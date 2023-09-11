На Ямале злостный рецидивист зарубил топором двух друзей, изнасиловал подругу и попытался скрыться на лодке

Сейчас мужчина находится под стражей

Ни для кого не секрет, что алкоголь - источник всех зол. И, как правило, большинство преступлений совершаются именно под его воздействием.

Яркий тому пример - инцидент, произошедший на берегу озера Халято в Пуровском районе. Там, в ночь на 3 сентября, местный житель жестоко расправился с двумя собутыльниками, а затем надругался над женщиной, которая, ничего не подозревая, ждала мужчин в доме.

Началась эта история с того, что компания, состоящая из троих мужчин и женщины, собралась вместе, чтобы устроить застолье. Поначалу все шло гладко, северяне выпивали, веселились и вели разговоры, но в какой-то момент ситуация изменилось, и мужчины начали спорить, а затем вышли на улицу, желая выяснить отношения.

- Установлено, что 31-летний мужчина нанес двум участникам застолья множество ударов топором-колуном в жизненно важные органы - голову и другие части тела, от которых они скончались на месте. Затем, обуреваемый эмоциями и подогреваемый алкоголем, ямалец вернулся в дом и изнасиловал женщину, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Поняв, что натворил, мужчина решил скрыться. Для этого он взял лодку, принадлежавшую одному из убитых, и пустился в бега, но вскоре был задержан правоохранителями.

Когда следователи начали восстанавливать картину случившегося, выяснилось, что это не первое злодеяние, совершенное мужчиной. Оказывается, он уже не раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за особо тяжкое преступление против личности.

В настоящее время 31-летний северянин находится под стражей и обвиняется сразу в нескольких преступлениях: по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).