ждут пять дождливых дней: вторник, среда, четверг, суббота и воскресенье. Однако в среду и четверг может выглянуть солнце. А понедельник и пятницу будет просто облачно. Ветер северный от 1 до 19 м/с. Атмосферное давление колеблется от 740 до 761 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 36 до 98 %.

Лабытнанги. Средняя температура воздуха ночью составит -3 градуса, а днем +4. Как и в окружной столице, понедельник и пятница выдадутся пасмурными, вторник - солнечным, а в среду, четверг и выходные пройдет небольшой дождь. Ветер западный от 1 до 10 м/с. Атмосферное давление колеблется от 747 до 761 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 40 до 100 %.

Муравленко. Средняя температура воздуха ночью составит 0 градусов, а днем +7. Понедельник выдастся для муравленковцев дождливым, вторник - облачным, а среда и четверг - ясными. С пятницы по воскресенье снова пройдет дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 1 до 15 м/с. Атмосферное давление колеблется от 747 до 761 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 34 до 100 %.

Губкинский. Средняя температура воздуха ночью составит -2 градуса, а днем +6. С понедельника по четверг в городе пройдет дождь. В пятницу прогнозируется облачность, в субботу - небольшой снег с дождем, а в воскресенье - просто снег. Ветер северо-западный с переходом на северный от 1 до 17 м/с. Атмосферное давление колеблется от 743 до 761 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 34 до 100 %.

Надым. Средняя температура воздуха ночью составит -2 градуса, а днем +6. На этой неделе надымчане увидят солнце лишь однажды - во вторник. Во все остальные дни, за исключением пятницы, в городе будет дождливо, а в пятницу - просто пасмурно. Ветер южный с переходом на западный от 1 до 14 м/с. Атмосферное давление колеблется от 746 до 761 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 36 до 100 %.

Тарко-Сале. Средняя температура воздуха ночью составит -2 градуса, а днем +4. В понедельник пройдет дождь, во вторник ненадолго выглянет солнце, а в среду и четверг снова нагрянут осадки. Пятница и суббота будут с прояснениями, а воскресенье - с кратковременным дождем. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 16 м/с. Атмосферное давление колеблется от 742 до 761 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 41 до 100 %.

