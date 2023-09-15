«Дети учатся в три смены, в коридорах»: в Аксарке родители недовольны условиями обучения детей в местной школе

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Вот уже который год родители аксарковских школьников пытаются добиться нормальных условий обучения для своих детей. Дело в том, что сейчас в селе работает только одно учебное заведение, и места в нем всем не хватает.

Существующая школа рассчитана лишь на 500 учеников, но на деле обучаются в ней по меньше мере тысяча ребят.

- Кабинетов не хватает, дети пол-урока сидят в коридорах и ждут, когда им найдут место. Школа работает без звонков: учителя сами распределяют время урока на каждый класс. Это нужно для того, чтобы в коридорах и столовой не возникало столпотворения. Дети приходят домой после 19.00, а им еще нужно сделать уроки, да и прогуляться хочется, это же дети…, - негодует местная жительница.

По словам родителей, чтобы хоть как-то уместить детей, их поделили на три смены: первая с 8.00, вторая - с 12.00, а третья - с 14.00. И получается, что больше трехсот ребятишек обучаются вечером, что не совсем хорошо сказывается на здоровье.

Солидарна с землячкой и Соня Калинина, как уверяет северянка, ситуация с тем, что дети во время урока сидят в коридорах, повторяется из раза в раз, но исправить ее просто нет возможности.

- А как ей не повторяться, если абсолютно все кабинеты заняты. Замдиректора из кожи вон лезет, чтобы обеспечить обучение всех детей в этом маленьком здании, - говорит девушка.

А Татьяна Фрейман вообще видит свою дочь, когда она просыпается и ложится спать. Вечерами девочка находится в школе и еще занимается внеурочной деятельностью.

- Не забывайте, что детям нужно еще и в обязательном порядке посещать внеурочную деятельность. Как хочешь, так и успевай! Я дочь свою вижу, когда она просыпается и, практически, когда она ложится спать. Это все очень серьезно... дети страдают, - вздыхает женщина.

И таких комментариев под постом десятки, и в каждом родители требуют от властей принять хоть какие-то меры. Например, отдать один из корпусов детского сада «Солнышко» начальным классам.

Однако все прекрасно понимают, что выход из этой ситуации только один - строительство новой школы. Но пока даже нет примерных сроков начала работ.

Об этом одной из жительниц сообщили в администрации Приуральского района после того как она обратилась в приемную губернатора.

- К сожалению, точные сроки по вводу в эксплуатацию и строительства в целом школы в селе Аксарка на сегодняшний день не определены, - прокомментировали в мэрии.

Чтобы разобраться в происходящем, корреспондент «Комсомольской правды - Ямал» обратился в региональный департамент образования. Его представитель сообщил, что школа Аксарки находится в подчинении управления образования Приуральского района, поэтому получить ответ можно лишь там.

Далее журналист связался с руководителем управления Оксаной Лобковой, которая, к слову, опровергла заявления родителей.

- Обучение идет в две смены. Во вторую обучение у одних детей начинается в 12.00, а у других в 14.00. Заканчивается оно позднее, чем положено, в 19.00, - говорит руководитель.

Что касается классов, то и здесь все тоже хорошо. В первую неделю учебы было, что детям пришлось сидеть в коридоре, но это оказались внеурочные занятия.

- Это было в первую неделю занятий, когда расписание еще формировалось. Педагог дополнительного образования проводила досуговую деятельность для ребят, направленную на активность. Это были не занятия, а досуговая занятость детей, - подчеркнула директор.

А тем временем родители уже хотят заявить о своей проблеме на Первом канале, ведь то, как происходит учебный процесс сейчас, их категорически не устраивает, да и сам их детей тоже.