Россыпь талантов. В Новом Уренгое вновь провели яркий фестиваль творчества

Фото: Ольга Новицкая

Во второй раз на Ямале состоялось мероприятие «Энергия талантов». Оно было приурочено ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Организатор праздника – «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ». Его работники и выступили в роли артистов. Они «зажгли» на сцене школы № 17: пели, танцевали, читали стихи.

«Я стану звездой»

Проявлять себя не только в работе, но и в творчестве – такая возможность есть у сотрудников компании. Их желания и стремления развиваться в музыке, освоить танцевальные «па», красиво фотографировать и рисовать поддерживаются коллегами и руководством. Во время проведения творческого фестиваля каждый участник – всего их было более 50 человек – смог почувствовать себя звездой.

Сотрудники представили танцевальные, вокальные номера, играли на музыкальных инструментах, а их фотографии и картины стали частью традиционной выставки «Отражение».

«Такое мероприятие очень сильно сплачивает, показывает, насколько компании важны люди, не только как сотрудники, выполняющие определенные трудовые обязательства, но и как личности со своими интересами, талантами, способностями, – рассказала председатель профсоюзной организации предприятия Наталья Корчагина. – Талантливых людей у нас много, некоторые, к сожалению, оказались на межвахте и не смогли принять участие в фестивале. Некоторых пришлось убеждать подать заявку на участие, так как стеснялись выйти на сцену и показать свои способности. Но мы их всегда готовы поддержать».

Сама Наталья Корчагина в этом году тоже была в числе участников фестиваля. Она исполнила песню Олега Митяева «Изгиб гитары желтой», выбор именно на эту композицию пал неслучайно. Как отметила председатель профсоюза, музыкальное произведение популярно у работников нефтегазовой сферы и ассоциируется еще со временами освоения Севера.

Коллега Натальи Роман Сергеев принимает участие в фестивале второй раз. «Музыка для меня – это способ отвлечься, забыть о проблемах, невзгодах. Перед выходом не волнуюсь, для меня это привычно, я часто пою перед зрителями. А вот видеть коллег на сцене, конечно, непривычно. На работе ты знаешь их как специалистов, а здесь видишь другими, открываешь с другой стороны», – рассказал Роман.

Фото: Ольга Новицкая. Елена Стреж с дочерью.

Елена Стреж исполнила песню с дочкой Александрой. До вокала женщина увлекалась танцами, а теперь поет и не одна. Как рассказала маленькая Саша, она впервые выступает перед большим количеством зрителей и немного волнуется.

«Во время выступления я буду думать о том, что выдержу, спою и стану звездой. Мне нравится, когда все хлопают, радуются, а я пою», – поделилась Александра.

Благодаря Северу

Маргарита Сарафанова пять лет назад переехала в Новый Уренгой и начала карьеру в управлении экономической безопасности. Здесь она не только открыла для себя Север, но и живопись. Три года назад женщина увлеклась рисованием. Сначала писала маслом, а сейчас осваивает текстурную живопись.

Фото: Ольга Новицкая. Художница Маргарита Сарафанова.

«Основа рисунка из текстурной пасты, а потом покрывается акрилом, – объясняет технику Маргарита. – На Севере у меня появилось много свободного времени, и я пошла на курсы рисования при музее ИЗО. Можно сказать, что благодаря компании я начала заниматься живописью, это недешевые увлечение, но я могу позволить себе покупать и краски, и мастер-классы и репетиторов нанимать».

Перед фестивалем состоялось награждение лучших сотрудников Общества. Самым достойными были вручены награды от Минэнерго, Компании «Роснефть», городской Администрации и Общества. Начальник отдела планирования и учёта капитальных вложений Елена Карпухина получила министерскую награду. Она призналась, что для нее это стало полной неожиданностью.

«Я благодарна руководству, коллективу за высокую оценку своего труда. Я уже девять лет работаю в компании и ни разу не пожалела, что приехала сюда из Нижневартовска. Хотя, не скрою, думала, что поработаю три года и уеду, а в итоге осталась здесь на долгие годы».

Фестиваль «Энергия талантов» продлился более двух часов. Участникам и зрителям он подарил массу положительных эмоций и хорошее настроение на несколько дней вперёд.