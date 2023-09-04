УК и ТСЖ «тормозят» процесс: власти Нового Уренгоя объяснили задержку подачи тепла в жилые дома

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Вот уже как целую неделю в квартирах новоуренгойцев должно быть тепло, но на деле все обстоит иначе. Согласно заявлению властей, отопительный сезон стартовал еще 28 августа, в первую очередь нагреть батареи обещали в соцучреждениях, то есть больницах, школах и детских садах. Одновременно с этим теплоноситель должен был подаваться и в теплоузлы жилых домов. Такие просьбы поступали главе города как на встречах с горожанами, так и в социальных сетях.

Однако, как уже упоминалось выше, в квартирах людей по-прежнему стоит жуткий холод, от которого буквально нет спасения.

- Включите уже отопление! Дети болеют от этой сырой холодрыги каменных джунглей, - возмущается Ольга Захарова.

- У нас еще даже вода в батареях не шумела, раньше слышно было, - говорит Лилия Владимировна.

В свою очередь администрация города винит в происходящем управляющие компании. По словам властей, «Уренгойтеплогенерация-1» уже заполнила городские магистральные сети отопления и готова подать тепло во все жилые дома, вот только соответствующих заявок им не поступало.

- Для того, чтобы тепло поступило в квартиры, от УК и ТСЖ должны поступить заявки, на данный момент ни одной из них нет. Это не формальность, а документ о технической готовности УК к подключению магистральных теплосетей. Мы не имеем права заводить тепло в дом без заявки, чтобы не допустить аварий, - объяснили в мэрии.

Кстати, сегодня, 4 сентября, в 18.00 пройдет совещание с участием городских коммунальных служб, представителей УК и ТСЖ. Посмотреть ее можно будет в режиме онлайн, трансляция пройдет на странице главы города Андрея Воронова. Тема - организация подачи тепла в жилые дома.

Алгоритм действий для подачи тепла в жилые дома:

- обратиться в свою УК или ТСЖ;

- уточнить, есть ли заявка на подачу тепла;

- если заявка подана, а в квартире по-прежнему холодно, нужно оформить заявку на вызов слесаря для развоздушивания батарей.