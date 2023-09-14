«Все живут своей жизнью, а я хожу на кладбище»: на Ямале в роддоме погиб ребенок, а безутешная мама пять лет не может добиться справедливости

Малыш погиб через два дня после своего рождения Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

Беременность одно из самых счастливых и одновременно волнительных периодов в жизни практически каждой женщины. Мамы ждут появления малыша, трепетно к этому готовятся, следят за своим здоровьем, но не всегда этого оказывается достаточно. Любая ошибка, не тот шаг, стечение обстоятельств порой оказываются роковыми. В редакцию «Комсомольская правда-Ямал» обратилась горем убитая жительница Лабытнанги. Несколько лет назад она родила сына, а уже через пару дней готовилась к его похоронам. Все эти годы она обивает пороги различных структур, чтобы привлечь к ответственности тех, кто был в тот страшный день, но дело с места так и не двигается.

– Поверьте, ребенок был здоровый, доношенный, долгожданный! Особенно муж очень ждал сына! Но вместо радости быть его родителями, мы ходим к нему на кладбище! Ухаживаем за его могилкой! В душе, конечно, уже нет тех эмоций, что были тогда. В тот момент я была готова грызться с каждым, кто хоть как-то причастен к этому. А сейчас уже нет сил на это!, – говорит женщина.

Беременность, по воспоминаниям женщины, протекала хорошо. Никаких тревожных звоночков не было. И то, что все обернется вот так, никто не ожидал.

– Через два дня после родов сыну стало плохо! Я в панике побежала к медицинской сестре, но помощь, как назло, никто не спешил оказывать! Он скончался в больничных стенах и начался для меня ад! Я думаю, что виновата прививка, но доказательств никаких нет! Начались различные экспертизы и ни с одной из них я не согласна!, – делится мама погибшего мальчика.

Во всех экспертизах, что были проведены, написаны разные причины смерти мальчика.

– Одна экспертиза показала, что он якобы захлебнулся молоком матери, но патологоанатом это опроверг. Желудок во время смерти был пуст, я в то утро не успела ребенка покормить. На второй экспертизе «выкатили» версию порока сердца Тетрада Фалло. Но это один из самых тяжелейших пороков сердца и его можно увидеть еще в утробе матери. Достаточно сделать УЗИ, а я их прошла много и ни на одном этого никто не увидел! Более того, даже когда он родился, никто ничего не заметил. Следовательно, можно склоняться к тому, что его не было!, – возмущается мама ребенка.

В тоже время женщина понимает, что никто не застрахован от такого горя, однако, по ее мнению, если бы все спохватились вовремя, то подобного кошмара можно было избежать.

– Ему не дали даже шанса! Понимаете!?, – безутешно плаче мама погибшего малыша.

Третья экспертиза идет в Москве уже третий год. Никаких вестей и даже намеков на это пока нет. А местные ямальские следователи просят ждать.

– Сколько уже можно ждать? Никто не понес никакой ответственности! Единственное, что сделали, это уволили неонатологов. Они уехали из города и я думаю, что продолжают свою деятельность в других местах! Заведующая, которая была в тот жуткий день ушла на пенсию! А я..а я хожу на кладбище, пока все живут своей спокойной жизнью!, – говорит женщина.

Соглашаться с происходящим женщина не согласна. От безысходности и надежды на то, что можно все побыстрее решить, она обратилась и в приемную Александра Бастрыкина.

– Наше дело открыто вообще с 2017 года! Я не первый раз уже обращалась и обращаюсь в приемную Бастрыкина. Первые разы все было безрезультатно, надеюсь, что теперь что-то сдвинется и все-таки будет какое-то логическое завершение!, – объясняет северянка.

Она также добавила, что ко всему имеющемуся «счастью» однажды ее вызывали в отдел полиции, так как было написано на ее имя заявление.

– Я написала комментарий по поводу родительного дома в социальных сетях в одном из местных пабликов. И, буквально сразу, позвонил участковый, пригласил на беседу. Сказал, что на меня написали заявление адвокаты нашей больницы. Я в тот момент была не в городе и он попросил написать объяснение почему я даю нелестные отзывы. Недолго думая, ответила, чтобы вызывали повесткой. В итоге я ничего не писала, но и повесткой никто не вызывал. На все вопросы ответила по телефону и отметила, что у меня есть все основания и право писать такие комментарии. К тому же, на личности я не переходила!, – сказала женщина.

Смерть сына ударила не только по моральному состоянию, но и браку. Пережить такое горе муж и жена не смогли, поэтому расторгли брак и пошли по разным путям. Все, что сейчас объединяет – могила и бесконечные попытки наказать виновных.

– После сына я родила еще троих малышей. Они были недоношенными, но их выходили! Они живы и здоровы! А сына просто угробили у меня на глазах! Я помню каждую минуту того утра! Вот вроде бы уже легче, но так хочется справедливости!, – подытожила мама погибшего в роддоме Лабытнанги мальчика.

На запрос корреспондента «КП-Ямал» в окружной прокуратуре региона ответили, что по данному происшествию возбуждено уголовное дело. Производство по нему на сегодняшний день не закончено, назначено проведение повторных судебно-медицинских экспертиз.

– По результатам расследования уголовного дела будет дана оценка наличию, либо отсутствию в действиях медицинских работников преступления, о чем потерпевшая будет уведомлена. Надзор за ходом и результатами расследования уголовное дела осуществляет прокурор города Лабытнанги, – прокомментировали в ведомстве.