«Наша красота»: жители Ямала делятся в соцсетях снимками невероятного северного сияния

Фото: Егор Соловьев

Минувшей ночью жители Ямала вновь стали свидетелями невероятно красивого природного явления - северного сияния. Зрелище оказалось настолько завораживающим, что многие северяне решили запечатлеть увиденное на фото, которые тут же разлетелись по всем соцсетям.

На первых снимках изображено северное сияние в районе Губкинского. Невероятным снимком поделилась Дарья Кочанова.

Фото: Дарья Кочанова

А Руслан Нуркаев опубликовал фото переливающегося неба неподалеку от Нового Уренгоя.

Фото: Руслан Нуркаев

Не обошло северное сияние и Тарко-Сале. Его жители выложили сразу ряд фото, причем не только за городом, но и в центре.

Фото: Ольга Кирякова

Фото: Евгений Зайцев

Загорелись яркие всполохи и над Ноябрьском. Максим Ковальски запечатлел природное явления над жилыми домами, а Кристина Антвурд - по дороге на промзону.

Фото: Максим Ковальски

Фото: Кристина Антвурд

А Денис Куликовский из Лабытнанги решил поделиться видео с северным сиянием. Выглядит впечатляюще!

Не остался в стороне и сам губернатор. Дмитрий Артюхов также опубликовал фото природного явления в соцсетях, сопроводив его краткой записью: «Салехард. Прямо сейчас в небе наша северная красота».

Фото: Дмитрий Артюхов

А затем его примеру последовал глава Пуровского района Антон Колодин. Выложив снимок, он призвав земляков поделиться в комментариях увиденной красотой.

Фото: Антон Колодин

Причина северного сияния, которое наблюдали прошлой ночью северяне, заключается в нестабильности магнитного поля Солнца. В результате так называемой вспышки происходит выброс солнечной плазмы, которая представляет собой электроны и протоны. И когда части этой плазмы проникают за пределы земного магнитного поля и притягивается к полюсам, в верхних слоях атмосферы происходит свечение - северное сияние.

Кстати, несколько дней назад свечение наблюдали жители Тюмени. Снимки сделал горожанин Евгений Бушуев, он специально выехал в пригород, чтобы полюбоваться природным явлением.