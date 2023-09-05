«Запах, как-будто кто-то умер»: в Лабытнанги жильцы улицы Обская два месяца не могут избавиться от зловонного ручья

Ручей из нечистот в Лабытнанги

Жители Лабытнанги продолжают жаловаться на канализационные стоки, бегущие по городу и за его пределами.

Так, несколько недель назад северяне негодовали из-за септика, текущего прямо в ручей, который впадает в реку. В пресс-службе городской администрации сообщили, что информация о произошедшем передана в профильное управление, и в скором времени его специалисты проведут выездное обследование.

А теперь горожане недовольны фекальным ручьем, бегущим по улице Обская (с торца дома №57). И продолжается это уже два месяца!

- По улице Обская уже больше двух месяцев текут канализационные отходы. И стекают они не в резервуар, а в канаву, проходящую вдоль дороги и домов. Вонь стоит невыносимая, причем как на улице, так и в квартирах, - говорит местная жительница Юлия Штырь.

В качестве доказательств автор поста прикрепила видео с тем самым ручьем. В ролике отчетливо видно, что рядом с ним стоят жилые дома, и проходит дорога. А отходы жизнедеятельности стекают в канаву сразу с двух сторон.

Поддержали женщину и другие лабытнангцы, проживающие поблизости.

- Полностью согласна, живем тоже недалеко. Воняет даже на другой стороне, как будто помер кто-то, - говорит Лидия Парфилова.

В мэрии на недовольства людей сообщили, что специалисты УЖКХ проведут обследование, а для устранения нарушений привлекут соответствующие службы.

Кстати, по словам людей, септики - известная проблема Лабытнанги, решить которую не могут уже долгое время. С каждым годом они топят все больше жилых дворов, и спасения от этого не видно.

Как показывает практика, ЧП подобного рода происходят в городе и зимой, и летом, а на устранение последствий уходит немало времени.

Например, в минувшем феврале дом №36 по переулку Первомайский окружило цело озеро из нечистот. А чуть ранее, в январе, сразу несколько многоквартирников обросли фекальными сталактитами - застывшими стоками из труб.