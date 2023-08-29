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Происшествия29 августа 2023 15:02

На мужчину, который устроил в Ноябрьске стрельбу по приставам, завели еще одно уголовное дело

62-летний Марат Сайткулов не пускал приставов, а еще облил свой автомобиль
Екатерина БАЙКАЛОВА
На 62-летнего Марата Сайткулова завели еще одно уголовное дело. Фото: СК РФ по ЯНАО

На 62-летнего Марата Сайткулова завели еще одно уголовное дело. Фото: СК РФ по ЯНАО

Настоящая драма разворачивается вокруг 62-летнего жителя Ноябрьска Марата Сайткулова. Вчера он не пускал на порог приставов, а после облил бензином свой автомобиль и даже произвел холостой выстрел из оружия. Всему виной – нежелание выселяться из аварийного жилья в более благоустроенное.

С мужчиной несколько часов велись переговоры. Фото: соцсети

С мужчиной несколько часов велись переговоры. Фото: соцсети

Корреспонденту «КП-Ямал» в пресс-службе СК РФ по Ямалу рассказали, что в рамках расследования уголовного дела по факту угрозы применения насилия в отношении представителей власти, возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

– В ходе пресечения преступных действий подозреваемого и попытке его задержания мужчина, используя горюче-смазочные материалы, осуществил поджог помещения, тем самым поставив под угрозу жизнь и здоровье сотрудников правопорядка, – пояснили в ведомстве.

Отметим, что сейчас Сайткулов находится в медицинском учреждении. Он получил ожоги тела, а также дыхательных путей.

Дело на личный контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

ЧППроисшествия: КРИМИНАЛ