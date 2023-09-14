«Он бежал за ней, пытался открыть дверь»: в Надыме неизвестный мужчина пристал к маленькой девочке и зазывал ее к себе домой

Полиция уже занялась этим делом Фото: Татьяна Коркина

В Надыме произошел инцидент, повергший в шок весь город: минувшим вечером подвыпивший мужчина пристал к 12-летней девочке и зазывал ее к себе домой, а когда школьница отказалась и поспешила прочь, он пошел за ней следом.

Эту жуткая история появилась в местных соцсетях. По словам ее автора, все случилось около дома №12/1 по улице Комсомольская.

- Мужчина в темной куртке и темных штанах, подвыпивший, предложил девочке, вышедшей выбросить мусор, пойти к нему в гости. Услышав предложение, ребенок испугался и пошел быстрее в сторону подъезда. Мужчина тут же последовал за ней. Увидев это, школьница побежала и, оказавшись в подъезде, захлопнула дверь, - рассказывает анонимный автор.

Но даже после того как ребенок забежал в подъезд, злоумышленник продолжил предпринимать попытки добраться до нее.

- Он бежал за девочкой, не успел догнать, пытался открыть дверь подъезда, стучал в нее, - продолжил повествование аноним.

Зайдя домой, школьница впала в истерику и не смогла сразу объяснить родителям, что произошло. А когда мать с отцом все же узнали о случившемся, мужчина уже ушел.

Возмущенные жители потребовали найти злоумышленника и привлечь его к ответственности, пока в городе вновь не случилась беда. Несколько лет назад также подвыпивший мужчина заманил к себе в дом девочку, пообещав дать ей игрушки и конфеты. Оказавшись в жилище педофила, ребенок подвергся насилию.

Что касается злоумышленника, о котором говорится в соцсетях, правоохранители уже заинтересовались его личностью.

- Данный факт зарегистрирован сотрудниками полиции, ведется проверка, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал», в пресс-службе регионального УМВД.