В деле жителя Ноябрьска, открывшего стрельбу из-за нежелания покидать аварийный дом, появились новые подробности

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В деле 61-летнего Марата Сайткулова, ставшего известным на всю страну после стрельбы в судебных приставов и совершения нескольких поджогов, появились новые подробности. Не желая переезжать в новостройку из аварийного дома, мужчина устроил небывалый дебош, продолжавшийся аж восемь часов.

Началось все вчера, 28 августа, когда госслужащие нагрянули к северянину домой, чтобы в очередной раз напомнить ему о переезде. Не обрадовавшись таким гостям, мужчину схватил пистолет, начал угрожать приставам, а затем сделал несколько выстрелов.

И вот тут вскрылась одна из подробностей. Оказывается, у Марата не было намерений сжечь свой автомобиль, и произошло это случайно.

- Возле машины стояли небольшие емкости с горючей жидкостью, скорее всего бензин, и когда мужчина стрелял, они разбились, а затем произошел сам пожар, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» главный специалист-эксперт по взаимодействию со средствами массовой информации Управления федеральной службы судебных приставов по ЯНАО Татьяна Майстер.

К счастью, пламя удалось быстро потушить, ну а сам конфликт после этого лишь стал разгораться.

Тут же к дому съехались все оперативные службы, и начались долгие переговоры. Сам Марат, засев на втором этаже, не охотно говорил с силовиками, и с наступлением ночи у правоохранителей не осталось другого варианта, кроме штурма.

Фото: соцсети. Мужчина сидел на втором этаже и не желал идти на контакт с силовиками.

А вот здесь вскрываются еще одна подробность и, пожалуй, самая жуткая. На протяжении последнего часа, когда все еще сохраняли надежду на мирное решение конфликта, северянин уже знал, чем все закончится.

- Когда спецназ зашел внутрь, все было в горючей жидкости, а затем произошло страшное, - добавила Татьяна Майстер.

В одночасье дом вспыхнул, словно спичка, и огонь перекинулся на хозяина жилища. Увидев полыхающего человека, силовики тут же потушили его и, вытащив на улицу, передали сотрудникам скорой помощи. Задерживать его и отправлять в камеру они не стали.

В данный момент Марат Сайткулов находится в городской больнице под круглосуточным наблюдением врачей.

- Пациент получает необходимое лечение, согласно полученным травмам. Говорить о каких-либо прогнозах пока рано, - прокомментировали в окружном департаменте здравоохранения.

Фото: соцсети. Мужчина сидел на втором этаже и не желал идти на контакт с силовиками.

А пока мужчина пребывает в стационаре, региональный следственный комитет ведет расследование. В ведомстве возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Кроме того, заинтересовался произошедшим в Ноябрьске и глава СК России Александр Бастрыкин. Он поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления Андрею Егорову представить ему доклад о ходе расследования и первоначально установленных обстоятельствах.