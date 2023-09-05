Житель Ноябрьска, стрелявший по судебным приставам из-за нежелания покидать аварийный дом, скончался в больнице

Фото: соцсети. Обстановка возле дома Марата Сайткулова в день происшествия.

Ровно неделю назад, 28 августа, весь Ямал с ужасом следил за происшествием в Ноябрьске. Местный житель Марат Сайткулов, завидевший на своем пороге судебных приставов, открыл по ним стрельбу, а затем устроил грандиозный пожар, в котором едва не погиб.

И вот, 5 сентября мужчины не стало. Травмы, полученные им, оказались несовместимы с жизнью.

- К сожалению, мужчина скончался. Врачи сделали все, что могли, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в региональном департаменте здравоохранения.

А причина трагедии, как бы странно это ни звучало, заключалась в нежелании 62-летнего северянина переезжать из аварийного жилья в новостройку, да еще и большей площадью. Поначалу власти пытались договориться с мужчиной по-хорошему, расписывая все прелести нового дома, но он никого не слушал и продолжа стоять на своем.

Фото: соцсети. Вот в такой дом мужчине предлагали переехать.

По истечении нескольких месяцев, судебного заседания и визита судебных приставов было решено, что оставлять мужчину в доме больше нельзя. Переселение ямальца запланировали на 28 августа, но все пошло совершенно по другому сценарию: Сайткулов устроил небывалый дебош, продолжавшийся аж восемь часов.

Не обрадовавшись госслужащим, мужчину схватил пистолет, начал угрожать им, а затем сделал несколько выстрелов и случайно поджег свою машину.

- Возле машины стояли небольшие емкости с горючей жидкостью, скорее всего бензин, и когда мужчина стрелял, они разбились, а затем произошел сам пожар, - рассказала главный специалист-эксперт по взаимодействию со средствами массовой информации Управления федеральной службы судебных приставов по ЯНАО Татьяна Майстер.

К счастью, пламя удалось быстро потушить, ну а сам конфликт после этого лишь стал разгораться.

Фото: соцсети. Обстановка возле дома Марата Сайткулова.

Спустя считанные минуты к дому съехались все оперативные службы, и начались долгие переговоры. Сам Марат, засев на втором этаже, не охотно говорил с силовиками, и с наступлением ночи у правоохранителей не осталось ничего другого, как штурмовать дом, причем горящий.

Поняв, что «держать оборону» осталось недолго, Марат решился на отчаянный шаг и поджег жилище. К счастью, дежурившие на месте спасатели оперативно потушили пламя, не дав ему распространиться, но сам хозяин, как уже упоминалось выше, получил ожоги. Задерживать его и отправлять в камеру правоохранители не стали, а передали работникам скорой помощи.

Врачи тогда сразу же сказали, что говорить о каких-либо прогнозах пока рано, но помощь ему будут оказывать в полном объеме.

Пока же Марат Сайткулов находился в больнице, на него завели два уголовных дела: по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Расследование находятся на личном контроле исполняющего обязанности руководителя регионального следственного управления Андрея Егорова и главы следственного комитета России Александра Бастрыкина. Последний поручил представить ему доклад о ходе следствия и первоначально установленных обстоятельствах.

Также произошедшим заинтересовалась местнач прокуратура, начав соответствующую проверку.

- Мы организовали проверочные мероприятия. Информация по результатам будет позднее, - сообщила старший помощник прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Дина Гехова.