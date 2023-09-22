В Надыме пациентов районной больницы кормят сырыми котлетами и макаронами с жуками

Фото: соцсети

В Надыме разгорается скандал вокруг районной больницы, а точнее, вокруг ее столовой.

Дело в том, что на днях одному из пациентов подали макароны с... насекомым. Увиденное настолько возмутило северянина, что он тут же выложил пост в соцсетях, посетовав на наплевательское отношение поваров к больным.

- Красотка! Еда в центральной в больнице - топ, - съязвил северянин.

В качестве доказательств ямалец опубликовал фото той самой «красотки», из-за которой и разгорелся весь сыр-бор.

Фото: соцсети

А дальше, как говорится, понеслось. Люди стали оставлять свои комментарии, рассказывая, где и при каких обстоятельствах они столкнулись с едой из местной больницы.

- Помню, как в роддоме сырую котлету дали, похожую на... Сами решите, на что она похожа, - пишет Елена Мецгер.

Фото: Елена Мецгер

Кстати, жалуются на еду в роддоме и мамы из Салехарда. По словам женщин, кормят их лишь одной капустой, которая, к слову, вызывает вздутие, дискомфорт, мешает проведению УЗИ, а у младенцев и вовсе провоцирует колики.

Фото: соцсети

Лилия Лаптандер посетовала на меню в инфекционном отделении Надымской РБ.

- Лежала в инфекции, вся еда холодная, не вкусная, а чай как из под крана. У них даже чайника нет в больнице, - рассказывает девушка.

А Анастасия Водолазко и вовсе отравилась от гастрономических изысков поваров.

- Я 9 марта 2018 года отравились в больнице рыбными котлетами!! Так что насекомые в макаронах - это не страшно, - заключила надымчанка.

Не повезло с едой и Кристине Серегиной - девушке досталась каша с червями.

- В отделении терапии кашки с червями давали. Сказали, что это нормально, они попадаются в мешках, где хранятся крупы, - рассказала девушка.

При этом большинство жителей сошлись во мнении, что так было не всегда. До пандемии коронавируса в столовой готовили вкусно и без насекомых, а после, почему-то, ситуация резко ухудшилась, и объяснения этому нет.

В пресс-службе Надымской РБ извинились перед пациентом за сложившуюся ситуацию и пообещали принять меры.

- Мы приносим извинения за сложившуюся ситуацию. К поставщику питания примем меры, а также усилим контроль организации питания в медучреждении, - прокомментировал представитель больницы.

Отметим, что периодически поступают недовольства на еду и в образовательных учреждениях Ямала. Детям не нравится, что их кормят перемороженными сосисками, безвкусным пюре, заплесневелым хлебом и поят компотом с мошками.