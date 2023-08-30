В помощь тем, кто трудится на благо страны

Фото: ООО «Универсал-Сервис»

День нефтяной и газовой промышленности – значимый для всей России профессиональный праздник, который отмечается без малого 60 лет. Его появление в 1965 году связано напрямую с открытием в Западной Сибири «большой Тюменской нефти».

Особое значение этот праздник имеет для субъектов Тюменской области, где и сосредоточена основная добыча нефти и газа. Освоение нефтяных и газовых месторождений происходило в сложнейшей обстановке, условия для жизни и работы нефтяников и газовиков были не просто спартанскими, но и зачастую просто экстремальными. Суровые зимы, болота, отсутствие дорог, жилья, объектов социальной инфраструктуры – вот объективная и суровая реальность. Однако это не мешало запускать в эксплуатацию новые месторождения, наращивать объемы добычи энергоресурсов, которые были так необходимы стране.

В ХМАО-Югре и ЯНАО на долю отрасли в экономике приходится более 90%, преобладающая часть жителей занята на нефтедобывающих предприятиях. Значительная часть разрабатываемых сегодня месторождений осуществляется вахтовым методом. Это десятки тысяч человек, которые непосредственно работают на месторождениях и должны иметь условия для полноценного отдыха и восстановления сил. И здесь на помощь нефтяникам приходят специализированные компании, организующие качественное питание, бытовое обслуживание, то есть комфортные условия для жизни и работы на удаленных месторождениях.

Фото: ООО «Универсал-Сервис»

Одна из них – компания «Универсал-Сервис», опытные специалисты которой уже более 20 лет занимаются комплексным обслуживанием нефтегазодобывающих предприятий по всей Тюменской области. Основными заказчиками являются НК «Роснефть» и ее дочерние общества, группа компаний «Газпромнефть», а также КСА «Дойтаг Раша». Высококвалифицированный персонал и серьезные финансовые вложения позволили создать значительную материальную базу и эффективную структуру управления, способную бесперебойно осуществлять услуги по комплексному содержанию вахтовых поселков, включая обслуживание систем кондиционирования и вентиляции, систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжения (имеет собственную электролабораторию) и теплообеспечения, осуществление текущего ремонта, доставку воды. Пожалуй, особо хотелось бы отметить организацию общественного питания, когда в рабочих столовых людей всегда ждет по-домашнему вкусная и разнообразная еда, свежий хлеб и сдоба собственной выпечки.

Фото: ООО «Универсал-Сервис»

Для удобства и повышения качества обслуживания в компании внедрена автоматизированная система учета питания и расчетов с клиентами на основе индивидуальных карт.

Главным богатством предприятия является опытный и надежный персонал, численностью около 400 человек, который удалось сохранить даже в условиях COVID-19. В период пандемии работники «Универсал-Сервис» осуществляли не только обслуживание вахтовых поселков в полном объеме, но и работали в развернутых обсерваторах в Тюмени и Нижневартовске.

Фото: ООО «Универсал-Сервис»

Коллектив предприятия, поздравляя с профессиональным праздником заказчиков и всех работников нефтяной и газовой промышленности, желает новых технологических решений и реализации масштабных проектов, наращивания объемов добываемого сырья, здоровья и благополучия семьям!

«Универсал–Сервис» будет продолжать создавать комфортные условия для работы и отдыха тех, кто добывает для страны черное и голубое золото, для чего созданы необходимые предпосылки. Работая бок о бок с нефтяниками и обеспечивая им бытовые условия для работы, коллектив также считает себя причастным к этому профессиональному празднику – Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

ООО «Универсал-Сервис»

Сайт: us72.ru

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