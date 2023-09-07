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Общество7 сентября 2023 15:59

Трехлетнюю Ксюшу Микушеву из Ноябрьска, которая борется с онкозаболеванием в Израиле, перевели на дневной стационар

У девочки нейробластома четвертой степени
Екатерина БАЙКАЛОВА
Ксюша будет находиться на дневном стационаре. Фото предоставлено родителями ребенка

Ксюша будет находиться на дневном стационаре. Фото предоставлено родителями ребенка

История лечения маленькой, но сильной Ксюши из Ноябрьска продолжается. Родителям пришлось пройти много всего, чтобы оказаться в руках израильских врачей, однако сегодня корреспонденту «Комсомольская правда-Ямал» близкие девочки рассказали, что они покидают стены медицинского учреждения и переводятся на дневной стационар.

– Ксюше будут вводить препараты, которые она еще не получала. С такой тактикой лечения круглосуточное нахождение в больнице не предусмотрено. Завтра нам дают выписку и мы переезжаем в общежитие, – отметил папа Ксюши.

Также он добавил, что организм ребенка полностью готов к химиотерапии и анализы в норме. Осталось дождаться результатов диагностики костного мозга и определенного гена опухоли. Как только они придут, есть вероятность того, что девочке поставят противорецедивный препарат.

– Наша девочка вошла в ?% детей, которые больны нейробластомой и обязательно войдет в те 20% выживаемости при четвертой стадии!, – сказала мама малышки Юлия Микушева.

Напомним, ранее мы писали, что на семью Микушевых обрушился шквал негатива. Всему виной, участие главы семьи в специальной военной операции. Злоумышленники добиваются блокировок страничек в социальных сетях, также препятствуют в сборе денежных средств на лечение девочки, звонят и пишут неприятные вещи. Несмотря на все это, сочувствующих и проникнувшихся историей малышки в разы больше. Например, на днях меценат, пожелавший остаться анонимом, перевел более 15 млн рублей. Это существенный вклад в лечение, ведь сумма, которую выставила клиника Шиба, варьируется в пределах 50 млн рублей.

ЗДОРОВЬЕ