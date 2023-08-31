«Окна открыть невозможно»: ноябряне возмущены запахом навоза в центре города

Фото: соцсети

Жители Ноябрьска возмущены запахом навоза, окутавшем центр, и это перед празднованием Дня города, на который должны приехать именитые артисты. По словам людей, запах настолько сильный, что в квартирах даже невозможно открыть окна.

- Я, конечно, все понимаю, но кому пришла в голову идея, засыпать место бывшего КСК «Ямал» вонючей землей? Откуда ее взяли, с очистных? По всему городу невыносимая вонь, как в стойле! Дома окна открыть невозможно, - возмущается один из горожан.

В качестве доказательств он даже приложил фото местности, где «ароматы» витают больше всего.

- Блин, ну это действительно жесть, особенно возле «М.Видео», мы сегодня подъехали туда и были в шоке от этой вони, - говорит Алена Новикова.

В городской администрации сообщили, что сейчас на месте снесенного КСК идет рекультивация земли, почву удобряют перегноем трехгодичной давности, чтобы потом на этом месте росла трава.

- Рекультивация нужна для восстановления плодородного слоя почвы и дальнейшего использования земли, - прокомментировали в мэрии.

Кстати, нашлись и те, кто согласился с действиями мэрии и не увидел в неприятном запахе ничего предосудительного. Так, по словам Ильи Ноябрева, лет 15 назад весь город был обложен таким перегноем

- Брали отходы. Да, пахло немножко. Зато сейчас весь город в зелени, а не в песке, как в 90-х, - заключил мужчина.