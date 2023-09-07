Получили грамоты и благодарности

Фото: Андрей Жданов

В преддверии профессионального праздника – Дня работников нефтяной и газовой промышленности лучшие сотрудники газодобывающего предприятия «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» получили заслуженные награды за успехи в труде. Чествование самых достойных проходило несколько дней - во время выездов на промысловые объекты предприятия и в школе №17 города Новый Уренгой, где для работников организовали праздничный фестиваль творчества «Энергия талантов».

На большой сцене глава газовой столицы Андрей Воронов вручил нескольким сотрудникам Благодарности Министерства энергетики Российской Федерации.

- Помимо вашего профессионального праздника – Дня работников нефтяной и газовой промышленности, мы традиционно в Новом Уренгое празднуем День города, потому что история Нового Уренгоя безусловно связана с вашим трудом, - отметил он, обращаясь к присутствующим в зале.

В числе награжденных министерскими наградами - начальник управления подготовки и транспортировки нефти и газа Максим Рогов, который работает в компании уже 25 лет, а также начальник отдела текущего планирования и учета капитальных вложений Елена Карпухина. Ее стаж в Обществе составляет 9 лет.

- Мы занимаемся, я считаю, важным делом – бизнес-планированием и отчётностью. Верю, что впереди у нас большие перспективы. Только вперед и не останавливаться на достигнутом! - отметила после награждения Елена Юрьевна.

Особые слова звучали и в адрес тех, кто строит объекты и первым приходит на площадки будущих промыслов. Благодарственное письмо Администрации города Новый Уренгой получил исполняющий обязанности начальника Управления наземных сооружений Иван Зайцев.

- Девять лет я занимались строительством и реализацией одного из крупных активов компании – это Установка комплексной подготовки газа и газового конденсата на восточно-Уренгойском лицензионном участке, недавно руководство доверило управление наземными сооружениями. То, что мой труд оценили, конечно очень приятно, - рассказал он.

Чтобы лично поздравить сотрудников с профессиональным праздником и вручить им награды за добросовестный труд, исполняющий обязанности генерального директора АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» Сергей Павлов в течение нескольких дней выезжал на объекты предприятия.

- Ваше отношение к профессии и ответственный подход к делу играют важную роль в развитии нефтегазовой отрасли. И сегодня мы с вами по праву можем гордиться тем, что мы вышли на высокие показатели по добыче газа и газового конденсата. Ваши усилия, в суровых условиях Севера, направленные на добычу, подготовку и транспортировку газа и жидких углеводородов заслуживают глубокого уважения, - отметил в своей поздравительной речи Сергей Алексеевич.

В числе награжденных оператор по добыче нефти и газа Руслан Яник, заместитель начальника цеха подготовки газа и конденсата №2 Олег Артеменко, ведущий геолог-супервайзер Радж Эмиров, техник-лаборант Наталья Протасова, мастер цеха по эксплуатации оборудования Константин Конозов и многие другие. Почетные грамоты и Благодарности получили более 100 сотрудников.

К профессиональному празднику роспановцы подошли с достойными результатами. Сегодня предприятию по праву есть кем и чем гордиться.