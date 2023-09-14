«Наша красота»: жители Ямала делятся в соцсетях снимками невероятного северного сияния

Фото: Егор Соловьев
Минувшей ночью жители Ямала вновь стали свидетелями невероятно красивого природного явления - северного сияния. Зрелище оказалось настолько завораживающим, что многие северяне решили запечатлеть увиденное на фото, которые тут же разлетелись по всем соцсетям.
На первых снимках изображено северное сияние в районе Губкинского. Невероятным снимком поделилась Дарья Кочанова.
Фото: Дарья Кочанова
А Руслан Нуркаев опубликовал фото переливающегося неба неподалеку от Нового Уренгоя.
Фото: Руслан Нуркаев
Не обошло северное сияние и Тарко-Сале. Его жители выложили сразу ряд фото, причем не только за городом, но и в центре.
Фото: Ольга Кирякова
Фото: Евгений Зайцев
Загорелись яркие всполохи и над Ноябрьском. Максим Ковальски запечатлел природное явления над жилыми домами, а Кристина Антвурд - по дороге на промзону.
Фото: Максим Ковальски
Фото: Кристина Антвурд
А Денис Куликовский из Лабытнанги решил поделиться видео с северным сиянием. Выглядит впечатляюще!
Не остался в стороне и сам губернатор. Дмитрий Артюхов также опубликовал фото природного явления в соцсетях, сопроводив его краткой записью: «Салехард. Прямо сейчас в небе наша северная красота».
Фото: Дмитрий Артюхов
А затем его примеру последовал глава Пуровского района Антон Колодин. Выложив снимок, он призвав земляков поделиться в комментариях увиденной красотой.
Фото: Антон Колодин
Причина северного сияния, которое наблюдали прошлой ночью северяне, заключается в нестабильности магнитного поля Солнца. В результате так называемой вспышки происходит выброс солнечной плазмы, которая представляет собой электроны и протоны. И когда части этой плазмы проникают за пределы земного магнитного поля и притягивается к полюсам, в верхних слоях атмосферы происходит свечение - северное сияние.
Кстати, несколько дней назад свечение наблюдали жители Тюмени. Снимки сделал горожанин Евгений Бушуев, он специально выехал в пригород, чтобы полюбоваться природным явлением.