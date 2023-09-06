Волонтеры провели акцию для детей

Фото: Андрей Никитин

Традиционная благотворительная акция «Собери ребенка в школу» состоялась в преддверии нового учебного года. Волонтеры «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» (входит в газовый блок «Роснефти») предложили всем желающим принести тетради, альбомы, фломастеры, карандаши, авторучки и другие канцлерские принадлежности для ребят из социально незащищённых, многодетных и малообеспеченных семей.

- В этом году благополучателями акции стали не только семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, но и вынужденные переселенцы с новых территорий и семьи военнослужащих – участников СВО, – рассказывает один из организаторов благотворительной акции, ведущий специалист отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью, внутренним коммуникациям и корпоративной культуре компании Маргарита Рудаева. – У нас существует корпоративная программа «Платформа добрых дел». Конечно, это не единственная добрая акция, в которой мы ежегодно участвуем.

Все собранные для школьников подарки передали в Новоурегойское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а затем централизованно распределили в семьи. Собрать все необходимое и доставить в городской пункт распределения помогли активисты волонтерского движения предприятия – молодые специалисты. Среди них ведущий специалист отдела планирования и экономического анализа Карина Печерская.

- На мой взгляд, такие акции очень важны. Мне кажется, что это настолько доброе и благое дело, что теперь каждый ребёнок порадуется и будет счастлив пойти в школу, начнет этот учебный год с хорошим настроением, - отметила Карина Печерская.

В числе участников благотворительно акции «Собери ребенка в школу» и главный специалист отдела инжиниринга бурения скважин Богдан Чернецкий. Для школьников он собрал большой рюкзак с канцелярией – все самое важное и необходимое в учебе.

- Я считаю, что быть волонтером и помогать людям – это круто. В целом, у нас развивается волонтерское движение, и мы стараемся привлечь больше людей, чтобы подключались к нашим акциям безвозмездно и по своему желанию помогали нуждающимся, когда это возможно, – поделился Богдан Чернецкий.

Подарки для ребят от физических лиц и организаций города передадут школьникам в самое ближайшее время.