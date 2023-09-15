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Общество15 сентября 2023 12:17

«Дети учатся в три смены, в коридорах»: в Аксарке родители недовольны условиями обучения детей в местной школе

В Аксарке ученикам школы не хватает мест
Вера Зенина
Вера Зенина
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Вот уже который год родители аксарковских школьников пытаются добиться нормальных условий обучения для своих детей. Дело в том, что сейчас в селе работает только одно учебное заведение, и места в нем всем не хватает.

Существующая школа рассчитана лишь на 500 учеников, но на деле обучаются в ней по меньше мере тысяча ребят.

- Кабинетов не хватает, дети пол-урока сидят в коридорах и ждут, когда им найдут место. Школа работает без звонков: учителя сами распределяют время урока на каждый класс. Это нужно для того, чтобы в коридорах и столовой не возникало столпотворения. Дети приходят домой после 19.00, а им еще нужно сделать уроки, да и прогуляться хочется, это же дети…, - негодует местная жительница.

По словам родителей, чтобы хоть как-то уместить детей, их поделили на три смены: первая с 8.00, вторая - с 12.00, а третья - с 14.00. И получается, что больше трехсот ребятишек обучаются вечером, что не совсем хорошо сказывается на здоровье.

Солидарна с землячкой и Соня Калинина, как уверяет северянка, ситуация с тем, что дети во время урока сидят в коридорах, повторяется из раза в раз, но исправить ее просто нет возможности.

- А как ей не повторяться, если абсолютно все кабинеты заняты. Замдиректора из кожи вон лезет, чтобы обеспечить обучение всех детей в этом маленьком здании, - говорит девушка.

А Татьяна Фрейман вообще видит свою дочь, когда она просыпается и ложится спать. Вечерами девочка находится в школе и еще занимается внеурочной деятельностью.

- Не забывайте, что детям нужно еще и в обязательном порядке посещать внеурочную деятельность. Как хочешь, так и успевай! Я дочь свою вижу, когда она просыпается и, практически, когда она ложится спать. Это все очень серьезно... дети страдают, - вздыхает женщина.

И таких комментариев под постом десятки, и в каждом родители требуют от властей принять хоть какие-то меры. Например, отдать один из корпусов детского сада «Солнышко» начальным классам.

Однако все прекрасно понимают, что выход из этой ситуации только один - строительство новой школы. Но пока даже нет примерных сроков начала работ.

Об этом одной из жительниц сообщили в администрации Приуральского района после того как она обратилась в приемную губернатора.

- К сожалению, точные сроки по вводу в эксплуатацию и строительства в целом школы в селе Аксарка на сегодняшний день не определены, - прокомментировали в мэрии.

Чтобы разобраться в происходящем, корреспондент «Комсомольской правды - Ямал» обратился в региональный департамент образования. Его представитель сообщил, что школа Аксарки находится в подчинении управления образования Приуральского района, поэтому получить ответ можно лишь там.

Далее журналист связался с руководителем управления Оксаной Лобковой, которая, к слову, опровергла заявления родителей.

- Обучение идет в две смены. Во вторую обучение у одних детей начинается в 12.00, а у других в 14.00. Заканчивается оно позднее, чем положено, в 19.00, - говорит руководитель.

Что касается классов, то и здесь все тоже хорошо. В первую неделю учебы было, что детям пришлось сидеть в коридоре, но это оказались внеурочные занятия.

- Это было в первую неделю занятий, когда расписание еще формировалось. Педагог дополнительного образования проводила досуговую деятельность для ребят, направленную на активность. Это были не занятия, а досуговая занятость детей, - подчеркнула директор.

А тем временем родители уже хотят заявить о своей проблеме на Первом канале, ведь то, как происходит учебный процесс сейчас, их категорически не устраивает, да и сам их детей тоже.

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