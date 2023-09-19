«Наверное, ждем трагедии»: в Ноябрьске территорию возле школы утыкали арматурой, которую не видно в темноте

Фото: Виктория Данильченко

Жители Ноябрьске не на шутку встревожены огромной арматурой, торчащей возле школы №13. Горожане опасаются, что дети, заигравшись, могут не заметить опасности и напороться на острые штыри, особенно это легко сделать в темноте.

- Около школы №13 в огромном количестве торчит арматура, некоторая обозначена маленькими красными ленточками, но в темноте ее практически не видно. Дети идут толпами, могут толкнуть друг друга, засмотреться в телефон и не заметить торчащий прут, - возмущается Виктория Данильченко.

По словам горожанки, территория, на которой ведутся работы, ничем не огорожена. Да и тот факт, что ремонт до сих пор не завершен, тоже вызывает у женщины не мало вопросов. Ведь сдать этот участок должны были еще 1 сентября.

В качестве доказательств северянка сделала несколько фото. На каждом из них можно отчетливо рассмотреть огромный железный прут, торчащий из земли. Если на такой упасть, то трагедии не миновать.

Фото: Виктория Данильченко

Чтобы не допустить беды, горожанка предлагает установить ограждение, а еще лучше - заменить арматуру на безопасные, гибкие и светоотражающие пруты.

В итоге поддержали женщину практически все жители. Ноябряне недоумевают, почему подрядчик так наплевательски относится к безопасности людей, а власти не предпринимают мер и не подгоняют безответственных рабочих.

- Почему к подрядчику не применяют штрафные санкции за несвоевременное выполнение работ? Действительно, дети ходят в школу. И мы, наверное, ждем очередной трагедии, - рассуждает Анна Гурза.

Согласен с северянками и Михаил Паутов. По его словам, происходящее - легкомыслие производителей работ.

- Дети не смотрят, куда бегут, и уж тем более, куда падают. Пока не произошло трагедии, надлежит огородить стройплощадку, согласно требованиям. Если это стройка - значит нечего там делать несовершеннолетним, - заключил мужчина.

Солидарна со всем вышесказанным и Кристина Сергеевна, чей ребенок учится в 13-й школе.

- Вчера шла с собрания в полной тьме. И эти штыри не видно! Еще и вход в школу с задней калитки, так что приходится проходить весь путь именно через эти штыри, - говорит ноябрянка.

Фото: Виктория Данильченко

Видя, какой негатив вывал данный пост, власти поспешили успокоить людей, сообщив, что уже сегодня территорию обязательно огородят.

- В местах, где проложен бордюрный камень, установлены разбивочные колышки. Подрядчику дано указание обезопасить территорию. Сегодня место работ огородят сигнальной лентой, исключающей проход детей, - подчеркнули в администрации Ноябрьска.

Что касается данного участка, на нем ведется ремонт внутриквартального проезда к школе. Согласно контракту, рабочие должны привести в порядок 409 метров дороги, обустроить тротуары, водоотводы, установить бортовые камни и сделать стоянку на 112 мест.