Трехлетнюю Ксюшу Микушеву из Ноябрьска, которая борется с онкозаболеванием в Израиле, перевели на дневной стационар

Ксюша будет находиться на дневном стационаре. Фото предоставлено родителями ребенка

История лечения маленькой, но сильной Ксюши из Ноябрьска продолжается. Родителям пришлось пройти много всего, чтобы оказаться в руках израильских врачей, однако сегодня корреспонденту «Комсомольская правда-Ямал» близкие девочки рассказали, что они покидают стены медицинского учреждения и переводятся на дневной стационар.

– Ксюше будут вводить препараты, которые она еще не получала. С такой тактикой лечения круглосуточное нахождение в больнице не предусмотрено. Завтра нам дают выписку и мы переезжаем в общежитие, – отметил папа Ксюши.

Также он добавил, что организм ребенка полностью готов к химиотерапии и анализы в норме. Осталось дождаться результатов диагностики костного мозга и определенного гена опухоли. Как только они придут, есть вероятность того, что девочке поставят противорецедивный препарат.

– Наша девочка вошла в ?% детей, которые больны нейробластомой и обязательно войдет в те 20% выживаемости при четвертой стадии!, – сказала мама малышки Юлия Микушева.

Напомним, ранее мы писали, что на семью Микушевых обрушился шквал негатива. Всему виной, участие главы семьи в специальной военной операции. Злоумышленники добиваются блокировок страничек в социальных сетях, также препятствуют в сборе денежных средств на лечение девочки, звонят и пишут неприятные вещи. Несмотря на все это, сочувствующих и проникнувшихся историей малышки в разы больше. Например, на днях меценат, пожелавший остаться анонимом, перевел более 15 млн рублей. Это существенный вклад в лечение, ведь сумма, которую выставила клиника Шиба, варьируется в пределах 50 млн рублей.