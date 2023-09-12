Медведя, терроризировавшего тундровиков в Ямальском районе, поймали и перевезли на полуостров Явай

Фото: служба по охране биоресурсов ЯНАО. Пойманный медведь.

Спустя две недели в Ямальском районе завершилась история с белым медведем, терроризирующим тундровиков.

Первым, кого перепугал хищник, оказался пожилой оленевод Борис Лаптандер. Утром 1 сентября косолапый забрел к нему в чум, стоящий у озера Ярото-1. К счастью, 67-летний мужчина успел сбежать от лап зверя, но встречу с ним он запомнит явно надолго.

Фото: Светлана Пырирко

Позже власти предоставили пенсионеру продуктовый набор и материалы, необходимые для восстановления чума: брезент, сукно и зимний нюк.

Фото: Светлана Пырирко

Следующими после Бориса косолапого повстречала семья с маленькими детьми. По словам их соседа Степана Окотэтто, медведь бродил в 150 метрах от жилища людей и никак не реагировал на попытки напугать его.

- Отпугивать уже нечем, весь комплект отпугивателей израсходован. Дальше не знают, что будут делать. Звонили на номер 112 несколько раз, но лететь к ним не спешат, - говорит мужчина.

Поиски медведя начались вечером 4 сентября. Но ни в этот день, ни на следующий найти косолапого не удалось. И это несмотря на то, что бригада облетела пять точек и опросила оленеводов, чтобы воссоздать маршрут зверя.

Фото: Андрей Кугаевский, соцсети

И вот, по прошествии многих дней, хищника наконец-то обнаружили. Вчерашним утром группа специалистов из одиннадцати человек, в состав которой вошли представители службы по охране биоресурсов, дирекции особо охраняемых природных территорий, специалисты московского зоопарка и регионального департамента природных ресурсов, настигла зверя.

Завидев вертолет с людьми, мишка начал улепетывать от него со всех ног, но техника оказалась быстрей.

Фото: департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО

- В тундре была развернута настоящая спецоперация, с которой наши специалисты успешно справились. Им нужно было найти, усыпить и перевезти белого медведя на полуостров Явай, - прокомментировали в департаменте природных ресурсов и экологии Ямала.

Фото: служба по охране биоресурсов ЯНАО

В итоге полярного хищника обездвижили, переместили в вертолет и доставили на полуостров, в естественную для него среду обитания.

Фото: служба по охране биоресурсов ЯНАО

- Сейчас медведь чувствует себя хорошо и уже адаптируется на новом месте, - заключили в пресс-службе профильного ведомства.