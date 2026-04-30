Майские праздники на Ямале обещают быть яркими и насыщенными: музеи, библиотеки и другие культурные учреждения подготовили для северян разнообразные программы, объединяющие спорт, творчество, музыку и не только - каждый найдет событие по душе, чтобы встретить весну с вдохновением. Рассказываем, куда сходить в праздники, с 1 по 3 мая, на Ямале в 2026 году.

Салехард

Жителей Салехарда приглашают встретить первомай у ЦКиС «Геолог». Здесь, на главной городской площади, состоится концерт «Звени, поющий, яркий май!». Городские творческие коллективы исполнят всеми любимые весенние песни. розвучат любимые песни.

Ноябрьск

В Ноябрьске праздничная программа, посвященная первомаю, пройдет у здания Центра спортивных мероприятий и физкультурно-массовой работы. Творческие коллективы и солисты города поздравят земляков с праздником и подарят яркие выступления.

Лабытнанги

В Лабытнанги празднование первомая начнется с «Парада семей» - в 13:00 они пройдут по улицам города.

В это же время на площади В. Нака начнутся праздник «Весенний драйв» и театрализованное представление для детей «Весну встречаем».

А ГДК «30 лет Победы» подготовил театрализовано-игровую программу «Сказочный мир детства».

На следующий день, 2 мая, на площади клуба «Строитель» пройдет детская праздничная программа «Мир! Труд! Май! Веселиться начинай!».

Муравленко

Для жителей Муравленко подготовили большую афишу: общегородская зарядка, шоу мыльных пузырей, концерт с участием местных коллективов, детская развлекательная программа и не только.

В последующие два дня муравленковцев ждут различные фестивали, сдача ГТО, блиц-турнир по шахматам, череда мастер-классов и многое другое.

Губкинский

В Губкинском первомайские гуляния пройдут на площадях у ГДК «Олимп» и ДК «Строитель». Горожан будут ждать концертная программа, спортивные состязания, интерактивные площадки, мастер-классы, конкурсы для детей и взрослых, выездная торговля.

Надым

Надымчане встретят первомай на площади Юбилейная. Начнется праздник с игровой программы для детей «Первомай - зажигай», а затем состоятся программа «В каждой песне весна» и акция «Культурный хоровод».

А 2 и 3 мая в школе № 3 пройдет молодежный форум «Навигатор успеха».

Тарко-Сале

В парке «Прибрежный» состоится программа, объединяющая празднование Дня весны и труда с Днем коренных малочисленных народов РФ.

Так, с 13:00 до 13:30 состоится акция «Мир! Труд! Май!» и квест-игра «Серп и молот». Затем начнется часовой концерт «Россия - семья семей», а с 14:30 до 16:00 можно будет увидеть конкурс женской этнической красоты и таланта «Шатута ни / Северная красавица».

Также организаторы подготовили детский городок «Торова» и тематические мастер-классы, ярмарку-выставку «Мастера ямальской земли», торговые ряды и гостевой чум «В гости к ненцам».

